Ze względu na swoją wszechstronnością olej z pestek dyni można uznać za prosty i naturalny sposób na wzbogacenie diety o wartościowe składniki. Ważne jest jednak, aby sięgać wyłącznie po produkt wysokiej jakości - nierafinowany, tłoczony na zimno. W takiej formie przyniesie najwięcej korzyści i ukaże pełnię swoich walorów. Zaliczają się do nich lekko orzechowy smak oraz charakterystyczny kolor, łączący odcienie zieleni ze złocistym połyskiem.

Spis treści: Jakie właściwości ma olej z pestek dyni? Na co pomaga olej dyniowy? Żołądek będzie wdzięczny Apteczka na talerzu. Kto powinien sięgnąć po olej z pestek dyni? Olej w pielęgnacji skóry i włosów Olej z pestek dyni w kuchni. Na jedno trzeba uważać

Jakie właściwości ma olej z pestek dyni?

Produkt słynie z wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin A, E oraz K, a także cennych minerałów, takich jak cynk i magnez. Taka kombinacja składników sprawia, że olej z pestek dyni wykazuje silne działanie przeciwutleniające, pomagając w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Regularne spożywanie oleju wspiera pracę serca i może korzystnie wpływać na poziom cholesterolu. Znany jest również z pozytywnego działania na układ moczowy i oczyszczanie organizmu z toksyn. Choć medycyna ludowa widziała w nim sposób na pozbycie się pasożytów z przewodu pokarmowego, dzisiejsza medycyna tego nie potwierdza.

Na co pomaga olej dyniowy? Żołądek będzie wdzięczny

Włączenie oleju z pestek dyni do codziennej diety przynosi korzyści na różnych polach. Przede wszystkim okazuje się zbawienny dla przeciążonego układu trawiennego, poprawiając perystaltykę jelit i ułatwiając przyswajanie składników odżywczych. Będzie więc pierwszym krokiem w drodze do wypracowania zdrowych nawyków żywieniowych, zwłaszcza jeśli w ostatnim czasie zawartość twojego talerza nie była zbyt zdrowa.

Nie bez znaczenia jest obecność magnezu. To jeden z najważniejszych składników dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Sprzyja redukcji zmęczenia i napięcia, więc docenią go osoby, którym na co dzień brakuje wigoru.

Olej dyniowy bywa niedoceniany - niesłusznie

Apteczka na talerzu. Kto powinien sięgnąć po olej z pestek dyni?

Jest polecany osobom, którym zależy na codziennym wspieraniu organizmu naturalnymi metodami. Bogaty skład przekłada się na wzmocnienie odporności. Jest dobrym wyborem dla mężczyzn w średnim i starszym wieku ze względu na korzystny wpływ na prostatę.

Sprawdzi się również w diecie osób prowadzących intensywny tryb życia (pracujących fizycznie, będących często w podróży lub uprawiających aktywnie sport), które potrzebują dodatkowego wsparcia.

Olej w pielęgnacji skóry i włosów

Kuchenny produkt poleca się osobom, borykającym się z problemami skórnymi. Zewnętrzne stosowanie oleju z pestek dyni (np. poprzez dodawanie go do kremów i balsamów) przekłada się na:

redukcję rozstępów,

nawilżanie skóry,

wygładzanie i zmniejszanie widoczności zmarszczek,

szybsze gojenie się ran.

Okazuje się także naturalnym sprzymierzeńcem łamliwych i słabych włosów. Według badania opublikowanego na łamach "Journal of Cosmetic Dermatology" w 2021 roku, regularne stosowanie oleju dyniowego sprawdza się jako kuracja pomocnicza w leczeniu łysienia androgenowego u kobiet. W codziennej pielęgnacji fryzury zaleca się dodawać kilka kropel produktu do ulubionego szamponu, odżywki lub maski.

Olej z pestek dyni w kuchni. Na jedno trzeba uważać

Choć ma wiele zalet, musi być wprowadzany do diety umiejętnie. Olej z pestek dyni nie nadaje się do smażenia. Stosować go można wyłącznie na zimno jako dodatek do sałatek, surówek albo gotowanych warzyw.

Można nim wzbogacić smak kremowych zup po zakończonej obróbce termicznej albo polać pieczywo czy grzanki zamiast nakładania grubej warstwy masła.

