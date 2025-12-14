Uciążliwe bóle pleców z powodu pochylania nad wanną

Najpierw podwójne mycie szamponem, następnie nałożenie i spłukanie odżywki, osuszenie i rozczesanie włosów. To wszystko w pozycji zgiętej w przód. Każdy, kto myje włosy nad wanną, zna to uczucie przeciążenia i nieprzyjemnego bólu kręgosłupa po tak długim staniu w nienaturalnej pozycji. Każda minuta sprawia, że plecy bolą coraz bardziej, a nagłe wyprostowanie się może być bardzo ryzykowne. Na szczęście istnieje prosty sposób, który może dosłownie uratować odcinek lędźwiowy i odmienić rutynę mycia włosów. Trycholog Olga Poniatowska, która na swoim koncie Instagramowym @towietrycholog połączyła siły z fizjoterapeutką Dominiką Rosińską, przygotowała krótki poradnik wideo, w którym dzieli się sprawdzonym sposobem na znacznie lepszą i mniej obciążającą plecy pozycją do mycia włosów. To takie proste!

Niewielka zmiana, która "ratuje" plecy

Niewielka zmiana w pozycji do mycia włosów, a robi ogromną różnicą Magda Weidner 123RF/PICSEL

- Stań blisko wanny, jedna noga ugięta, stopa ułożona na krawędzi wanny. Teraz przenosimy ciężar ciała na tą przednią, ugiętą nogę. Zabezpieczamy tak i odciążamy odcinek lędźwiowy. W tej pozycji nie będziecie odczuwać bólu pleców - mówi na filmiku Dominika Rosińska. Olga Poniatowska w dalszej części nagrania pokazała, jak sama właśnie w tej pozycji myje włosy. Radzi pod stopę opartą o wannę włożyć ręcznik i co jakiś czas zmieniać nogę - raz opierać się na prawej, raz na lewej.

Dzięki innemu kątowi nachylenia i nieobciążaniu kręgosłupa, a zamiast tego oparcie się o nogę, nasz kręgosłup dosłownie odpoczywa.

Wypróbowałam tę metodę i z czystym sumieniem mogę ją polecić. Zmiana jest odczuwalna od pierwszych chwil, nie ma problemów z powrotem do pozycji pionowej, nic nie "strzyka" i jest po prostu wygodniej.

Wypróbujecie tę metodę?

