Tłuszcz nie taki groźny, jak go malują? Na co zwrócić uwagę, kupując ser?

Sery. Bez nich wiele osób nie wyobraża sobie śniadania, czy kolacji. Pyszna bułka, a na niej żółty ser, albo makaron ze szczyptą parmezanu - jak tu się nie skusić? Patrząc na skład serów i to, dlaczego powinniśmy je jeść, można mieć jednak pewne wątpliwości, zwłaszcza w kontekście zawartości tłuszczu. Tłuszcz w serze nie jest wrogiem samym w sobie. To jego ilość, jakość i kontekst całej diety decydują o wpływie na zdrowie. Ser może być wartościowym elementem jadłospisu, jeśli spożywamy go świadomie, czytamy etykiety i dbamy o umiar. Najzdrowszy ser to nie ten całkowicie beztłuszczowy, lecz taki, który wpisuje się w nasze indywidualne potrzeby żywieniowe.

Jednak kupując ser, warto zwrócić uwagę na zawartość tłuszczu. Jest ona najczęściej podawana jako procent tłuszczu w suchej masie (tł. w s.m.), a nie w całym produkcie. To istotne, bo ser o 30 proc. tłuszczu w suchej masie może w rzeczywistości zawierać ok. 17-18 g tłuszczu w 100 g produktu, podczas gdy ser o 45 proc. tł. w s.m. - nawet 25-27 g.

Co istotne, tłuszcz mleczny zawiera znaczną ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, których nadmierne spożycie może sprzyjać wzrostowi stężenia cholesterolu LDL, rozwojowi miażdżycy, czy zwiększonemu ryzyku chorób sercowo-naczyniowych.

Który ser najlepiej wybrać? 123RF/PICSEL

Jednak współczesne badania pokazują, że matryca żywnościowa sera, czyli sposób, w jaki składniki są ze sobą połączone, sprawia, że jego wpływ na zdrowie jest bardziej złożony niż sam skład tłuszczowy. Sery są bogate w wapń, który może ograniczać wchłanianie tłuszczów, zawierają bioaktywne peptydy powstające podczas fermentacji, a w serach dojrzewających występuje kwas linolowy sprzężony (CLA) o potencjalnym działaniu przeciwzapalnym.

Dlatego umiarkowane spożycie sera nie musi szkodzić zdrowiu osób bez przeciwwskazań medycznych.

Katarzyna Bosacka zrobiła ranking. Który ser lepiej ograniczyć?

Jeżeli prowadzimy zdrowy tryb życia i nie ma przeciwwskazań, co do spożycia konkretnych produktów, to decydując się na zakup sera, powinniśmy po prostu kierować się rozwagą.

Katarzyna Bosacka, znana ze swojej diety dotyczącej diety i czytania etykiet produktów spożywczych tym razem na swoim profilu w mediach społecznościowych sporządziła ranking serów - od najtłustszego do najchudszego.

Na pierwszym miejscu pojawił się parmezan, bo jak sama specjalistka przekonuje "sery typu twardego mają 34 proc. tłuszczu więcej w 100 g."

Na drugim miejscu znalazły się sery pleśniowe z 32 procentami. Następne miejsce zajął niepozorny ser halloumi - 25 proc w 100 g. Zaskakujące może być to, że "1/4 burraty to tłuszcz".

Zwycięzcą rankingu została włoska mozzarella, która zawiera zaledwie 18 proc. tłuszczu.

Katarzyna Bosacka podkreśliła, że oczywiście za większą zawartością tłuszczu w produkcie, idzie wzrost jego kaloryczności, co powinniśmy mieć właśnie na uwadze, chociażby dodając pyszny parmezan do spaghetti.

