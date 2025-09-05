Najlepsze miejsce w autobusie - gdzie jest najwygodniej?

Wybór miejsca w autobusie to realny czynnik wpływający na nasz komfort, zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie podróży. Analizy prowadzone przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Southampton w 2021 r. wykazały, że środkowa część pojazdu jest strefą o najniższym poziomie drgań i wstrząsów, co przekłada się na mniejsze obciążenie kręgosłupa i stawów. To właśnie dlatego doświadczeni kierowcy i kontrolerzy często mówią o "złotym punkcie" - miejscu mniej podatnym na kołysanie i hałas. Dlaczego środek autobusu to najlepszy wybór? Wpływ na to ma kilka czynników:

stabilność jazdy - środkowa część autobusu to obszar, w którym siły działające na pasażera są najbardziej zrównoważone. Podczas gwałtownego hamowania czy wchodzenia w zakręt, ruch pojazdu rozkłada się tu równomierniej, co oznacza mniej szarpnięć i przechyłów. Z danych przedstawionych w 2021 r. przez University of Southampton wynika, że w tej strefie amplituda drgań jest nawet o 30 proc. niższa niż w tylnej części pojazdu . To szczególnie istotne dla osób starszych, z problemami równowagi lub chorobami kręgosłupa;

niższy poziom hałasu - hałas w komunikacji miejskiej może wpływać na układ nerwowy i powodować zmęczenie. W autobusach z silnikiem umieszczonym z tyłu środek pojazdu jest naturalną "strefą ciszy". Dodatkowo, oddalenie od drzwi eliminuje charakterystyczne trzaski mechanizmów otwierania i zamykania. Różnica poziomu hałasu między tyłem a środkiem autobusu może wynosić nawet 8-10 dB;

bezpieczeństwo - statystyki wypadków komunikacji miejskiej pokazują, że w przypadku kolizji bocznych i tylnych, największe ryzyko obrażeń dotyczy pasażerów siedzących blisko punktu uderzenia. Środek pojazdu zapewnia dodatkowy "bufor" - zarówno od przodu, jak i od tyłu, znacząco zmniejszając prawdopodobieństwo poważnych urazów.

Komfort w autobusie i tramwaju dotyczy zarówno wyboru odpowiedniego miejsca, jak i godzin, w których podróżujemy bondburn 123RF/PICSEL

Komfort w tej strefie jest odczuwalny także w kontekście psychologicznym. Prace naukowe z 2020 r. opublikowane przez chińskich naukowców podkreślają również, że subiektywny poziom komfortu pasażera spada wraz ze wzrostem zatłoczenia i długości podróży, niezależnie od pozycji siedzącej czy stojącej, ale osoby siedzące w mniej uczęszczanych strefach - jak środek - odczuwały ten spadek w mniejszym stopniu. Dlatego, jeśli zależy nam na spokojnej, stabilnej i zdrowszej podróży, środek autobusu pozostaje wyborem najbardziej racjonalnym.

Dlaczego nie należy siadać z tyłu autobusu?

Z punktu widzenia ergonomii podróży i bezpieczeństwa pasażerów, tylna część autobusu jest miejscem najmniej korzystnym. To nie kwestia subiektywnego wrażenia, lecz efekt konkretnych czynników fizycznych i środowiskowych:

podwyższony poziom zanieczyszczeń powietrza - publikacja naukowa z 2023 r. wydana przez University of British Columbia potwierdziła, że w tylnej części pojazdu stężenie cząstek PM2.5 i tlenków azotu jest wyższe, co wynika z bliskości układu wydechowego. Długotrwałe narażenie na takie warunki może negatywnie wpływać na układ oddechowy, szczególnie u osób z astmą czy POChP;

większe ryzyko choroby lokomocyjnej - praca naukowa opublikowana przez Naval Aerospace Medical Research Laboratory w 1999 r. dowiodła, że brak możliwości obserwowania drogi zwiększa częstość występowania objawów choroby lokomocyjnej niemal trzykrotnie. W tylnej części autobusu widoczność jest ograniczona, a to niestety sprzyja dezorientacji błędnika i nasileniu nudności.

Zjawisko tzw. trendu sekularnego - czyli stopniowego wzrostu średniego wzrostu i zmian wymiarów ciała w populacji - sprawia, że część miejsc w autobusach staje się mniej komfortowa, szczególnie dla osób powyżej 185 cm. W 2021 r. zespół badawczy z Pontificia Universidad Católica de Chile przeanalizował warunki podróży w autobusach, zwracając uwagę na wpływ konstrukcji wnętrza na komfort pasażerów.

Najlepsze miejsce w autobusie to środek pojazdu. 123rf.com 123RF/PICSEL

Ustalono, że ograniczona przestrzeń na nogi, podwyższone podesty nad osiami oraz twardsze, słabiej amortyzowane siedzenia w tylnej części pojazdu sprzyjają szybszemu zmęczeniu mięśni i zwiększają napięcie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Dlatego osoby wysokie powinny wybierać miejsca w środkowej części autobusu, gdzie podłoga jest równa, rozstaw siedzeń większy, a drgania wyraźnie niższe.

Gdzie w tramwaju jest zawsze ciepło i bezpiecznie?

W tramwaju układ miejsc i rozkład temperatury nie są przypadkowe. Wbrew pozorom, to nie przy drzwiach, a w centralnych partiach wagonu znajdziemy warunki sprzyjające zarówno wygodzie, jak i zdrowiu. Badania ergonomiczne z 2023 r., przeprowadzone przez Wydział Wzornictwa Przemysłowego Uniwersytetu Cheng Kung, wykazały, że pasażerowie siedzący w środkowej części tramwaju odczuwają o 22 proc. mniejsze zmęczenie mięśni niż ci, którzy podróżują w strefach skrajnych. Wynika to z równomierniejszego rozkładu drgań i mniejszej liczby gwałtownych wychyleń bocznych.

W tym miejscu w tramwaju zawsze jest cieplej i ciszej ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Dlaczego właśnie tam jest cieplej i bezpieczniej?

stabilny mikroklimat - w 2024 r. naukowcy ze School of Public Health, University of Hong Kong, udowodnili, że centralne strefy wagonu mają najmniejsze wahania temperatury i wilgotności, co ogranicza ryzyko infekcji dróg oddechowych;

ochrona przed nagłymi podmuchami - oddalenie od drzwi eliminuje efekt "zimnego prysznica" przy każdym postoju, który jest szczególnie dotkliwy zimą.

bezpieczniejsza pozycja - analizy powypadkowe europejskich ośrodków transportu wskazują, że środek tramwaju jest statystycznie rzadziej narażony na skutki bocznych kolizji, a w razie awaryjnego hamowania siły działające na pasażera są tu bardziej równomierne.

W starszych modelach tramwajów dodatkowym atutem są wózki napędowe pod podłogą - zimą oddają ciepło, tworząc naturalne "strefy grzewcze" w rejonie osi. W nowoczesnych składach z klimatyzacją różnice temperatur są mniejsze, ale zasada pozostaje ta sama: środek wagonu, z dala od drzwi, to miejsce, w którym podróż jest spokojniejsza, cieplejsza i bezpieczniejsza.

Złote zasady wygodnej podróży komunikacją miejską

Komfort w autobusie czy tramwaju dotyczy zarówno wyboru odpowiedniego miejsca, jak i godzin, w których podróżujemy. Z punktu widzenia ergonomii i psychologii transportu, pora dnia, natężenie ruchu pasażerów oraz nasze własne nawyki mogą decydować o tym, czy wysiądziemy z pojazdu wypoczęci, czy zmęczeni.

Analizy z 2016 r. prowadzone przez Wydział Inżynierii Cywilnej Uniwersytetu w Tokio udowodniły, że przy wskaźniku napełnienia pojazdu powyżej 0,7 (czyli gdy większość miejsc siedzących i stojących jest zajęta) subiektywny komfort podróży spada poniżej 5 w 10‑stopniowej skali.

Praktyczne zasady, które realnie poprawiają jakość podróży:

podróżuj poza godzinami szczytu - po 9:00 rano i przed 15:00 tłok jest mniejszy, a wybór miejsc większy;

dostosuj miejsce do warunków pogodowych - w upały siadaj bliżej drzwi, aby złapać przewiew; zimą wybierz miejsce w centralnej części pojazdu, z dala od przeciągów.

zachowuj kulturę osobistą - analizy z 2022 r. prowadzone przez Instytut Badań Transportu Uniwersytetu w Leeds podkreślają, że empatyczne zachowania (ustępowanie miejsca, unikanie blokowania przejścia) znacząco poprawiają ogólny odbiór podróży przez wszystkich pasażerów;

korzystaj z aplikacji monitorujących napełnienie pojazdów - pozwalają zaplanować podróż w taki sposób, by uniknąć największego tłoku.

W 2021 r. zespół badaczy z Uniwersytetu w Barcelonie przeprowadził szczegółowe analizy czystości pojazdów komunikacji miejskiej. Okazało się, że w punktach o największym natężeniu ruchu pasażerów tapicerka gromadzi znaczne ilości bakterii i alergenów, stwarzając potencjalne zagrożenie dla osób o wrażliwszym układzie oddechowym. Dlatego wybierając miejsce, zwracaj uwagę na jego stan, a po podróży myj ręce. Świadome planowanie trasy, wybór odpowiedniej pory i przestrzeganie zasad współżycia społecznego sprawią, że codzienna podróż stanie się mniej uciążliwa i bardziej przewidywalna.

