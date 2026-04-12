Włoski sposób na długowieczność

Z zaciekawieniem przyglądamy się krajom, w których długość życia mocno wykracza poza standardy. Jak jeść, czego unikać, po jakie napary sięgać, by "zhackować" kod do długowieczności? Oprócz zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, jedną z łatwiejszych do wprowadzenia zmian jest wzięcie przykładu z włoskiego zwyczaju, który ma udowodnione działanie zmniejszające ewentualne ryzyko groźnych chorób. Chodzi o zupełnie niepozorny wieczorny spacer.

Passeggiata, czyli tradycyjny włoski zwyczaj spokojnego spaceru, zyskuje dziś nowe znaczenie w kontekście zdrowia i długowieczności. Nie chodzi w nim o intensywny wysiłek fizyczny, lecz o regularny, niespieszny ruch - często połączony z rozmową i byciem wśród ludzi. Taki styl aktywności wpisuje się w coraz częściej podkreślaną przez naukowców rolę umiarkowanego ruchu w codziennym życiu, który może być łatwiejszy do utrzymania niż wymagające treningi na siłowni.

Badania potwierdzają, że to działa

Spokojny spacer po mieście wieczorem, krótka rozmowa z sąsiadami - to właśnie passeggiata 123RF/PICSEL

Badania naukowe potwierdzają, że nawet prosta forma aktywności, jak spacer, przynosi wymierne korzyści zdrowotne. Przykładowo, analiza obejmująca ponad 33 tysiące osób wykazała, że dłuższe, nieprzerwane spacery znacząco zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wyniki te zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Annals of Internal Medicine", a badacze podkreślili, że kluczowa jest nie tylko liczba kroków, ale także sposób chodzenia - szczególnie ciągłość i długość spaceru. To właśnie wpisuje się w ideę passeggiaty, która zakłada spokojny, ale regularny ruch.

Dodatkowo inne badania pokazują, że znaczenie ma także kontekst spaceru. Eksperyment opublikowany w czasopiśmie "Psychology of Sport and Exercise" wykazał, że aktywność fizyczna w naturalnym otoczeniu - na przykład podczas spaceru w parku - poprawia samopoczucie psychiczne bardziej niż ćwiczenia w zamkniętych przestrzeniach czy w mieście. Passeggiata, jako praktyka łącząca ruch, kontakt społeczny i często przyjemne otoczenie, może więc działać wielowymiarowo: wspierać zdrowie fizyczne, redukować stres i sprzyjać długowieczności bez konieczności intensywnego wysiłku.

