Dlaczego warto zadbać o ogród jeszcze przed Wielkanocą?

Marzec to idealny moment, aby wziąć się za pracę w ogrodzie, który po zimie często bywa w opłakanym stanie. Można wówczas rozpocząć przycinanie krzewów, drzewek, jak również przygotowywać glebę pod uprawę, wysiewać niektóre warzywa, a także sadzić kwiaty do skrzynek i na rabaty.

Za początek intensywnych prac w ogrodzie eksperci uznają końcówkę marca, a z uwagi na fakt, że w tym roku Święta Wielkanocne przypadają na początek kwietnia, zdążysz zrobić to, co najważniejsze. Dzięki kilku zabiegom, które nie zajmą zbyt wiele czasu sprawisz, że przydomowe otoczenie nie tylko będzie lepiej się prezentować, ale również zapewnisz sobie poczucie "świętego spokoju" i przygotujesz ogród do prac w późniejszych tygodniach.

W drugiej połowie marca można rozpocząć sianie niektórych warzyw, np. marchewek czy pietruszek

Jakie prace na działce dobrze wykonać końcem marca?

1. Przed tegoroczną Wielkanocą warto w ogrodzie zabrać się m.in. za przygotowywanie gleby w warzywniaku, a konkretnie:

Spulchnianie gleby - dzięki temu zabiegowi poprawi się jej struktura, plony będą obfitsze, a rośliny zdrowsze

Usuwanie chwastów i resztek roślinnych z rabat - możesz to zrobić również w kwietniu, ale druga połowa marca będzie również dobrym momentem

Wzbogacenie gleby o kompost - koniecznie przed wysiewem.

2. Koniec marca to także dobry moment na przycinanie i drzewek owocowych - jabłoni, gruszy, porzeczek, agrestu, malin.

3. W tym terminie warto wykonać także pierwsze wysiewy warzyw do gruntu - tych, które są odporne na ewentualne przymrozki, szybko rosną i nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji: np. marchewek, pietruszek, rzodkiewek, szpinaku, sałaty, jarmużu.

4. Marzec oraz początek kwietnia to również czas intensywnej pielęgnacji roślin w ogrodzie. Zaleca się wówczas:

Usunąć suche liście i resztki roślinne

Przyciąć pędy w celu pobudzenia ich do wzrostu

Rozpocząć sadzenie niektórych roślin ozdobnych (np. bratków, stokrotek, pierwiosnków, krokusów, hiacyntów, jaskrów azjatyckich) i ich nawożenie.

