Okazuje się, że najczęściej używany przez Polaków program w pralkach zużywa najwięcej prądu i wody - chodzi o ten przeznaczony do tkanin delikatnych. Jest stosunkowo niedługi, przez co najchętniej go wybieramy. W tym cyklu, aby zminimalizować tarcie ubrań i ryzyko uszkodzenia tkanin, pralka musi zużyć więcej wody potrzebnej do amortyzacji mechanicznej, a także zwiększyć pobór energii. Więcej wody to nic innego jak dłuższe podgrzewane, a tym samym wyższe straty energetyczne. Ponadto program oznaczony jako "delikatne" może mieć fatalny wpływ na środowisko, gdyż wyłapuje z tkanin syntetycznych najwięcej "mikrowłókien". Podczas jednego cyklu może powstać ich nawet 1,4 mln, podczas gdy w programie przeznaczonym do bawełny uwalnia się ich jedynie 800 tys.