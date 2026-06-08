Spis treści: Testament to dokument, nie luźna deklaracja Błąd pierwszy: testament z komputera i sam podpis Błąd drugi: zapisy, które można różnie interpretować Błąd trzeci: pominięcie zachowku Błąd czwarty: testament, który nie zmienił się razem z życiem Błąd piąty: decyzja pod naciskiem lub bez pełnej świadomości Dobrze sporządzony testament może oszczędzić rodzinie sporu

Testament to dokument, nie luźna deklaracja

Mieszkanie, oszczędności, działka czy rodzinne pamiątki mogą po śmierci właściciela stać się przyczyną konfliktu. Testament pozwala wskazać, kto ma dziedziczyć, ale tylko wtedy, gdy jest zgodny z prawem i jasno przedstawia wolę autora. Najczęściej wybierany jest testament własnoręczny. Można też sporządzić go u notariusza lub w procedurze urzędowej.

Błąd pierwszy: testament z komputera i sam podpis

Ktoś przygotowuje tekst na komputerze, drukuje go i podpisuje, przekonany, że formalności zostały zachowane. W przypadku testamentu własnoręcznego to nie wystarczy. Dokument musi zostać w całości napisany ręką spadkodawcy i przez niego podpisany.

Nie może go spisać córka, małżonek ani opiekun, nawet gdy zapisują dokładnie słowa osoby planującej podział spadku. Testamentem własnoręcznym nie jest też treść sporządzona na tablecie lub w telefonie.

Dokument powinien być czytelny i opatrzony datą. Brak daty nie zawsze powoduje nieważność, ale może mieć duże znaczenie, gdy po śmierci odnajdzie się kilka testamentów i trzeba ustalić, który powstał później.

Testament powinien być czytelny i opatrzony datą 123RF/PICSEL

Błąd drugi: zapisy, które można różnie interpretować

"Wszystko dla najbliższych", "mieszkanie dla dzieci" albo "podzielić sprawiedliwie" brzmią prosto do chwili, gdy spadkobiercy zaczną pytać o szczegóły. Kto należy do grona najbliższych? Czy każde dziecko ma dostać tyle samo? Co oznacza sprawiedliwy podział, gdy jedna osoba latami opiekowała się rodzicem?

Takie zdania mogą skończyć się sądową interpretacją dokumentu. Testament powinien dokładnie wskazywać osoby dziedziczące. Uwagę należy zachować przy przekazywaniu konkretnych składników majątku, na przykład mieszkania lub działki. Potoczne sformułowanie nie zawsze wywoła oczekiwany skutek.

Dokument musi być zrozumiały po latach, gdy sam spadkodawca nie będzie już mógł wyjaśnić swoich intencji. W przeciwnym razie nawet zapis tworzony w dobrej wierze może podzielić rodzinę na osoby przekonane, że każda z nich właściwie odczytuje wolę zmarłego.

Błąd trzeci: pominięcie zachowku

Właściciel majątku może zdecydować, że wszystko przypadnie jednej osobie: partnerowi, wnuczce albo dziecku, które się nim opiekowało. Nie musi to jednak oznaczać, że pozostali bliscy nie będą mieli roszczeń.

Zstępni, małżonek lub rodzice spadkodawcy, którzy w danej sytuacji dziedziczyliby z ustawy, mogą mieć prawo do zachowku. Najczęściej oznacza to żądanie zapłaty kierowane do osoby, która otrzymała spadek. Spadkobierca mieszkania może więc zostać zobowiązany do wypłacenia części jego wartości pominiętemu krewnemu.

Nie wystarczy napisać, że ktoś "nic nie dostanie". Skuteczne wydziedziczenie, czyli pozbawienie prawa do zachowku, jest możliwe tylko w sytuacjach określonych w przepisach. Dotyczy to między innymi uporczywego niedopełniania obowiązków rodzinnych lub szczególnie poważnego zachowania wobec spadkodawcy albo jego bliskich. Przyczyna wydziedziczenia powinna wynikać z testamentu. Ogólny zapis może pozostawić wybranego spadkobiercę z kosztownym sporem.

W praktyce właśnie kwestia zachowku bywa największym zaskoczeniem dla osób przekonanych, że testament całkowicie zamyka temat podziału majątku. Tymczasem ostatnia wola i ustawowa ochrona najbliższych mogą się ze sobą zderzyć.

Błąd czwarty: testament, który nie zmienił się razem z życiem

Dokument sporządzony przed laty mógł być właściwy w dniu podpisania, lecz dziś nie odpowiadać rzeczywistości. Ślub, rozwód, narodziny dziecka, śmierć wskazanej osoby lub sprzedaż mieszkania mogą zmienić sens wcześniejszych decyzji.

Testament można zmienić albo odwołać. Przy sporządzaniu nowej wersji warto jasno wskazać, że poprzednia zostaje odwołana. W przeciwnym razie po śmierci autora może rozpocząć się ustalanie, które postanowienia obu dokumentów nadal obowiązują, a których nie da się już ze sobą pogodzić.

Ostatnia wola nie powinna więc leżeć latami bez kontroli. Po istotnych zmianach rodzinnych lub majątkowych warto sprawdzić, czy testament nadal chroni osoby, które spadkodawca chciał zabezpieczyć. Dokument sprzed wielu lat może bowiem nie tylko nie pomóc, ale wręcz stworzyć nowe problemy.

Błąd piąty: decyzja pod naciskiem lub bez pełnej świadomości

Testament jest ważny tylko wtedy, gdy osoba sporządzająca dokument świadomie i swobodnie rozporządza swoim majątkiem. Jeżeli działa pod wpływem groźby, istotnego błędu albo w stanie wyłączającym możliwość samodzielnej decyzji, testament może zostać podważony.

Podejrzenia pojawiają się szczególnie wtedy, gdy dokument sporządzono w czasie ciężkiej choroby, krótko przed śmiercią lub gdy jego treść nagle całkowicie zmienia wcześniejsze ustalenia. Wówczas znaczenie mogą mieć dokumenty medyczne, zeznania świadków i okoliczności podpisania testamentu.

Choroba lub nietypowy podział majątku nie oznaczają automatycznie nieważności dokumentu. Gdy jednak istnieje ryzyko konfliktu, nie należy odkładać spraw na ostatnią chwilę. Jasny testament, sporządzony bez presji i z zachowaniem formalności, ogranicza późniejsze wątpliwości oraz ryzyko, że rodzina będzie walczyć o interpretację decyzji, której autor nie może już wyjaśnić.

Dobrze sporządzony testament może oszczędzić rodzinie sporu

Testament nie musi być długi, lecz powinien być poprawny, jednoznaczny i aktualny. Przy nietypowym podziale majątku, wydziedziczeniu lub napiętych relacjach rodzinnych rozsądnym rozwiązaniem może być konsultacja z notariuszem albo prawnikiem.

Czasem kilka dopracowanych zdań decyduje o tym, czy ostatnia wola zostanie wykonana, czy stanie się początkiem wieloletniego konfliktu. W sprawach spadkowych najwięcej problemów rodzą bowiem nie wielkie decyzje, ale pozornie drobne błędy popełnione przy sporządzaniu dokumentu.





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