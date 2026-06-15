Spis treści: Zwykła zupa, która pasuje do diety seniora Dlaczego soczewica wspiera serce? Naturalne wsparcie przy stanach zapalnych Czerwona czy zielona? Dla seniora najlepiej zacząć od czerwonej Jak przygotować zdrową zupę z soczewicy? Raz w tygodniu to dobry początek

Zwykła zupa, która pasuje do diety seniora

W diecie osób starszych liczą się nie tylko kalorie, ale przede wszystkim jakość posiłków. Seniorzy częściej zmagają się ze:

spadkiem apetytu

wolniejszym trawieniem

utratą masy mięśniowej

nadciśnieniem

podwyższonym cholesterolem

zaburzeniami mikroflory jelitowej

Dlatego dobry obiad powinien być jednocześnie pożywny, lekki, miękki i łatwy do zjedzenia.

Zupa z soczewicy spełnia te warunki. Ma łagodną konsystencję, można ją podać jako klasyczną zupę albo krem, a przy tym dostarcza składników, których w diecie seniorów często brakuje: białka roślinnego, błonnika, potasu, magnezu, żelaza i kwasu foliowego. To danie szczególnie dobrze sprawdza się u osób, które jedzą mało mięsa albo chcą ograniczyć tłuste produkty zwierzęce.

Syci na długo, obłędnie smakuje i świetnie rozgrzewa: zupa z soczewicy 123 RF 123RF/PICSEL

Nie chodzi o to, by soczewica zastąpiła leczenie, leki na ciśnienie czy zalecenia lekarza. Jej siła polega na regularności. Miska dobrze przygotowanej zupy raz w tygodniu może być prostym krokiem w stronę bardziej przeciwzapalnego, sercowego jadłospisu.

Dlaczego soczewica wspiera serce?

Serce lubi dietę opartą na warzywach, produktach pełnoziarnistych, zdrowych tłuszczach roślinnych, rybach, orzechach i roślinach strączkowych. Soczewica dobrze pasuje do takiego modelu żywienia, bo dostarcza dużo błonnika i niewiele tłuszczu. To ważne zwłaszcza po 60. roku życia, kiedy rośnie ryzyko chorób układu krążenia.

Błonnik pomaga regulować trawienie, wydłuża uczucie sytości i może wspierać utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Z kolei potas i magnez są ważne dla pracy mięśni, układu nerwowego i regulacji ciśnienia tętniczego. W praktyce oznacza to, że soczewica może być jednym z produktów, które pomagają odciążyć układ krążenia, szczególnie jeśli pojawia się w diecie zamiast tłustego mięsa, kiełbasy czy ciężkich sosów.

Znaczenie ma także niski indeks glikemiczny soczewicy. Po takim posiłku poziom cukru we krwi rośnie wolniej niż po daniach opartych na białym pieczywie, makaronie czy słodkich dodatkach. Dla seniorów z insulinoopornością, stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą typu 2 to istotna zaleta.

Czy zupa z soczewicy gości w twoim jadłospisie? Tak, bardzo ją lubię Jem ją od czasu do czasu Znam, ale nie przepadam Nigdy jej nie próbowałem(am) Zagłosuj

Naturalne wsparcie przy stanach zapalnych

Przewlekły, niski stan zapalny w organizmie bywa łączony z wieloma problemami zdrowotnymi typowymi dla starszego wieku: chorobami serca, cukrzycą typu 2, otyłością, osłabieniem odporności czy gorszą kondycją jelit. Dieta nie działa jak tabletka przeciwzapalna, ale może wzmacniać albo osłabiać procesy zapalne.

Soczewica jest produktem, który wspiera dietę przeciwzapalną, bo zawiera błonnik, składniki mineralne i związki roślinne obecne w nasionach strączkowych. Szczególnie dobrze działa w połączeniu z warzywami: marchewką, selerem, pietruszką, pomidorami, cebulą, czosnkiem i natką. Jeśli do zupy dodamy oliwę, kurkumę, imbir, kumin lub majeranek, otrzymujemy danie rozgrzewające, sycące i korzystne dla przewodu pokarmowego.

Warto jednak pamiętać o jednej zasadzie: zupa z soczewicy powinna być prosta. Kostki rosołowe, nadmiar soli, boczek, kiełbasa i tłusta śmietana mogą zniweczyć jej zdrowotny potencjał. Seniorzy, zwłaszcza osoby z nadciśnieniem, powinni przyprawiać ją ziołami, czosnkiem, pieprzem, papryką, kminkiem i lubczykiem, a sól ograniczać.

Czerwona czy zielona? Dla seniora najlepiej zacząć od czerwonej

Soczewica występuje w kilku odmianach, ale w domowej kuchni najczęściej wybiera się czerwoną lub zieloną. Czerwona gotuje się szybko, łatwo się rozpada i świetnie nadaje się do zup kremów. Dla seniorów to duża zaleta, bo taka zupa jest miękka, delikatna i łatwa do przełknięcia.

Zielona soczewica ma bardziej wyrazisty, lekko pieprzny smak i lepiej zachowuje kształt po ugotowaniu. Sprawdza się w sałatkach, farszach i gęstych potrawkach. Może jednak wymagać dłuższego gotowania, a u wrażliwych osób częściej powodować uczucie ciężkości. Dlatego osoby starsze, które dopiero wprowadzają strączki do diety, powinny zacząć od małych porcji czerwonej soczewicy.

Dobrym rozwiązaniem jest zupa krem. Wystarczy ugotować soczewicę z warzywami, dodać przyprawy wspierające trawienie, a potem całość zmiksować. Taka forma jest łagodniejsza dla żołądka i łatwiejsza do zjedzenia dla osób, które mają problemy z gryzieniem.

Nie tylko syci. Zupa soczewicowa pomaga ograniczać stany zapalne 123RF/PICSEL

Jak przygotować zdrową zupę z soczewicy?

Podstawowy przepis jest prosty. Do garnka warto wrzucić marchew, pietruszkę, kawałek selera, cebulę, czosnek i przepłukaną czerwoną soczewicę. Całość zalewa się wodą lub domowym bulionem warzywnym i gotuje do miękkości. Pod koniec można dodać pomidory, odrobinę oliwy, kurkumę, kumin, majeranek, natkę pietruszki i sok z cytryny.

Jeśli zupa ma być bardziej sycąca, można podać ją z kromką pełnoziarnistego pieczywa, kaszą albo ziemniakami. To ważne, bo białko roślin strączkowych najlepiej uzupełnia się z produktami zbożowymi. Dzięki temu posiłek staje się pełniejszy i lepiej wspiera utrzymanie masy mięśniowej.

Seniorzy powinni jednak obserwować reakcję organizmu. Soczewica, podobnie jak inne strączki, może powodować wzdęcia. Nie trzeba od razu z niej rezygnować. Lepiej zacząć od kilku łyżek, jeść wolno, dokładnie gotować nasiona i wybierać przyprawy ułatwiające trawienie. Przy chorobach jelit, nasilonych dolegliwościach pokarmowych lub specjalistycznej diecie warto skonsultować się z lekarzem albo dietetykiem.

Raz w tygodniu to dobry początek

Zupa z soczewicy nie jest modnym dodatkiem do diety, ale prostym, konkretnym posiłkiem, który może realnie poprawić jakość jadłospisu seniora. Dostarcza błonnika, białka, minerałów i energii, a jednocześnie nie obciąża organizmu tak jak ciężkie, tłuste obiady.

Największą korzyść daje wtedy, gdy pojawia się regularnie. Jedna miska raz w tygodniu to rozsądny początek, szczególnie dla osób, które wcześniej rzadko jadły rośliny strączkowe. Z czasem soczewicę można włączać także do past, kotletów, farszów, sałatek i gulaszy.

Dla seniora to danie ma jeszcze jedną zaletę: jest tanie i dostępne przez cały rok. Nie wymaga drogich składników ani skomplikowanego gotowania. A w codziennej profilaktyce właśnie takie rozwiązania są najcenniejsze - proste, regularne i możliwe do utrzymania na dłużej.





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