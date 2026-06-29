Mrożona kawa inaczej

W ciepłe, letnie dni prawdziwi smakosze kawy nie rezygnują ze swojego ulubionego napoju, choć w klasycznej formie na gorąco może być nie do przełknięcia. Nawet jeśli zdecydujemy się na wersję mrożoną, nadal należy zalać ją wrzątkiem, aby mogła się w pełni rozpuścić, a to już niweluje pełne orzeźwienie nawet po dodaniu zimnego mleka czy kilku kostek lodu. Poza tym zwykłe kostki lodu szybko się rozpuszczają i rozwadniają napój, przez co po kilku minutach traci intensywny smak.

Ale istnieje prosty patent, by natychmiast gdy tego potrzebujemy napić się porządnie zmrożonej kawy i wcale nie wymaga od nas posiadania foremek na lód, czy innego specjalnego sprzętu. Wystarczy zrobić nieco więcej czarnej kawy (słodzonej, jeśli lubimy) i poczekać aż wystygnie. Dalsze kroki są banalnie proste.

Zawsze idealnie zmrożona kawa

Zawsze chłodna, idealnie orzeźwiająca kawa mrożona 123RF/PICSEL

Gotową, przestudzoną czarną kawę wystarczy przelać do woreczka - zwykłego foliowego (należy upewnić się, że nie ma dziur) lub strunowego i zamrozić.

Gdy po kilku godzinach wyjmiemy gotową bryłę zmrożonej kawy, wystarczy nie otwierając woreczka potłuc ją na drobniejsze kawałki - można do tego użyć siły włąsnych rąk lub na przykład tłuczka do mięsa. Pożądaną ilość kawałków wystarczy tylko wsypać do szklanki lub filiżanki, dodać zimnej wody lub mleka i mamy porządnie orzeźwiającą, pyszną mrożoną kawę. Z taką bazą można ekspreymentować: dodać do niej mleka roślinnego, zmrożone plasterki banana, mleczko kokosowe lub odrobinę wanilii by rozkoszować się najlepszym letnim napojem.

Wystarczy gotową kawę zamrozić w woreczku, a następnie pokruszyć na mniejsze cząstki 123RF/PICSEL

Znaliście ten banalny sposób?

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