Spis treści: Proste połączenie, które dobrze sprawdza się wieczorem Dlaczego morele i twaróg do siebie pasują? Jaka porcja będzie odpowiednia? Klasyczny twarożek z morelami i cynamonem Zapiekane morele z waniliowym twarogiem Morele nadziewane twarożkiem cytrynowym Wytrawna sałatka z morelami i twarogiem

Proste połączenie, które dobrze sprawdza się wieczorem

Morele z twarogiem wyglądają jak deser, ale odpowiednio przygotowane mogą być pełnowartościową, lekką kolacją. Owoce wnoszą naturalną słodycz, soczystość i świeży aromat, a twaróg sprawia, że sytość po posiłku utrzymuje się dłużej. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy sama porcja owoców okazuje się zbyt mała i po godzinie ponownie pojawia się głód.

Danie nie wymaga smażenia ani długiego gotowania. Świeże morele wystarczy umyć, przekroić i usunąć pestki, natomiast twaróg można rozgnieść widelcem oraz zmiękczyć łyżką jogurtu naturalnego. Taka konsystencja bywa wygodniejsza dla seniorów, którzy gorzej radzą sobie z twardymi i suchymi produktami. Bardzo dojrzałe owoce można dodatkowo krótko poddusić albo zapiec, dzięki czemu staną się jeszcze bardziej miękkie.

Dlaczego morele i twaróg do siebie pasują?

Morele dostarczają między innymi beta-karotenu, witamin C i E oraz potasu. Beta-karoten jest prowitaminą witaminy A, ważnej dla prawidłowego widzenia, natomiast potas uczestniczy w pracy mięśni i przewodzeniu impulsów nerwowych oraz pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie. Najwięcej świeżości zachowują owoce jedzone na surowo, ale dobrze smakują również po krótkim pieczeniu lub grillowaniu.

Weź kilka moreli i kostkę twarogu. Powstanie lekka kolacja na upalne dni 123RF/PICSEL

Twaróg jest natomiast praktycznym źródłem białka i łatwo zamienić go w kremową masę. Na kolację można wybierać twaróg półtłusty lub chudy, zależnie od apetytu i indywidualnych zaleceń dietetycznych. Dodatek jogurtu, kefiru albo odrobiny mleka sprawi, że posiłek nie będzie suchy.

W tym zestawie najważniejsza jest prostota. Nie ma potrzeby dodawania dużej ilości cukru, bitej śmietany czy tłustego mascarpone. Dojrzałe morele są naturalnie słodkie, a ich smak można podkreślić cynamonem, wanilią, miętą, skórką cytrynową lub kilkoma posiekanymi pistacjami. Gdy potrzebna jest słodsza wersja, zwykle wystarczy pół łyżeczki miodu.

Jaka porcja będzie odpowiednia?

Na lekką kolację dla jednej osoby można wykorzystać około 120-150 g twarogu oraz trzy lub cztery świeże morele. Przy mniejszym apetycie wystarczy 100 g sera i dwa owoce. Garść orzechów, łyżka pestek albo kromka pełnoziarnistego pieczywa zwiększą kaloryczność oraz sytość dania, ale nie są konieczne.

Warto uważać na morele suszone. Są wygodne poza sezonem, lecz zawierają znacznie mniej wody i w niewielkiej objętości dostarczają więcej naturalnych cukrów niż owoce świeże. Do kolacji lepiej użyć dwóch lub trzech sztuk, wcześniej namoczonych i drobno pokrojonych, zamiast jeść je bez ograniczeń.

Klasyczny twarożek z morelami i cynamonem

Składniki:

150 g twarogu półtłustego

3 dojrzałe morele

2 łyżki jogurtu naturalnego

szczypta cynamonu

kilka listków mięty

opcjonalnie pół łyżeczki miodu

Sposób przygotowania:

Twaróg rozgnieść widelcem, wymieszać z jogurtem i cynamonem. Morele pokroić w niewielką kostkę, dodać do sera i delikatnie połączyć. Całość udekorować miętą.

To najprostsza wersja, gotowa w kilka minut i niewymagająca użycia piekarnika.

Zapiekane morele z waniliowym twarogiem

Składniki:

4 morele

120 g twarogu

2 łyżki jogurtu

odrobina wanilii

łyżeczka posiekanych pistacji

szczypta cynamonu

Sposób przygotowania:

Morele przekroić na pół i wyjąć pestki. Ułożyć w naczyniu żaroodpornym przecięciem do góry, po czym piec około 10 minut w temperaturze 180 stopni. Twaróg wymieszać z jogurtem i wanilią. Ciepłe owoce wypełnić kremem, posypać pistacjami oraz cynamonem.

Można je także przygotować w airfryerze, dostosowując czas do mocy urządzenia.

Morele nadziewane twarożkiem cytrynowym

Składniki:

5 większych moreli

150 g delikatnego twarogu

łyżka jogurtu

drobno starta skórka z cytryny

kilka kropel soku cytrynowego

odrobina miodu

Sposób przygotowania:

Twaróg utrzeć z jogurtem, skórką, sokiem i miodem. Morele podzielić na połówki, usunąć pestki, a powstałe zagłębienia wypełnić masą serową.

Taka kolacja przypomina małe deserowe przekąski, dlatego dobrze sprawdza się u osób, które wieczorem nie mają dużego apetytu.

Wytrawna sałatka z morelami i twarogiem

Składniki:

120 g twarogu

3 morele

garść delikatnej sałaty

łyżeczka oliwy

kilka listków tymianku

odrobina soku z cytryny

pieprz

Sposób przygotowania:

Morele pokroić w cząstki, a twaróg rozdrobnić na mniejsze kawałki. Połączyć z sałatą, skropić oliwą i cytryną, doprawić tymiankiem oraz pieprzem. Owoce można wcześniej położyć na minutę lub dwie na suchej patelni grillowej.

Ciepłe, lekko skarmelizowane morele dobrze kontrastują z chłodnym serem.

Lekka kolacja, ale nie dla każdego identyczna

Morele z twarogiem mogą być dobrym wyborem dla seniora, ponieważ danie jest proste, sezonowe i łatwe do dostosowania do apetytu. Nie istnieje jednak jedna kolacja idealna dla wszystkich. Przy cukrzycy, chorobach nerek, problemach z połykaniem albo zaleconej diecie lekkostrawnej wielkość porcji i dodatki należy dobierać indywidualnie.

Najprostsza codzienna wersja to świeże lub krótko pieczone owoce, naturalny twaróg, odrobina jogurtu i niewielka ilość miodu. Bez ciężkich sosów i nadmiaru cukru takie połączenie może zastąpić tradycyjny deser, a jednocześnie stać się przyjemną, letnią kolacją.





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