Jak naturalnie wspomóc metabolizm?

Nie od dziś znane i rekomendowane są produkty, które pobudzają układ trawienny do działania, delikatnie rozgrzewają od środka, a tym samym wspierają metabolizm i ułatwiają proces odchudzania. Nie są to żadne suplementy, a naturalne specyfiki - warzywa, owoce czy przyprawy, które można dostać w każdym sklepie za niewielkie pieniądze. W połączeniu z regularną aktywnością - np. spacerami, jazdą na rowerze itp. jak również odżywczą, bogatą w błonnik i białko dietą, przyniosą spektakularne efekty w niedługim czasie. Zdaniem ekspertów ds. żywienia, zdecydowanie warto więc włączyć je do diety - nie tylko wtedy, gdy chcemy zrzucić zbędne kilogramy, ale również w celu naturalnego wsparcia odporności i poprawienia parametrów zdrowotnych. O jakich konkretnie produktach mowa?

Ten napój przyspieszy metabolizm i pomoże szybciej schudnąć. Idealny dla kobiet po 40-tce

Wielu może zdziwić fakt, że specyfików, które świetnie wpływają na wygląd sylwetki, jest naprawdę sporo. Często spożywamy je na co dzień, nie mając pojęcia o ich działaniu. Od dawien dawna za taki produkt uznaje się, chociażby zieloną herbatę, napar z siemienia lnianego czy koktajle z dodatkiem zielonych warzyw liściastych. Istnieje także jeden świetny napój, którego skład można modyfikować wedle uznania, a jego podstawą są dwa termogenicznie działające składniki - imbir oraz pieprz. Spożywanie takiego napoju codziennie, najlepiej na czczo, delikatnie podnosi ciepłotę ciała, co przekłada się na spalanie większej ilości kalorii. Ponadto gingerol zawarty w imbirze spiera redukcję tłuszczu, stabilizuje poziom cukru we krwi i zmniejsza apetyt. Pieprz z kolei wspomaga odchudzanie dzięki zawartości składników aktywnych - piperyny (pieprz czarny) i kapsaicyny (cayenne). Dodatek cytryny do takiego napoju z kolei poprawia trawienie i pomaga w oczyszczaniu organizmu z toksyn.

Jak zatem zrobić shota na podkręcenie metabolizmu? Oto, czego będziesz potrzebować.

Shot cytrynowo-imbirowy przyspieszający odchudzanie. Przepis

Składniki 1 litr wody,

skórki starta z dwóch cytryn (najlepiej ekologicznych)

około 2 cm kawałek imbiru (starty)

1/3 łyżeczki pieprzu czarnego lub cayenne

łyżeczka miodu naturalnego lub ksylitolu

2 łyżeczki soku z cytryny

Sposób przygotowania:

Wodę wlej do garnka, cytryny dokładnie umyj i drobno pokrój, a następnie wrzuć do wody. Wlej także sok z cytryny, dodaj pieprz oraz starty imbir. Całość podgrzewaj na niewielkiej mocy palnika do momentu, gdy skórka zmięknie (około 15-20 minut). Ostudź wywar, a następnie przecedź. Na koniec posłodź miodem lub ksylitolem.

Około 100 ml przygotowanego napoju wypijaj codziennie rano, najlepiej przed śniadaniem. Pozostały płyn przechowuj w lodówce.

