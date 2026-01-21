To jeden z najbardziej problematycznych odpadów. Trafia do złego kontenera

Kupujesz nowy sprzęt RTV lub AGD i po rozpakowaniu kartonu zostajesz z niemałą ilością styropianu, który ma na celu zabezpieczać urządzenia podczas transportu? Wówczas stajesz przed dylematem w postaci odpowiedniej segregacji tego typu odpadów. Zatem do którego kontenera powinien trafić styropian?

Gdzie wyrzucić styropian opakowaniowy?

Styropian opakowaniowy czysty, którego używa się np. do zabezpieczania paczek ze sprzętem RTV i AGD, powinien trafić do kontenerów przeznaczonych na metale i plastik, bowiem podlega on recyklingowi.

Styropian opakowaniowy brudny, spotykany m.in. w sytuacji, gdy zamawiamy posiłek na wynos, należy wyrzucić do kontenera z odpadami zmieszanymi. Taki styropian nie nadaje się już do recyklingu.

Gdzie wyrzucić styropian budowlany?

Podczas remontu mieszkania lub budowy domu zmagamy się z różnego rodzaju odpadami, w tym m.in. ze styropianem budowlanym. Czy taki materiał różni się od styropianu, którego używa się do pakowania wielu przedmiotów? I wreszcie - do którego kontenera na śmieci powinien trafić?

Styropian budowalny wykorzystywany jest przede wszystkim jako materiał izolacyjny. Montuje się go na ścianach i stropach i ma on spełniać m.in. funkcję izolacyjno-ocieplającą budynek. Styropian budowlany to nie to samo, co styropian, który wykorzystuje się do pakowania różnych przedmiotów, np. telewizorów, czy służący do przechowania ciepłego jedzenia.

Co zrobić z resztkami styropianu budowalnego, które pozostały nam po ocieplaniu budynku? Takie odpady powinny trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W każdej gminie powinien znajdować się minimum jeden taki punkt. Tam również powinien trafić styropian budowlany, który jest zanieczyszczony np. klejem.

Rzecz jasna, podczas budowy domu, wiele osób korzysta z usług specjalistycznych firm, które zajmują się zbieraniem różnego rodzaju odpadów budowalnych, m.in. w postaci gruzu czy wspomnianego styropianu. Wówczas na plac budowy podstawiany jest specjalny kontener, do którego składowane są takie odpady, a firma je segreguje i wywozi.

