Po tym poznasz, że mieszkasz ze szczurami

Na obecność szczurów w domu mogą wskazywać różne, czasami niepozorne ślady i dźwięki. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy w pomieszczeniach napotykamy szczurze odchody, które są zazwyczaj podłużne, ciemnego koloru, wilgotne, błyszczące i miękkie, ale z czasem matowieją i twardnieją. Ponadto odchody szczura wydzielają charakterystyczną woń amoniaku.

Szczury zazwyczaj pozostawiają swoje odchody w miejscu, gdzie spożywają pokarm oraz w pobliżu swoich kryjówek, stanowiących dla nich schronienie. W związku z tym dobrym rozwiązaniem jest dokładne sprawdzenie szafek, w których przechowujemy pożywienie. Jeśli opakowanie z żywnością jest uszkodzone i ślady wskazują na obecność szczura, bezwzględnie należy je wyrzucić, bowiem pokarm może być zanieczyszczony przez szkodniki, a jego spożycie może spowodować bardzo poważne problemy zdrowotne.

Kolejny sygnał, który może wskazywać na obecność szczurów w domu, to hałasy. Różnego rodzaju piski, szuranie, skrobanie i tupot, słyszane szczególnie nocą, kiedy gryzonie są najbardziej aktywne, mogą pochodzić od szczurów.

W zakurzonych miejscach szczury mogą zostawić niewielkie odciski łap, natomiast na ścianach przy podłodze możemy zauważyć charakterystyczne tłuste plamy, ponieważ szczury przemieszczają się zazwyczaj przy tego typu krawędziach. Nagryzione meble, kartony czy kable, to również istotny sygnał alarmowy.

Zauważyłeś, że twój domowy kot lub pies od jakiegoś czasu zachowują się niestandardowo? Jeśli zwierzę domowe drapie w konkretną szafkę lub wpatruje się w jedno miejsce, niewykluczone, że miało do czynienia ze szczurem w twoim domu i wyczuwa gryzonia.

Dlaczego szczury w domu mogą być groźne?

Obecność szczurów w domu to bardzo zła informacja dla reszty lokatorów. Jeśli ich liczebność jest duża, prawdopodobnie nieuniknione będzie skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy zajmującej się deratyzacją.

Szczury stanowią duże zagrożenie dla ludzi i zwierząt domowych, ponieważ roznoszą groźne patogeny, które mogą poważnie i negatywnie wpływać na zdrowie. Mowa o m.in. histoplazmozie, czyli grzybicznym zakażeniu, do którego może dojść na skutek kontaktu z odchodami szczura.

Z kolei poprzez wdychanie cząsteczek z odchodów i moczu szczura, zachodzi ryzyko zakażenia się hantawirusami, powodującymi poważne infekcje układu oddechowego lub tzw. zespół nerkowy. Szczury są zagrożeniem również z uwagi na ryzyko salmonellozy, taksoplazmozy, tasiemczycy czy wścieklizny.

