Spis treści: Kiedy sadzić chryzantemy, aby kwitły obficie? Chryzantemy - wymagania i pielęgnacja Chryzantemy w ogródku i na balkonie

Kiedy sadzić chryzantemy, aby kwitły obficie?

Termin sadzenia chryzantem ma duże znaczenie dla ich kondycji i obfitości kwitnienia. Ogrodnicy najczęściej polecają dwie pory roku - maj oraz wczesną jesień.

Wiosenne sadzenie pozwala roślinom spokojnie się ukorzenić i przygotować na upały, dzięki czemu jesienią kwitną wyjątkowo intensywnie. Z kolei sadzenie we wrześniu lub październiku daje im czas na regenerację po lecie i zapewnia dobry start przed zimą.

Należy jednak pamiętać, że nie każda odmiana przetrwa niskie temperatury - w gruncie zimują jedynie te mrozoodporne -"Apollo" czy też "Beatrice". Pozostałe chryzantemy warto sadzić w donicach, by w razie silnych przymrozków można je było przenieść w bezpieczne miejsce.

Chryzantemy - wymagania i pielęgnacja

Chryzantemy nie uchodzą za szczególnie wymagające, ale aby pokazały pełnię swojego uroku, trzeba zapewnić im odpowiednie stanowisko.

Najlepiej rosną w miejscach słonecznych i przewiewnych, jednak lekko osłoniętych przed palącym słońcem. W cieniu mogą się wyciągać i później zawiązywać pąki, a zbyt silne nasłonecznienie prowadzi do poparzeń liści. Podłoże powinno być przepuszczalne i żyzne, stale lekko wilgotne, ale bez zastoin wody.

Podlewając, warto kierować strumień bezpośrednio na ziemię, unikając moczenia liści. Rośliny dobrze reagują na umiarkowane nawożenie - szczególnie korzystne są preparaty bogate w potas i fosfor, które wspierają kwitnienie. Regularne usuwanie przekwitłych kwiatów i żółknących liści dodatkowo pobudza roślinę do tworzenia nowych pąków.

Mrozy i zimowanie w gruncie lepiej znoszą odmiany drobnokwiatowe CanvaPro INTERIA.PL

Chryzantemy w ogródku i na balkonie

Ogromna różnorodność odmian sprawia, że chryzantemy świetnie prezentują się zarówno jako soliter na rabacie, jak i w grupowych nasadzeniach.

Drobniejsze odmiany pięknie wyglądają w zestawieniach z trawami ozdobnymi, np. miskantem chińskim czy rozplenicą japońską.

Pastelowe odcienie dobrze komponują się z astrami i jeżówkami, natomiast intensywne barwy podkreślą wrzosy czy rozchodniki.

Z kolei chryzantemy w donicach możemy ustawiać na balkonach i tarasach, gdzie stworzą nastrojowe, jesienne dekoracje. Dzięki tak dużej elastyczności w aranżacji rośliny te od lat cieszą się niesłabnącą popularnością zarówno wśród ogrodników, jak i miłośników prostych balkonowych dekoracji.

