Spis treści: Melon świetnie nawadnia organizm Dlaczego warto jeść melony podczas upałów? Jak wybrać dobrego melona i z czym go jeść?

Melon świetnie nawadnia organizm

Melon składa się w około 90 proc. z wody, dlatego doskonale sprawdza się podczas upałów. Regularne sięganie po ten owoc pomaga uzupełniać płyny, a przy okazji dostarcza organizmowi witaminy C, witaminy A, potasu i przeciwutleniaczy.

Wysoka zawartość wody sprawia, że melon jest lekki i orzeźwiający, a jednocześnie pomaga utrzymać prawidłowe nawodnienie organizmu. To szczególnie ważne latem, kiedy zwiększa się ryzyko odwodnienia, zwłaszcza u dzieci i seniorów.

Co więcej, melon jest niskokaloryczny. W 100 gramach znajduje się zaledwie około 25-35 kcal, dlatego może być dobrym wyborem również dla osób dbających o sylwetkę.

Dlaczego warto jeść melony podczas upałów?

Oprócz właściwości nawadniających melon zawiera składniki wspierające prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Jest źródłem potasu, który pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi i wspiera pracę mięśni. Z kolei witamina C wzmacnia odporność i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, a beta-karoten, z którego organizm wytwarza witaminę A, korzystnie wpływa na wzrok oraz kondycję skóry.

Naturalna słodycz melona sprawia, że może z powodzeniem zastąpić wysokokaloryczne desery czy słodkie przekąski. To prosty sposób na ograniczenie spożycia cukru dodanego, szczególnie w letnich miesiącach.

Melon to idealny wybór na gorące dni BUPPHA WUTTIFERY 123RF/PICSEL

Jak wybrać dobrego melona i z czym go jeść?

Kupując melona, warto zwrócić uwagę na jego zapach i skórkę. Dojrzały owoc ma intensywny, słodki aromat, a jego skórka nie powinna być uszkodzona ani mieć śladów pleśni. Po delikatnym naciśnięciu końcówka owocu powinna lekko ustępować pod palcem.

Melon najlepiej smakuje schłodzony. Można jeść go samodzielnie, dodawać do sałatek owocowych i warzywnych, koktajli, jogurtu naturalnego czy owsianki. Dobrze komponuje się także z serem feta, szynką parmeńską oraz świeżą miętą.

Choć melon doskonale wspiera nawodnienie organizmu, nie zastąpi picia wody. W czasie upałów warto traktować go jako smaczne uzupełnienie codziennej diety i jeden z najprostszych sposobów na dostarczenie organizmowi dodatkowych płynów.

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