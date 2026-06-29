To będzie twój ulubiony patent na mrożoną kawę. Nie potrzeba kostek lodu
Latem wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez kawy, ale gorący napój w czasie upałów nie zawsze kusi. Kawa mrożona wydaje się idealnym rozwiązaniem, jednak jest prosty trik, dzięki któremu będzie jeszcze bardziej zimna, kremowa i orzeźwiająca. Wystarczy jeden sprytny sposób - nie potrzebujesz foremek do lodu ani specjalnego sprzętu.
Mrożona kawa inaczej
W ciepłe, letnie dni prawdziwi smakosze kawy nie rezygnują ze swojego ulubionego napoju, choć w klasycznej formie na gorąco może być nie do przełknięcia. Nawet jeśli zdecydujemy się na wersję mrożoną, nadal należy zalać ją wrzątkiem, aby mogła się w pełni rozpuścić, a to już niweluje pełne orzeźwienie nawet po dodaniu zimnego mleka czy kilku kostek lodu. Poza tym zwykłe kostki lodu szybko się rozpuszczają i rozwadniają napój, przez co po kilku minutach traci intensywny smak.
Ale istnieje prosty patent, by natychmiast gdy tego potrzebujemy napić się porządnie zmrożonej kawy i wcale nie wymaga od nas posiadania foremek na lód, czy innego specjalnego sprzętu. Wystarczy zrobić nieco więcej czarnej kawy (słodzonej, jeśli lubimy) i poczekać aż wystygnie. Dalsze kroki są banalnie proste.
Zawsze idealnie zmrożona kawa
Gotową, przestudzoną czarną kawę wystarczy przelać do woreczka - zwykłego foliowego (należy upewnić się, że nie ma dziur) lub strunowego i zamrozić.
Gdy po kilku godzinach wyjmiemy gotową bryłę zmrożonej kawy, wystarczy nie otwierając woreczka potłuc ją na drobniejsze kawałki - można do tego użyć siły włąsnych rąk lub na przykład tłuczka do mięsa. Pożądaną ilość kawałków wystarczy tylko wsypać do szklanki lub filiżanki, dodać zimnej wody lub mleka i mamy porządnie orzeźwiającą, pyszną mrożoną kawę. Z taką bazą można ekspreymentować: dodać do niej mleka roślinnego, zmrożone plasterki banana, mleczko kokosowe lub odrobinę wanilii by rozkoszować się najlepszym letnim napojem.
Znaliście ten banalny sposób?
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