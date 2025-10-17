Ten program w pralce pożera najwięcej prądu. Nic dziwnego, że tyle płacisz za rachunki

Sposób korzystania z urządzeń AGD w niemałym stopniu przekłada się na wysokość rachunków - o czym często zapominamy. Na przykład, niektóre tryby w pralce zużywają więcej prądu i wody, co również ma negatywny wpływ na środowisko. Jaki zatem program jest najbardziej ekonomiczny?

Niewielkie zmiany jak np. ustawianie oszczędnych trybów w pralce, pomoże zmniejszyć wysokość rachunków
Niewielkie zmiany jak np. ustawianie oszczędnych trybów w pralce, pomoże zmniejszyć wysokość rachunków

Ten program zużywa najwięcej energii. Rachunki mogą być gigantyczne

Okazuje się, że najczęściej używany przez Polaków program w pralkach zużywa najwięcej prądu i wody - chodzi o ten przeznaczony do tkanin delikatnych. Jest stosunkowo niedługi, przez co najchętniej go wybieramy. W tym cyklu, aby zminimalizować tarcie ubrań i ryzyko uszkodzenia tkanin, pralka musi zużyć więcej wody potrzebnej do amortyzacji mechanicznej, a także zwiększyć pobór energii. Więcej wody to nic innego jak dłuższe podgrzewane, a tym samym wyższe straty energetyczne. Ponadto program oznaczony jako "delikatne" może mieć fatalny wpływ na środowisko, gdyż wyłapuje z tkanin syntetycznych najwięcej "mikrowłókien". Podczas jednego cyklu może powstać ich nawet 1,4 mln, podczas gdy w programie przeznaczonym do bawełny uwalnia się ich jedynie 800 tys.

Jak zaoszczędzić na rachunkach robiąc pranie?

Nastawiając pralkę, oprócz unikania programu "delikatne" i częstszego nastawiania urządzenia na tryb "bawełna" lub "bawełna eco", warto też zwrócić uwagę na:

  • temperaturę wody - każde 10°C więcej to większy pobór energii
  • czas trwania programu - im dłuższe pranie tym dłuższy czas działania grzałki i silnika
  • oznaczenia na instrukcji od pralki - każdy program powinien być tam szczegółowo opisany

Pranie w temperaturze 60-90°C, najlepiej ustawiać jak najrzadziej, bo nie dość, że może zniszczyć tkaniny, to dodatkowo zużywa najwięcej prądu. Optymalną, najoszczędniejszą temperaturą do prania będzie 30-40 st. C.

Ręka osoby przekręcająca pokrętło programu pralki automatycznej, wyraźnie widoczne oznaczenia trybów prania na panelu sterowania.
Programów dla tkanin delikatnych, jak również tych intensywnych, lepiej używać jak najrzadziej

Zanim nastawisz pralkę, upewnij się również, że jest dostatecznie załadowana. Włączanie na półpustego bębna nie będzie dobrym pomysłem - chyba że posiadasz nowoczesne urządzenie mierzące wsad.

Warto także zwrócić uwagę na detergenty i wybierać te, które poradzą sobie z zabrudzeniami w niższych temperaturach. Świetnie sprawdzi się np. mieszanka boraksu z sodą i mydłem marsylskim. Na zaschnięte plamy dobrze wcześniej nałożyć odplamiacz.

