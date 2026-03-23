Teraz jest odpowiedni moment na kilka zabiegów w ogrodzie. Zdążysz przed Wielkanocą
Aktualnie działkowcy nie narzekają na brak obowiązków. Rozpoczynająca się wiosna zobowiązuje do zakasania rękawów i intensywnych prac związanych z sadzeniem oraz pielęgnacją już obecnych w ogrodzie roślin. Ponieważ Wielkanoc zbliża się wielkim krokami, dobrze wiedzieć jak można zadbać o zieloną przestrzeń jeszcze przez świętami. Dzięki kilku prostym czynnościom, przydomowe otoczenie będzie prezentować się schludnie, a rośliny zostaną właściwie przygotowane na nadejście wyższych temperatur.
Spis treści:
- Dlaczego warto zadbać o ogród jeszcze przed Wielkanocą?
- Jakie prace na działce dobrze wykonać końcem marca?
Dlaczego warto zadbać o ogród jeszcze przed Wielkanocą?
Marzec to idealny moment, aby wziąć się za pracę w ogrodzie, który po zimie często bywa w opłakanym stanie. Można wówczas rozpocząć przycinanie krzewów, drzewek, jak również przygotowywać glebę pod uprawę, wysiewać niektóre warzywa, a także sadzić kwiaty do skrzynek i na rabaty.
Za początek intensywnych prac w ogrodzie eksperci uznają końcówkę marca, a z uwagi na fakt, że w tym roku Święta Wielkanocne przypadają na początek kwietnia, zdążysz zrobić to, co najważniejsze. Dzięki kilku zabiegom, które nie zajmą zbyt wiele czasu sprawisz, że przydomowe otoczenie nie tylko będzie lepiej się prezentować, ale również zapewnisz sobie poczucie "świętego spokoju" i przygotujesz ogród do prac w późniejszych tygodniach.
Jakie prace na działce dobrze wykonać końcem marca?
1. Przed tegoroczną Wielkanocą warto w ogrodzie zabrać się m.in. za przygotowywanie gleby w warzywniaku, a konkretnie:
- Spulchnianie gleby - dzięki temu zabiegowi poprawi się jej struktura, plony będą obfitsze, a rośliny zdrowsze
- Usuwanie chwastów i resztek roślinnych z rabat - możesz to zrobić również w kwietniu, ale druga połowa marca będzie również dobrym momentem
- Wzbogacenie gleby o kompost - koniecznie przed wysiewem.
2. Koniec marca to także dobry moment na przycinanie i drzewek owocowych - jabłoni, gruszy, porzeczek, agrestu, malin.
3. W tym terminie warto wykonać także pierwsze wysiewy warzyw do gruntu - tych, które są odporne na ewentualne przymrozki, szybko rosną i nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji: np. marchewek, pietruszek, rzodkiewek, szpinaku, sałaty, jarmużu.
4. Marzec oraz początek kwietnia to również czas intensywnej pielęgnacji roślin w ogrodzie. Zaleca się wówczas:
- Usunąć suche liście i resztki roślinne
- Przyciąć pędy w celu pobudzenia ich do wzrostu
- Rozpocząć sadzenie niektórych roślin ozdobnych (np. bratków, stokrotek, pierwiosnków, krokusów, hiacyntów, jaskrów azjatyckich) i ich nawożenie.