Mrożenie - sposób na zachowanie świeżości mięsa i nie tylko

W zamrażalniku warto mieć wszystko, co może przydać się w przypadku niespodziewanej wizyty gości, nagłej ochoty na coś słodkiego czy po prostu koniecznego do przygotowania obiadu. Polacy chętnie mrożą różne produkty, bo jest to świetny patent na przedłużenie przydatności do spożycia produktów spożywczych. Nadają się do tego niemal wszystkie owoce i warzywa, pieczywo, a nawet ciasta oraz zupy. Najczęściej jednak w zamrażalnikach gromadzimy zapasy mięsa oraz ryby, gdyż jest to świetna opcja na szybkie przygotowanie obiadu, bez konieczności udawania się do sklepu. Mało kto planuje swoje posiłki z wyprzedzeniem i najczęściej dopiero wieczorem zastanawiamy się, co przygotować na obiad kolejnego dnia. Bywa jednak i tak, że pod wpływem natłoku obowiązków i różnych spraw zapominamy o wyjęciu mięsa z zamrażalnika. Czy jedyną opcją w takiej sytuacji jest pędzenie do sklepu lub wizyta w restauracji? Otóż nie. Istnieje jeden prosty patent, który sprawi, że mięso błyskawicznie się rozmrozi.

Jak nie rozmrażać mięsa?

Zastanawiając się nad tym, jak szybciej rozmrozić mięso, na pierwszą myśl nasuwa się umieszczenie go w mikrofalówce w trybie "defrost" czy też zanurzenie w ciepłej wodzie. Wiele osób stosuje takie praktyki jednak należy pamiętać, że nie każdy posiada w swoim domu mikrofalę (a sporo osób ostatnimi czasy rezygnuje z tego sprzętu), natomiast rozmrażanie w zlewie czy misce nie zawsze jest dobrą opcją. Mocno ciepła woda sprzyja bowiem namnażaniu się bakterii, co może skutkować zatruciem pokarmowym. Ponadto mięso może wówczas zacząć brzydko pachnieć, a nawet ściąć się z zewnętrz, jednocześnie w środku pozostając twarde jak kamień. Z tego samego powodu nie zaleca się rozmrażać mięsa na blacie kuchennym w temperaturze pokojowej, a tym bardziej na rozgrzanym grzejniku.

Jak przyspieszyć rozmrażanie mięsa? Ten prosty trik uratuje twój obiad

Genialnym patentem na szybsze rozmrażanie mięsa podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych Magda Mokracka, która na swoim instagramowym profilu pomaga internautom zadbać o porządek w domu i zdradza również różne sprytne, kulinarne triki.

- Zdarzyło ci się, że zapomniałaś rozmrozić mięso na obiad? Spokojnie, zdarza się nawet najlepszej Pani domu. Włóż je między dwa garnki - oznajmiła w rolce na Instagramie Magda Mokracka.

Influencerka wyjaśniła, jak to możliwe, że mięso w ten sposób szybko się rozmraża.

- Jak to możliwe, że dzięki dwóm garnkom mięso szybciej się rozmrozi?

To nie magia. To przewodnictwo cieplne.

Metal przekazuje ciepło nawet kilkadziesiąt razy szybciej niż powietrze, dlatego rozmrażanie między garnkami działa tak sprawnie.

Dwa garnki to podwójna powierzchnia styku i brak izolacji powietrzem. Dlatego mięso rozmraża się nawet w 15-30 minut.

Jeśli nalejesz do górnego garnka letniej wody - pójdzie jeszcze szybciej! - wyjaśniła Magda Mokracka

