Tłusty ser to wróg przy przyjaciel dla ciała? Katarzyna Bosacka wyjaśnia
Sery zajmują ważne miejsce w diecie współczesnego człowieka. Są źródłem białka, wapnia, witamin A, D, E i K oraz wielu składników mineralnych. Jednocześnie budzą też często kontrowersje ze względu na zawartość tłuszczu - zwłaszcza tłuszczów nasyconych. Czy słusznie? Jak czytać etykiety i który ser rzeczywiście jest najzdrowszym wyborem?
Tłuszcz nie taki groźny, jak go malują? Na co zwrócić uwagę, kupując ser?
Sery. Bez nich wiele osób nie wyobraża sobie śniadania, czy kolacji. Pyszna bułka, a na niej żółty ser, albo makaron ze szczyptą parmezanu - jak tu się nie skusić? Patrząc na skład serów i to, dlaczego powinniśmy je jeść, można mieć jednak pewne wątpliwości, zwłaszcza w kontekście zawartości tłuszczu. Tłuszcz w serze nie jest wrogiem samym w sobie. To jego ilość, jakość i kontekst całej diety decydują o wpływie na zdrowie. Ser może być wartościowym elementem jadłospisu, jeśli spożywamy go świadomie, czytamy etykiety i dbamy o umiar. Najzdrowszy ser to nie ten całkowicie beztłuszczowy, lecz taki, który wpisuje się w nasze indywidualne potrzeby żywieniowe.
Jednak kupując ser, warto zwrócić uwagę na zawartość tłuszczu. Jest ona najczęściej podawana jako procent tłuszczu w suchej masie (tł. w s.m.), a nie w całym produkcie. To istotne, bo ser o 30 proc. tłuszczu w suchej masie może w rzeczywistości zawierać ok. 17-18 g tłuszczu w 100 g produktu, podczas gdy ser o 45 proc. tł. w s.m. - nawet 25-27 g.
Co istotne, tłuszcz mleczny zawiera znaczną ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, których nadmierne spożycie może sprzyjać wzrostowi stężenia cholesterolu LDL, rozwojowi miażdżycy, czy zwiększonemu ryzyku chorób sercowo-naczyniowych.
Jednak współczesne badania pokazują, że matryca żywnościowa sera, czyli sposób, w jaki składniki są ze sobą połączone, sprawia, że jego wpływ na zdrowie jest bardziej złożony niż sam skład tłuszczowy. Sery są bogate w wapń, który może ograniczać wchłanianie tłuszczów, zawierają bioaktywne peptydy powstające podczas fermentacji, a w serach dojrzewających występuje kwas linolowy sprzężony (CLA) o potencjalnym działaniu przeciwzapalnym.
Dlatego umiarkowane spożycie sera nie musi szkodzić zdrowiu osób bez przeciwwskazań medycznych.
Katarzyna Bosacka zrobiła ranking. Który ser lepiej ograniczyć?
Jeżeli prowadzimy zdrowy tryb życia i nie ma przeciwwskazań, co do spożycia konkretnych produktów, to decydując się na zakup sera, powinniśmy po prostu kierować się rozwagą.
Katarzyna Bosacka, znana ze swojej diety dotyczącej diety i czytania etykiet produktów spożywczych tym razem na swoim profilu w mediach społecznościowych sporządziła ranking serów - od najtłustszego do najchudszego.
Na pierwszym miejscu pojawił się parmezan, bo jak sama specjalistka przekonuje "sery typu twardego mają 34 proc. tłuszczu więcej w 100 g."
Na drugim miejscu znalazły się sery pleśniowe z 32 procentami. Następne miejsce zajął niepozorny ser halloumi - 25 proc w 100 g. Zaskakujące może być to, że "1/4 burraty to tłuszcz".
Zwycięzcą rankingu została włoska mozzarella, która zawiera zaledwie 18 proc. tłuszczu.
Katarzyna Bosacka podkreśliła, że oczywiście za większą zawartością tłuszczu w produkcie, idzie wzrost jego kaloryczności, co powinniśmy mieć właśnie na uwadze, chociażby dodając pyszny parmezan do spaghetti.