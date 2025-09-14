Jesienią i zimą, kiedy to pogoda bywa kapryśna, temperatury są niskie, a dostępność światła słonecznego bywa mocno ograniczona, nie trudno o przeziębienie. Lekarze zalecają więc, aby już końcem lata ze zdwojoną siłą dbać o naturalne wspieranie odporności. Kluczowa może okazać się nie tylko suplementacja witamin (szczególnie D3 oraz C), ale także dieta, aktywność fizyczna i codzienne nawyki. W tym wyjątkowo trudnym czasie warto jeść jak najwięcej warzyw i owoców, które są źródłem ważnych składników odżywczych, jak również kiszonek - będących naturalnym probiotykiem. Strzałem w dziesiątkę może okazać się również codzienne wypijanie szklanki rozgrzewającego, doskonale wspierającego odporność napoju. Przygotujesz go z łatwo dostępnych i niedrogich produktów w zaledwie kilka chwil.