Krótka drzemka, wielka ulga - kiedy najlepiej spać w ciągu dnia?

Choć większość z nas zna uczucie senności po obiedzie, nie każdy wie, że organizm ma swój biologiczny zegar, który wręcz domaga się wtedy odpoczynku. To nie lenistwo, lecz efekt pracy rytmu okołodobowego - naturalnego mechanizmu regulującego nasz cykl snu i czuwania.

Według dr. Raja Dasgupty, eksperta w dziedzinie medycyny snu i doradcy medycznego platformy Sleepopolis, krótka, dobrze zaplanowana drzemka to najlepszy sposób, by naładować baterie w ciągu dnia. Kluczem jest jednak odpowiednie "okienko czasowe".

Idealna pora na drzemkę? Między 12:00 a 14:00

Badania oraz praktyka kliniczna wskazują jednoznacznie: najkorzystniejszy czas na drzemkę przypada pomiędzy godziną 12 a 14. To właśnie wtedy dochodzi do naturalnego spadku czujności, który odczuwamy jako popołudniową senność.

Jeśli planujesz drzemkę, to właśnie w tym oknie czasowym twój organizm będzie najbardziej na nią gotowy

Dodaje również, że drzemiąc później niż o 15:00, ryzykujemy problemy z wieczornym zasypianiem. Co ciekawe, naukowcy z Uniwersytetu Stanowego San Jose odkryli, że nawet 10-minutowy odpoczynek może znacząco poprawić koncentrację i nastrój na kilka godzin.

Ile powinna trwać idealna drzemka?

Wbrew pozorom, długość snu ma tu równie wielkie znaczenie, co jego pora. Eksperci są zgodni: optymalna drzemka powinna trwać 15-20 minut. To wystarczający czas, by zregenerować ciało i umysł, ale nie na tyle długi, by wejść w fazy głębokiego snu.

Jeśli przekroczymy ten czas, możemy obudzić się z uczuciem otępienia, znanym jako bezwładność snu. To stan, w którym organizm zostaje wyrwany z głębszego etapu snu, co paradoksalnie może sprawić, że będziemy czuć się jeszcze bardziej zmęczeni.

Dlaczego warto drzemać? To nie tylko kaprys

Krótka drzemka w ciągu dnia ma szereg udokumentowanych korzyści. Może:

poprawić koncentrację i produktywność,

zredukować stres i napięcie,

poprawić nastrój,

wspierać układ odpornościowy.

To także sprytne "koło ratunkowe" dla osób, które nie przespały wymaganych 7-8 godzin w nocy, choć oczywiście nie zastąpi regularnego, głębokiego snu.

A co, jeśli pracujesz na zmiany?

Nie każdy ma możliwość odpoczynku między 12:00 a 14:00. Osoby pracujące w systemie zmianowym, rodzice małych dzieci czy studenci z intensywnym grafikiem powinni dostosować czas drzemki do swojego rytmu dnia. Kluczowe, by drzemka nie była zbyt późna i nie zakłócała nocnego snu.

Jeśli czujesz się ciągle zmęczony, a krótki sen nie przynosi ulgi - to może być sygnał problemów ze snem. Warto wtedy zasięgnąć porady lekarza, bo objawy takie jak chroniczna senność, problemy z koncentracją czy potrzeba długich drzemek mogą świadczyć o schorzeniach takich jak bezsenność czy bezdech senny.

