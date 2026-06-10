Spis treści: Co można zrobić z szypułkami od truskawek? Napar na ciężki żołądek Jak przechować szypułki?

Co można zrobić z szypułkami od truskawek?

Większość osób traktuje je jako odpad, który po prostu trzeba wyrzucić. Tymczasem szypułki truskawek wcale nie muszą trafiać do kosza - można je z powodzeniem wykorzystać w domu. Są jadalne i zawierają sporo wartościowych składników odżywczych, między innymi witaminę C, naturalne przeciwutleniacze oraz minerały takie jak wapń i żelazo, które wspierają organizm w codziennym funkcjonowaniu.

W dawnych domowych sposobach oraz tradycyjnych ziołowych zastosowaniach liście i szypułki truskawek były wykorzystywane znacznie częściej niż obecnie. Stosowano je głównie przy dolegliwościach trawiennych. Zawarte w nich garbniki mogą działać łagodnie przeciwzapalnie, a jednocześnie wspierać pracę układu pokarmowego. Z tego powodu napary z tych części rośliny wracają dziś do domowych kuchni i naturalnych metod dbania o organizm.

Napar na ciężki żołądek

Z szypułek truskawek można przygotować bardzo prosty napar, który nie wymaga żadnych specjalnych składników ani dużego wysiłku. Wiele osób sięga po niego po cięższych posiłkach, kiedy pojawia się uczucie pełności, lekkie wzdęcia albo dyskomfort trawienny. W takich sytuacjach może on delikatnie wspierać trawienie i przynosić uczucie ulgi. Działa również łagodnie moczopędnie, dzięki czemu może wspomagać organizm w usuwaniu nadmiaru wody.

Przygotowanie jest naprawdę proste. Wystarczy garść świeżych szypułek, najlepiej z około 10-15 truskawek, zalać gorącą wodą. Ważne jednak, aby nie używać wrzątku - najlepiej, gdy woda ma temperaturę około 80-90 stopni Celsjusza. Dzięki temu napar zachowuje więcej delikatnych aromatów i składników.

Całość należy odstawić pod przykryciem na około 10 minut, aby dobrze się zaparzyła. Po tym czasie napar można przecedzić i wypić. Dla smaku można dodać plaster cytryny, który nada mu świeżości i lekkiej kwasowości. Niektórzy dodają również odrobinę rozmarynu, który wzbogaca napar o wyraźny, ziołowy aromat.

Jak można wykorzystać szypułki? 123RF/PICSEL

Jak przechować szypułki?

Jeśli w sezonie truskawek masz ich więcej, szypułki można bez problemu zachować na później. Najpierw należy je rozłożyć cienką warstwą w suchym, przewiewnym miejscu i pozostawić na kilka dni do wyschnięcia. Warto je co jakiś czas przemieszać, aby równomiernie się suszyły i nie zaczęły się psuć.

Kiedy są już całkowicie suche, najlepiej przechowywać je w szczelnie zamkniętym słoiku lub innym pojemniku chroniącym przed wilgocią. Dzięki temu dłużej zachowają swoje właściwości.

Zimą taki susz można wykorzystać dokładnie tak samo jak świeże szypułki - wystarczy zalać je gorącą wodą i przygotować domowy napar, który będzie lekkim, rozgrzewającym dodatkiem w chłodniejsze dni.

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