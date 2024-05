To najlepszy czas na zbieranie jego kwiatów. Napar uspokaja i obniża ciśnienie

Opracowanie Aleksandra Tokarz

W maju i czerwcu rozkwita białymi lub różowawymi kwiatami, zachęcając wyglądem. W tym czasie warto wybrać się na zbiory. Tylko po to, by kolejno przygotować leczniczy napar, zbawienny w przypadku wysokiego ciśnienia czy momentach stresu. Na co pomaga herbata z kwiatu głogu? Jej właściwości mogą zaskoczyć.