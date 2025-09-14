To najlepszy eliksir na odporność i przeziębienie. W mig postawi cię na nogi

Sezon jesienno-zimowy zbliża się wielkimi krokami. To oznacza, że warto już teraz ze zdwojoną siłą dbać o odporność. Genialnym, naturalnym sposobem będzie codzienne spożywanie domowych napojów czy koktajli na bazie witaminowych, przeciwzapalnych specyfików. Szczególnie polecanym jest eliksir składający się z trzech łatwo dostępnych i tanich składników. Spożywany regularnie działa niczym tarcza na cały organizm.

Ciepła woda z dodatkiem imbiru i kurkumy to prawdziwa bomba zdrowia
Spis treści:

  1. Jak naturalnie wzmacniać odporność?
  2. Naturalny napój na odporność. Przepis
  3. Jak działa napój z kurkumą i imbirem?

Jak naturalnie wzmacniać odporność?

Jesienią i zimą, kiedy to pogoda bywa kapryśna, temperatury są niskie, a dostępność światła słonecznego bywa mocno ograniczona, nie trudno o przeziębienie. Lekarze zalecają więc, aby już końcem lata ze zdwojoną siłą dbać o naturalne wspieranie odporności. Kluczowa może okazać się nie tylko suplementacja witamin (szczególnie D3 oraz C), ale także dieta, aktywność fizyczna i codzienne nawyki. W tym wyjątkowo trudnym czasie warto jeść jak najwięcej warzyw i owoców, które są źródłem ważnych składników odżywczych, jak również kiszonek - będących naturalnym probiotykiem. Strzałem w dziesiątkę może okazać się również codzienne wypijanie szklanki rozgrzewającego, doskonale wspierającego odporność napoju. Przygotujesz go z łatwo dostępnych i niedrogich produktów w zaledwie kilka chwil.

Naturalny napój na odporność. Przepis

Aby przygotować domowy napój wzmacniający organizm potrzebne będą następujące składniki:

Składniki

  • Świeży, starty imbir – 1 łyżeczka
  • Mielona kurkuma – ½ łyżeczki
  • Świeżo wyciśnięty sok z cytryny – 2 łyżeczki
  • 200 ml ciepłej wody
  • Miód naturalny – 1 łyżeczka (opcjonalnie)
Tarte świeże kawałki imbiru na metalowej tarce trzymanej nad ceramiczną miską, obok na stole leżą plastry imbiru oraz szklanki w tle
W sezonie jesienno-zimowym imbir zawsze warto mieć pod ręką. Będzie doskonałym dodatkiem do zup i różnych potrawpixel-shot.com (Leonid Yastremskiy)123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Wodę delikatnie podgrzać, dodać do niej starty imbir, kurkumę i sok z cytryny. Wymieszać. Dla poprawy smaku można posłodzić odrobiną miodu. Tak powstałą miksturę wypić od razu po przygotowaniu, najlepiej rano na czczo lub w ciągu dnia między posiłkami.

Jak działa napój z kurkumą i imbirem?

Napój z dodatkiem kurkumy i imbiru można pić zarówno w celu wzmocnienia odporności jak również wspomagająco podczas leczenia przeziębienia i grypy. Jego najważniejsze właściwości to:

  • Działanie rozgrzewające, przeciwzapalne i antyoksydacyjne
  • Wspieranie odporności, jak również metabolizmu oraz trawienia
  • Wspomaganie naturalnego detoksu organizmu
