Spis treści: Co oznaczają taśmy w lesie? Oznaczenia możemy zaobserwować między drzewami Nie tylko taśmy. Na te oznaczenia też warto zwracać uwagę Leśnicy apelują latem o zachowanie większej ostrożności. Chodzi o pożary lasów

Co oznaczają taśmy w lesie? Oznaczenia możemy zaobserwować między drzewami

Kolorowe taśmy rozwieszane na drzewach w lesie mogą pełnić kilka różnych funkcji. Jedną z nich okazuje się wyznaczanie dokładnych granic działek. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej na terenach objętych pracami geodezyjnymi. Nierzadko kolorowe taśmy mogą również wytyczać trasy biegów przełajowych, marszów na orientację bądź rajdów rowerowych.

Co istotne - ostrzegawcze taśmy w kolorze biało-czerwonym lub jaskrawo-pomarańczowym często wyznaczają granice terenów gry w paintballa lub ASG. W momencie, gdy dostrzeżemy tego rodzaju oznaczenia, lepiej jest nie wchodzić za taśmę - w przeciwnym razie możemy stworzyć zagrożenie lub przeszkodzić zawodnikom w rozgrywce.

W niektórych przypadkach taśma może stanowić również oznaczenie terenu przeznaczonego do zrębu. Należy jednak zaznaczyć, że w takiej sytuacji o wiele częściej stosuje się oznaczenia w postaci symboli malowanych na wytyczających granicę drzewach.

Czy wiesz, co oznaczają taśmy i symbole namalowane na drzewach w lesie? Tak, znam ich znaczenie. Kojarzę niektóre oznaczenia, ale nie wszystkie Widziałam je, ale nigdy nie wiedziałem, co oznaczają Nie zwracam uwagi na takie znaki podczas spacerów Zagłosuj

Nie tylko taśmy. Na te oznaczenia też warto zwracać uwagę

Jak już wspomnieliśmy, do oznaczania granic terenu do wycinki często stosuje się symbole malowane bezpośrednio na drzewie. Najczęściej mają one postać białych pasków, które umieszcza się od wewnętrznej strony granicy zrębu. Kropki lub ukośne kreski oznaczają z kolei drzewa niebezpieczne i drzewa przeznaczone do usunięcia w ramach zabiegów pielęgnacyjnych bądź sanitarnych.

Białe opaski, którymi oplata się drzewa, to często taśmy lepowe. Służą one do kontroli wylęgu gąsienic brudnicy mniszki. Opaski umożliwiają leśniczym monitorowanie liczebności tych szkodników oraz ocenę zagrożenia z ich strony, dzięki czemu można odpowiednio wcześnie podjąć decyzję o ewentualnych opryskach ochronnych.

Pewien uwidoczniony na drzewie znak powinien zaniepokoić każdego grzybiarza. Chodzi o oplatający pień zielony pasek, który wyznacza granicę rezerwatu przyrody. Warto wiedzieć, że na terenie tych obszarów panuje całkowity zakaz zbierania grzybów. Jego złamanie może skończyć się wysokimi karami finansowymi. W tym przypadku grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł.

Jeśli wybierasz się na grzyby, zwróć uwagę na oznaczenia na drzewach PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News

Leśnicy apelują latem o zachowanie większej ostrożności. Chodzi o pożary lasów

Latem leśnicy apelują o zwiększoną ostrożność i ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa z uwagi na większe zagrożenie pożarami lasów. W tym kontekście możemy wyróżnić również znaki malowane na drzewach na wysokości około 2 metrów. Chodzi o białe oznaczenia z czerwonymi cyframi oraz strzałkami w środku.

Okazuje się, że są to pewnego rodzaju drogowskazy, które umożliwiaja strażakom szybkie dotarcie do dojazdów pożarowych. Oznakowanie jest dość duże, dzięki czemu można je odczytać nawet z większej odległości.

Warto pamiętać, że w przypadku zaobserwowania dymu lub ognia na terenie lasu, należy bezzwłocznie poinformować straż pożarną dzwoniąc na numer 998.





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