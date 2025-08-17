To najlepsze "okienko" na drzemkę. Naukowcy wyznaczyli idealny czas na regenerację

Krótka drzemka w ciągu dnia może zdziałać cuda - o ile zaplanujemy ją w odpowiednim momencie. Naukowcy wskazują konkretną dwugodzinną porę, w której organizm najlepiej przyswaja sen. Sprawdź, kiedy zdrzemnąć się, by obudzić się pełnym energii i nie zaburzyć przy tym nocnego wypoczynku.

Odpoczynek z nogami uniesionymi do góry usprawnia powrót krążenia i zapobiega obrzękom

  1. Krótka drzemka, wielka ulga - kiedy najlepiej spać w ciągu dnia?
  2. Idealna pora na drzemkę? Między 12:00 a 14:00
  3. Ile powinna trwać idealna drzemka?
  4. Dlaczego warto drzemać? To nie tylko kaprys
  5. A co, jeśli pracujesz na zmiany?

Krótka drzemka, wielka ulga - kiedy najlepiej spać w ciągu dnia?

Choć większość z nas zna uczucie senności po obiedzie, nie każdy wie, że organizm ma swój biologiczny zegar, który wręcz domaga się wtedy odpoczynku. To nie lenistwo, lecz efekt pracy rytmu okołodobowego - naturalnego mechanizmu regulującego nasz cykl snu i czuwania.

Według dr. Raja Dasgupty, eksperta w dziedzinie medycyny snu i doradcy medycznego platformy Sleepopolis, krótka, dobrze zaplanowana drzemka to najlepszy sposób, by naładować baterie w ciągu dnia. Kluczem jest jednak odpowiednie "okienko czasowe".

Idealna pora na drzemkę? Między 12:00 a 14:00

Badania oraz praktyka kliniczna wskazują jednoznacznie: najkorzystniejszy czas na drzemkę przypada pomiędzy godziną 12 a 14. To właśnie wtedy dochodzi do naturalnego spadku czujności, który odczuwamy jako popołudniową senność.

Jeśli planujesz drzemkę, to właśnie w tym oknie czasowym twój organizm będzie najbardziej na nią gotowy
tłumaczy dr Dasgupta w rozmowie z serwisem Today.com

Dodaje również, że drzemiąc później niż o 15:00, ryzykujemy problemy z wieczornym zasypianiem. Co ciekawe, naukowcy z Uniwersytetu Stanowego San Jose odkryli, że nawet 10-minutowy odpoczynek może znacząco poprawić koncentrację i nastrój na kilka godzin.

    Ile powinna trwać idealna drzemka?

    Wbrew pozorom, długość snu ma tu równie wielkie znaczenie, co jego pora. Eksperci są zgodni: optymalna drzemka powinna trwać 15-20 minut. To wystarczający czas, by zregenerować ciało i umysł, ale nie na tyle długi, by wejść w fazy głębokiego snu.

    Jeśli przekroczymy ten czas, możemy obudzić się z uczuciem otępienia, znanym jako bezwładność snu. To stan, w którym organizm zostaje wyrwany z głębszego etapu snu, co paradoksalnie może sprawić, że będziemy czuć się jeszcze bardziej zmęczeni.

    Drzemka na świeżym powietrzu to świetny sposób na relaks
    Drzemka na świeżym powietrzu to świetny sposób na relaks

    Dlaczego warto drzemać? To nie tylko kaprys

    Krótka drzemka w ciągu dnia ma szereg udokumentowanych korzyści. Może:

    • poprawić koncentrację i produktywność,
    • zredukować stres i napięcie,
    • poprawić nastrój,
    • wspierać układ odpornościowy.

    To także sprytne "koło ratunkowe" dla osób, które nie przespały wymaganych 7-8 godzin w nocy, choć oczywiście nie zastąpi regularnego, głębokiego snu.

      A co, jeśli pracujesz na zmiany?

      Nie każdy ma możliwość odpoczynku między 12:00 a 14:00. Osoby pracujące w systemie zmianowym, rodzice małych dzieci czy studenci z intensywnym grafikiem powinni dostosować czas drzemki do swojego rytmu dnia. Kluczowe, by drzemka nie była zbyt późna i nie zakłócała nocnego snu.

      Jeśli czujesz się ciągle zmęczony, a krótki sen nie przynosi ulgi - to może być sygnał problemów ze snem. Warto wtedy zasięgnąć porady lekarza, bo objawy takie jak chroniczna senność, problemy z koncentracją czy potrzeba długich drzemek mogą świadczyć o schorzeniach takich jak bezsenność czy bezdech senny.

