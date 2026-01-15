Spis treści: Czym jest zimowa lustracja ogrodu? Kiedy przeprowadzać zimową inspekcję drzew? Co daje zimowa kontrola drzew owocowych? Jak rozpoznać najpopularniejsze szkodniki zimujące na drzewach owocowych?

Czym jest zimowa lustracja ogrodu?

Choć może brzmieć skomplikowanie, lustracja ogrodu to nic innego, jak dokładne oględziny drzew i krzewów owocowych wykonywane w okresie bezlistnym. Polega na rzetelnej obserwacji pni, kory i konarów w poszukiwaniu oznak chorób, uszkodzeń związanych z mrozem oraz śladów zimujących szkodników. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Wystarczy odrobina cierpliwości, uważne oko i dobra pogoda.

Kiedy przeprowadzać zimową inspekcję drzew?

Najlepszym momentem na zimową lustrację ogrodu jest okres od drugiej połowy stycznia do przełomu lutego i marca. Wybieraj dni bez dużego mrozu oraz opadów. Temperatura powinna oscylować w okolicach zera. Ogrodniczą inspekcję warto powtarzać, zwłaszcza po ustąpieniu uporczywych mrozów lub gwałtownych zmianach pogody.

Co daje zimowa kontrola drzew owocowych?

Czasem nieco żartobliwie mówi się, że kontrola jest podstawą zaufania. W przypadku ogrodnictwa staje się ona bazą dbania o rośliny. Inspekcja drzew owocowych przeprowadzona zimą pozwala wcześnie wykryć potencjalne zagrożenia, zanim zdążą się rozwinąć i zniszczyć nasze uprawy.

Usunięcie zimujących na drzewach szkodników jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji znacząco ogranicza ich liczebność w sezonie. Dzięki temu można zmniejszyć lub całkowicie uniknąć późniejszych oprysków chemicznych. Zimowa lustracja pomaga również ocenić ogólną kondycję drzew, wykryć pęknięcia kory czy objawy chorób. To z kolei pozwala na zaplanowanie kolejnych niezbędnych prac w ogrodzie, które finalnie będą skutkować obfitymi plonami w późniejszych miesiącach.

Jak rozpoznać najpopularniejsze szkodniki zimujące na drzewach owocowych?

Brak liści sprawia, że cała struktura drzew i krzewów jest doskonale widoczna. To ułatwia dostrzeżenie jaj, larw i kokonów szkodników. Zimą ślady ich obecności skupione są w jednym miejscu, dlatego ich zwalczanie jest dużo prostsze niż w sezonie wegetacyjnym, gdy owady szybko się przemieszczają i rozmnażają.

O stanie swoich drzew owocowych musisz myśleć, zanim nastanie wiosna MALSHAKOV NIKOLAY 123RF/PICSEL

Jednymi z najczęściej spotykanych intruzów są mszyce. Zimą nie zobaczymy dorosłych okazów, ale ich drobne i czarne lub brunatne jaja są wyraźnie widoczne. Najczęściej składane są w grupach w okolicy młodych pędów lub u nasady pąków. Przypominają małe kuleczki mocno przytwierdzone do kory. Ich obecność to sygnał, że wiosną mszyce mogą pojawić się masowo.

Kolejną grupą niepożądanych gości są przędziorki. W celu ich namierzenia, należy wypatrywać drobnych, czerwonych jaj, tworzących skupiska. Najczęściej pojawiają się w zagłębieniach kory lub na dolnej stronie gałęzi.

W spękaniach kory i przy rozwidleniach gałęzi mogą zimować także gąsienice niektórych motyli, uznawanych za szkodniki. Należy do nich m.in. kuprówka rudnica, skrywająca się w gniazdach stworzonych z gęstej przędzy. Przypomina szarawe lub brunatne włókna.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Lornetki w dłoń. Zimą i wiosną warto obserwować ptaki Polsat News Polsat News