Spis treści: Śniadanie w upał nie może być zbyt ciężkie Najlepsza zasada: coś do picia, coś białkowego i coś świeżego Owsianka na zimno to jeden z najprostszych wyborów Twaróg, kefir i maślanka dobrze pasują do upałów Jajko z warzywami zamiast ciężkiej jajecznicy Kanapki też mogą być dobre, ale liczy się skład Kawa? Tak, ale nie zamiast śniadania i wody Czego lepiej nie jeść na śniadanie w gorący dzień? Najprostsze letnie śniadanie dla seniora

Śniadanie w upał nie może być zbyt ciężkie

Gdy temperatura rośnie już od rana, ciężkie śniadanie może pogorszyć samopoczucie. Tłusta jajecznica na boczku, duża porcja białego pieczywa, słodka drożdżówka albo kawa wypita zamiast posiłku mogą dać chwilową sytość, ale nie zawsze dobrze służą organizmowi. Latem lepiej sprawdzają się dania chłodne lub letnie, łatwe do strawienia, ale nadal odżywcze.

To ważne zwłaszcza u seniorów, którzy mają słabszy apetyt. Pominięcie śniadania może skończyć się spadkiem energii, zawrotami głowy, sennością albo większą ochotą na słodycze w ciągu dnia. Śniadanie nie musi być duże. Powinno być konkretne.

Najlepsza zasada: coś do picia, coś białkowego i coś świeżego

Dobre letnie śniadanie dla seniora można zbudować bardzo prosto. Na stole powinien pojawić się napój, źródło białka i produkt bogaty w wodę. Może to być szklanka wody, słaba herbata, kefir albo maślanka. Do tego jogurt naturalny, twaróg, jajko, pasta z ciecierzycy, ryba lub chude mięso. Trzecim elementem powinny być warzywa albo owoce: pomidor, ogórek, sałata, rzodkiewka, truskawki, borówki, brzoskwinia czy arbuz.

Maślanka 123RF/PICSEL

Taki zestaw działa lepiej niż sama kawa z ciastkiem. Dostarcza płynów, wspiera mięśnie i daje energię, która nie znika po kilkudziesięciu minutach. U osób starszych warto planować posiłki tak, by łączyły różne grupy produktów: warzywa, owoce, produkty zbożowe, białkowe i mleczne.

Owsianka na zimno to jeden z najprostszych wyborów

Latem świetnie sprawdza się owsianka bez gotowania. Wystarczy wieczorem wymieszać płatki owsiane z jogurtem naturalnym albo kefirem, dodać owoce i odstawić do lodówki. Rano można dorzucić kilka orzechów, łyżeczkę siemienia lnianego albo pestki dyni.

To śniadanie jest lekkie, ale sycące. Płatki dają energię na dłużej, jogurt lub kefir dostarczają białka, a owoce pomagają uzupełnić płyny i poprawiają smak bez potrzeby dodawania dużej ilości cukru. Dla osób, które rano nie mają apetytu, taka chłodna owsianka bywa łatwiejsza do zjedzenia niż kanapki czy ciepłe dania.

Twaróg, kefir i maślanka dobrze pasują do upałów

Produkty fermentowane są latem bardzo praktyczne. Kefir, maślanka czy jogurt naturalny można połączyć z płatkami, owocami, warzywami albo kromką pełnoziarnistego pieczywa. Twarożek z pomidorem, ogórkiem i koperkiem to klasyczne śniadanie, które nie obciąża żołądka, a jednocześnie daje białko.

Po 60. roku życia białko jest szczególnie ważne, ponieważ pomaga utrzymać masę mięśniową i sprawność. U wielu osób starszych problemem nie jest nadmiar jedzenia, ale zbyt mała ilość pełnowartościowych produktów w ciągu dnia. Dlatego śniadanie oparte wyłącznie na bułce z dżemem lub samych owocach może być za słabe.

Co jest dla ciebie najważniejsze w letnim śniadaniu? Nawodnienie organizmu Sytość na kilka godzin Lekkostrawność Szybkie przygotowanie Zagłosuj

Jajko z warzywami zamiast ciężkiej jajecznicy

Jajko może być bardzo dobrym elementem letniego śniadania, jeśli nie podajemy go w ciężkiej wersji. Jajko na miękko, pasta jajeczna z jogurtem, omlet z warzywami albo jajko z pomidorem i kromką pieczywa pełnoziarnistego to lepszy wybór niż tłusta jajecznica z dużą ilością masła i wędliny.

Jedz jajka codziennie. Serce, mózg i jelita ci podziękują Canva Pro INTERIA.PL

Dobrze jest dodać do takiego śniadania warzywa. Pomidory, ogórki, szczypiorek, sałata, papryka czy rzodkiewka zwiększają objętość posiłku, ale nie sprawiają, że staje się ciężki. Dzięki temu senior czuje sytość, a jednocześnie nie ma wrażenia przejedzenia.

Kanapki też mogą być dobre, ale liczy się skład

Letnie śniadanie nie musi być wymyślne. Kanapki również mogą się sprawdzić, pod warunkiem że nie składają się wyłącznie z białego pieczywa i tłustej wędliny. Lepszym wyborem będzie pieczywo razowe, graham lub żytnie, a do tego twarożek, pasta rybna, hummus, jajko, chuda wędlina dobrej jakości albo ser.

Do kanapek warto dodać warzywa, nie tylko jako dekorację. Kilka plasterków ogórka czy pomidora to za mało, jeśli śniadanie ma realnie wspierać organizm w upał. Lepiej przygotować osobną porcję warzyw na talerzu albo prostą sałatkę z pomidora, ogórka i zieleniny.

Kawa? Tak, ale nie zamiast śniadania i wody

Wiele osób zaczyna dzień od kawy. Nie trzeba z niej rezygnować, jeśli jest dobrze tolerowana i lekarz nie zalecił inaczej. Problem zaczyna się wtedy, gdy kawa zastępuje śniadanie i pierwszy płyn w ciągu dnia. W upały lepiej najpierw wypić kilka łyków wody, zjeść lekki posiłek, a dopiero potem sięgnąć po kawę.

Seniorzy powinni szczególnie uważać na odwodnienie, bo z wiekiem pragnienie może być słabiej odczuwane. Dobrym nawykiem jest postawienie szklanki wody obok śniadania i wypicie jej jeszcze przed wyjściem z domu.

Czego lepiej nie jeść na śniadanie w gorący dzień?

W czasie upałów lepiej ograniczyć słodkie bułki, ciastka, bardzo tłuste potrawy, smażone kiełbasy, duże porcje żółtego sera, słodkie płatki śniadaniowe i napoje gazowane. Takie produkty mogą dawać szybki zastrzyk energii, ale często po krótkim czasie pojawia się senność, ciężkość i ponowny głód.

Nie najlepszym wyborem jest też śniadanie składające się wyłącznie z owoców. Owoce są wartościowe, ale u wielu osób nie wystarczą na cały poranek. Lepiej połączyć je z jogurtem, kefirem, twarogiem, płatkami lub garścią orzechów.

Najprostsze letnie śniadanie dla seniora

Dobry poranny zestaw na upał może wyglądać bardzo prosto:

owsianka na jogurcie z owocami,

twarożek z warzywami i pieczywem,

kefir z płatkami i truskawkami,

jajko z pomidorem i kromką chleba,

kanapka z pastą rybną i dużą porcją warzyw.

Najważniejsze, by nie było to samo pieczywo, sama kawa ani sam owoc.

Najlepsze letnie śniadanie dla seniora powinno nawadniać, wzmacniać i nie obciążać. Gdy na talerzu pojawia się białko, warzywa lub owoce oraz coś, co daje energię na dłużej, organizm łatwiej radzi sobie z gorącem. To prosty poranny nawyk, który może zdecydować o samopoczuciu przez cały dzień.





"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat