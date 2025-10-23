Spis treści: Wyrok nie zapadł, romans się rozpoczął - co teraz? Jeden zły ruch i płacisz dożywotnie alimenty Uwaga na możliwość zmiany żądania w trakcie rozwodu

Wyrok nie zapadł, romans się rozpoczął - co teraz?

Prawnik Mateusz Ostrowski, który prowadzi na Instagramie konto @prawnik.przedsiebiorcow w krótkich filmikach objaśnia meandry prawa w sposób przystępny i rzeczowy, dzięki czemu zebrał imponujące grono ponad 400 tys. obserwatorów.

W niedawno opublikowanej rolce postanowił poruszyć temat spotykania się z kimś nowym podczas trwania rozwodu, jeszcze przed jego orzeczeniem. Wielu z nas uważa, że skoro dokumenty zostały już złożone, sygnatura została nadana, sprawa została wyczerpująco opisana, to w zasadzie reszta jest tylko kwestią przybicia finalnej pieczęci. Podejmując jednak na tym etapie jakiekolwiek większe zmiany życiowe, zobowiązania czy rozpoczynanie nowego etapu w życiu może jednak być zbyt pochopne i skończyć się dla nas nieciekawie. Zwłaszcza rozpoczęcie nowego związku/romansu. Dlaczego?

Jeden zły ruch i płacisz dożywotnie alimenty

W tej konkretnej sytuacji wszystko zależy od tego, kiedy zaczęliśmy nową znajomość. - Masz romans w trakcie rozwodu? Możesz się nieźle wkopać - rozpoczyna swój filmik prawnik. Jak tłumaczy specjalista, spotykanie się z kimś nowym, kiedy rozwód jeszcze nie został orzeczony, może skutkować poważnymi konsekwencjami, czyli rozpad małżeństwa może być uznany jako twoja wina. - Jeśli do tej pory wszystko ok, a ten nowy związek rozwalił małżeństwo, sąd może orzec twoją winę. A wtedy alimenty dożywotnio - tłumaczy Ostrowski. Obowiązek alimentacyjny ponosi strona, która obarczona została w toku postępowania winą za rozpad pożycia małżeńskiego lub naruszenie obowiązków małżeńskich.

Jednak, jeśli związek małżeński nie rozpadł się z tego powodu, lecz z innych, opisanych w pozwie, można czuć się bezpiecznie. Kluczowy jest tu jeden aspekt, mianowicie: dobrze opisane i dołączone do pozwu dowody na to, że twój romans podczas trwania rozwodu nie miał nic wspólnego z rozpadem małżeństwa. - Jeśli wszystko rozpadło się wcześniej i masz na to dowody, a nowy związek to tylko ratowanie siebie po tym dramacie, to nie przegrasz sprawy - wyjaśnia ekspert.

Uwaga na możliwość zmiany żądania w trakcie rozwodu

Wizyty u prawnika, "pranie brudów" w sądzie - rozwody są trudne dla każdej ze stron CanvaPro INTERIA.PL

Jednak warto pamiętać o tym, że klasyfikację rozwodu można mimo wszystko zmienić jeszcze przed jego orzeczeniem, na przykład jeśli pozew zakłada brak orzeczenia o winie któregokolwiek ze współmałżonków, a w jego trakcie sytuacja się zmieni, można zawnioskować do sądu o zmianę na rozwód z orzeczeniem o winie na podstawie art. 193 § 1 k.p.c.

Po złożeniu pozwu rozwodowego przez powoda/powódkę, sąd zobowiązany jest dostarczyć odpis pozwu i załączników do pozwanego/pozwanej. W ciągu 14 dni musi się do tego odnieść - zgodzić się na wszystkie warunki zawarte w pozwie lub wnosić o zmiany, a nawet zmienić klasyfikację. Tu może mieć znaczenie to, czy się z kimś spotykasz, bo jeśli partner dowie się o tym właśnie na etapie swojej odpowiedzi na twój pozew, może to wykorzystać, chcąc orzeczenia o twojej winie i domagając się alimentów na swoją rzecz.

Oczywiście o tym, czy takie zmiany będą dokonane, decyduje sąd na podstawie przedstawionych dowodów oraz po usłyszeniu stanowiska obu stron. Niestety wiąże się to z wieloma rozprawami i roztrząsaniem wielu prywatnych aspektów swojego intymnego życia na sali sądowej. Warto mieć to na uwadze.

