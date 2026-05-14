Ten trik na obieranie bobu oszczędza mnóstwo czasu. Nie każdy kto go zna

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Latem wraca na stoły w całej Polsce, ale wiele osób nadal nie cierpi jednej rzeczy - żmudnego obierania bobu. Na szczęście istnieją proste triki, dzięki którym skórka schodzi niemal sama, a cały kilogram można obrać w kilka minut.

Miska z ugotowanym, jasnozielonym bobem na beżowej tkaninie obok metalowej łyżki.
Sezon na bób właśnie się rozpoczął. Czy wiesz, jak go obrać w mgnieniu oka?123RF/PICSEL

Ukochany strączek Polaków powraca na stragany

Sezon na jedno z najbardziej wyczekiwanych warzyw wiosennych właśnie się rozpoczął. Choć ceny bobu nadal jeszcze są dość wysokie, nie brakuje amatorów, którzy wygłodniali wyjątkowego smaku i aromatu, już wykupują smakowite strączki by przyrządzić je w ulubiony sposób. O ile bób jest jeszcze bardzo młody, obieranie go nie jest obowiązkowe i sporo osób zajada się nim wraz ze skórką, która póki co jest dość miękka i nie utrudnia spożywania.

Jednak "starszy" bób zdecydowanie lepiej obrać, by cieszyć się pełnią smaku i uniknąć nieprzyjemności przy próbie przeżuwania go wraz ze skórką. I tu pojawia się problem. Obieranie każdego ziarenka gorącego, ugotowanego bobu jest żmudne i męczące. Na szczęście istnieją sprawdzone triki, które pozwolą w mgnieniu oka pozbyć się skórek.

Zobacz również:

Makaron z oliwkami to pyszne danie dla całej rodziny
Kuchnia

Co zrobić na obiad, gdy nie masz czasu? Trzy sprawdzone rozwiązania

Natalia Jabłońska

Niezawodne triki na ekspresowe obieranie bobu

Miska wypełniona świeżymi, zielonymi ziarnami bobu ustawiona na drewnianym stole.
Jak obrać bób szybciej i sprytniej?Adam Burakowski East News

Oczywiście znana wszystkim metoda na ściskanie każdego ziarenka od strony czarnej końcówki jest skuteczna, ale ze względu na mozolność i pojedyncze "wyciskanie" bobu ze skórki, jest męcząca i trwa długo. Oto alternatywy.

Sposób pierwszy: potrząsanie miską

Ugotowany i odsączony z wody bób wsyp do miski, przykryj drugą miską i energicznie potrząsaj. Większość skórek powinna odpaść, a te które jedynie się "poluzowały", doczyść ręcznie.

Sposób drugi: miska i ściereczka

Ugotowany bób od razu schłodź zimną (lodowatą) wodą i wsyp do miski. Przykryj ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Delikatnie potrząsaj miską i "masuj" bób przez ściereczkę/ręcznik. Ta metoda nie "oczyści" ale na tyle poluzuje skórkę, że czas obierania skróci się przynajmniej o połowę.

Zielone ziarna bobu leżące w metalowym durszlaku z uchwytami po bokach, na czarnym tle.
Ugotowany bób można obrać znacznie szybciejAgnieszka KukielaEast News

Sposób trzeci: masowanie przez woreczek

Ten sposób jest bardzo popularny i praktycznie niezawodny. Ugotowany bób wsyp do woreczka strunowego. Zamknij go, połóż na blacie kuchennym i roluj oraz "masuj" bób przez woreczek. Skórki będą się "ześlizgiwać" z bobu, a ty, dzięki przeźroczystemu woreczkowi możesz dokładnie obserwować i kontrolować proces.

Wypróbujesz któryś z tych trików?

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię
Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energięCanva ProINTERIA.PL
"Ewa gotuje": Kremowa zupa chrzanowaPolsat

Najnowsze