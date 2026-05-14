Ukochany strączek Polaków powraca na stragany

Sezon na jedno z najbardziej wyczekiwanych warzyw wiosennych właśnie się rozpoczął. Choć ceny bobu nadal jeszcze są dość wysokie, nie brakuje amatorów, którzy wygłodniali wyjątkowego smaku i aromatu, już wykupują smakowite strączki by przyrządzić je w ulubiony sposób. O ile bób jest jeszcze bardzo młody, obieranie go nie jest obowiązkowe i sporo osób zajada się nim wraz ze skórką, która póki co jest dość miękka i nie utrudnia spożywania.

Jednak "starszy" bób zdecydowanie lepiej obrać, by cieszyć się pełnią smaku i uniknąć nieprzyjemności przy próbie przeżuwania go wraz ze skórką. I tu pojawia się problem. Obieranie każdego ziarenka gorącego, ugotowanego bobu jest żmudne i męczące. Na szczęście istnieją sprawdzone triki, które pozwolą w mgnieniu oka pozbyć się skórek.

Niezawodne triki na ekspresowe obieranie bobu

Jak obrać bób szybciej i sprytniej?

Oczywiście znana wszystkim metoda na ściskanie każdego ziarenka od strony czarnej końcówki jest skuteczna, ale ze względu na mozolność i pojedyncze "wyciskanie" bobu ze skórki, jest męcząca i trwa długo. Oto alternatywy.

Sposób pierwszy: potrząsanie miską

Ugotowany i odsączony z wody bób wsyp do miski, przykryj drugą miską i energicznie potrząsaj. Większość skórek powinna odpaść, a te które jedynie się "poluzowały", doczyść ręcznie.

Sposób drugi: miska i ściereczka

Ugotowany bób od razu schłodź zimną (lodowatą) wodą i wsyp do miski. Przykryj ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Delikatnie potrząsaj miską i "masuj" bób przez ściereczkę/ręcznik. Ta metoda nie "oczyści" ale na tyle poluzuje skórkę, że czas obierania skróci się przynajmniej o połowę.

Sposób trzeci: masowanie przez woreczek

Ten sposób jest bardzo popularny i praktycznie niezawodny. Ugotowany bób wsyp do woreczka strunowego. Zamknij go, połóż na blacie kuchennym i roluj oraz "masuj" bób przez woreczek. Skórki będą się "ześlizgiwać" z bobu, a ty, dzięki przeźroczystemu woreczkowi możesz dokładnie obserwować i kontrolować proces.

