Spis treści: Sezon na grzyby już trwa. Jakie gatunki można zbierać w lipcu? Test dla grzybiarza. Czy rozpoznajesz dwa podobne do siebie gatunki grzybów?

Sezon na grzyby już trwa. Jakie gatunki można zbierać w lipcu?

W ciągu ostatnich dni na portalach internetowych dla grzybiarzy i profilach w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów. Zadowoleni ze swoich obfitych zbiorów grzybiarze dzielą się zdjęciami grzybów, jakie ostatnio udało się im przynieść do domu. Wśród nich są spore ilości kurek - niewielkich, żółtych grzybów, na które obecnie trwa sezon. Z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe, w polskich lasach pojawiają się już także podgrzybki, maślaki i koźlarze, a także najbardziej cenione odmiany borowików. Mimo iż każdy doświadczony grzybiarz wie jak odróżnić gatunki jadalne od tych, których nie należy zbierać, wciąż zdarzają się przypadki pomyłek i zatruć. W związku z tym rokrocznie przypomina się, aby nie wkładać do koszyków grzybów, których nie jesteśmy w 100 proc. pewni. W lasach rosnąc bowiem gatunki wyglądem przypominają okazy jadalne, a ich spożycie może skończyć się fatalnym zatruciem, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią.

Test dla grzybiarza. Czy rozpoznajesz dwa podobne do siebie gatunki grzybów?

Ostatnio w mediach społecznościowych, na profilu "Grzybiarze w lesie" pojawiły się zdjęcia dwóch zerwanych, leżących obok siebie i podobnych grzybów. Jeden z nich to gatunek ceniony i smaczny, a drugi nie nadaje się do spożycia. Tym samym autorzy zdjęć stworzyli dla internautów zagadkę i zachęcili, aby w komentarzach podawali swoje typy.

- Test dla grzybiarzy! Rozpoznajecie oba gatunki? Który trafia do Waszego kosza? - zapytali twórcy profilu "Grzybiarze w lesie".

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Internauci ochoczo włączyli się do zabawy, podając w komentarzach nazwy grzybów. Okazuje się, że wielu z nich trafiło bezbłędnie, jednak nie wszyscy widzieli, jakie konkretnie gatunki zaprezentowane są na fotografiach. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, rozwiązanie udostępniono w kolejnym poście.

- Te dwa grzyby zmyliły naprawdę wielu grzybiarzy…

Wczoraj zapytałem Was, czy rozpoznajecie oba gatunki. Odpowiedzi było mnóstwo i bardzo dziękuję za taką aktywność!

Wśród odpowiedzi często pojawiały się:

"Szatan"

"Kozak"

"Borowik amerykański"

"Podgrzybek"

"Borowik szlachetny"

"Maślak"

Tymczasem na zdjęciach są:

Po lewej - goryczak żółciowy (nie jest trujący, ale jego gorycz potrafi zepsuć smak całego dania).

Po prawej - borowik usiatkowany, jeden z najsmaczniejszych borowików jadalnych.

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A czy Wy odgadlibyście, jakie to gatunki?



