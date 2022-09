Choć grzybiarze co roku wynoszą z polskich lasów ok. 100 tys. ton grzybów (o rynkowej szacunkowej wartości ok. 700 mln zł), to ten sezon jest dla nich wyjątkowo trudny. Przez panujące warunki atmosferyczne jeszcze nie doczekali się wysypu grzybów, jednak zapowiadane prognozy są nadzieją na obfite zbiory w najbliższych dniach.

Jeden z ekspertów z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIG w rozmowie z wp.pl zdradził, że w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się prawdziwego wysypu grzybów w polskich lasach.

Jest szansa na grzyby. Czekamy na niedzielę, poniedziałek i wtorek, kiedy temperatury podskoczą. wyjaśnił Radosław Droździoł

Dodał też, że w przyszłym tygodniu termometry mogą wskazywać aż 20 st. C., a lokalnie nawet przekroczą tę wartość.

Gdzie będzie najwięcej grzybów?

Ekspert z IMGW wyjawił, że najwięcej grzybów obserwuje się w Polsce południowo-zachodniej, a także na zachodzie i północy. Najmniej natomiast występuje po stronie wschodniej. Podkreśla też, że w tym roku statystyki te mogą się zmienić.

Grzybiarze mają powody do narzekania

W ocenie specjalisty, dotychczasowy nieurodzaj w polskich lasach jest najprawdopodobniej spowodowany suszą i dosyć niskimi temperaturami we wrześniu. Liczba deszczowych dni była mniejsza niż zazwyczaj, a susza hydrologiczna przyczyniła się do obecnej sytuacji.

Wrzesień póki co jest miesiącem chłodnym, co oznacza, że anomalia temperatury powietrza na północnym wschodzie wynoszą -2,5 st. C, natomiast w centrum -1 st. C.

Ekspert tłumaczy, że nie są to temperatury, które możemy zaobserwować w prognozach pogody, tylko odchylenia od normy temperatury z ostatnich 30 lat. Informacje te wskazują na to, że średnie temperatury, jakie zanotowano we wrześniu br. były niższe, odpowiednio o 2,5 st. C i 1 st. C.