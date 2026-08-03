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To najlepszy prezent zamiast bukietu. Będą cieszyć oko znacznie dłużej niż cięte kwiaty

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Kwiaty cięte, choć piękne, cieszą oko zaledwie przez kilka dni. Jeśli szukasz prezentu, który będzie przypominał o ważnej okazji znacznie dłużej, postaw na roślinę doniczkową. Wiele gatunków jest tak łatwych w uprawie, że poradzą sobie z nimi nawet osoby bez doświadczenia. Oto pięć roślin, które zachwycają wyglądem i nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji.

Duża roślina doniczkowa z białymi kwiatami w białej doniczce na parapecie przy firance.
Nie tylko storczyk. Te rośliny doniczkowe to idealny upominek123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Zamiokulkas zamiolistny - idealny dla zapracowanych
  2. Skrzydłokwiat - białe kwiaty, które rozjaśnią każde wnętrze
  3. Monstera dziurawa - efektowna ozdoba każdego wnętrza
  4. Pilea (pieniążek) - symbol szczęścia i pomyślności
  5. Storczyk Phalaenopsis - sprawdzony prezent na wyjątkowe okazje

Zamiokulkas zamiolistny - idealny dla zapracowanych

Wielu z nas ma znajomych, którzy twierdzą, że potrafią uśmiercić nawet plastikowy kwiatek. Dla takich osób zamiokulkas będzie prawdziwym wybawieniem. Ta roślina gromadzi wodę w mięsistych liściach i bulwach, co oznacza, że przetrwa bez podlewania nawet kilka tygodni. Dobrze znosi niedobór światła, więc z powodzeniem ozdobi ciemniejszy przedpokój lub kąt w sypialni. Głęboka, błyszcząca zieleń jego pędów wygląda niezwykle elegancko, a roślina nie wymaga od właściciela niemal żadnej uwagi poza sporadycznym usunięciem kurzu z liści.

Duży zielony kwiat doniczkowy w białej doniczce ustawiony na stole w jasnym, domowym wnętrzu z widocznymi półkami oraz innymi roślinami w tle.
Zapomnij o ciętych kwiatach. Te rośliny będą cieszyć przez lata123RF/PICSEL

Skrzydłokwiat - białe kwiaty, które rozjaśnią każde wnętrze

Białe, subtelne kwiaty przypominające małe żagle w połączeniu z gęstym pióropuszem ciemnozielonych liści czynią ze skrzydłokwiatu klasykę gatunku. To, co wyróżnia go na tle innych roślin domowych, to wyjątkowa zdolność komunikowania swoich potrzeb. Kiedy potrzebuje wody, opuszcza liście, dając jasny sygnał, że pora na podlewanie. Już godzinę po otrzymaniu solidnej porcji wilgoci roślina wraca do pionu, odzyskując dawny wigor. Stanowi udany prezent dla kogoś, kto dopiero uczy się wyczuwać potrzeby roślin.

Biała pochwowata przystałka z kremowym kolbą kwiatu, otoczona dużymi, ciemnozielonymi liśćmi skrzydłokwiatu.
Elegancka roślina na prezent1123RF/PICSEL

Monstera dziurawa - efektowna ozdoba każdego wnętrza

Monstera potrafi całkowicie odmienić charakter pokoju, nadając mu nieco tropikalnego, a zarazem nowoczesnego wyrazu. Jej wielkie, powcinane liście działają na przestrzeń jak naturalna rzeźba. Kupując ją na prezent, warto wybrać młodszy, mniejszy okaz, aby obdarowana osoba mogła obserwować fascynujący proces powstawania kolejnych "dziur" w rozwijających się liściach. Roślina potrzebuje jasnego stanowiska o rozproszonym świetle i umiarkowanego podlewania, odwdzięczając się za to stabilnym wzrostem.

Monstera o dużych, błyszczących liściach z charakterystycznymi wcięciami rośnie w białej doniczce ustawionej na jasnej powierzchni na tle przejrzystych zasłon.
Te rośliny zachwycą każdego, kto nie ma ręki do kwiatów123RF/PICSEL

Pilea (pieniążek) - symbol szczęścia i pomyślności

Okrągłe, niemal idealnie symetryczne liście osadzone na cienkich ogonkach sprawiają, że pilea wygląda lekko i uroczo. Dawniej wierzono, że roślina ta przynosi do domu szczęście finansowe, stąd jej powszechna nazwa. Niewielki rozmiar pozwala postawić ją na biurku czy wąskiej półce z książkami. Urok pilei tkwi w jej skłonności do wypuszczania małych odrostów tuż obok głównej łodygi. Obdarowany może z łatwością oddzielać te małe sadzonki i rozdawać je swoim gościom, kontynuując łańcuch miłych gestów.

Doniczka z okrągłolistną pileą ustawiona na białym blacie w słonecznym wnętrzu z innymi roślinami w tle.
Szukasz prezentu? Te rośliny są piękne i wyjątkowo łatwe w pielęgnacji123RF/PICSEL

Storczyk Phalaenopsis - sprawdzony prezent na wyjątkowe okazje

Wiele osób unika kupowania storczyków z obawy przed ich rzekomo skomplikowaną uprawą. W rzeczywistości odmiana Phalaenopsis radzi sobie w warunkach domowych zaskakująco dobrze. Sekret udanej uprawy tkwi w rezygnacji z tradycyjnego podlewania na rzecz kilkunastominutowej kąpieli doniczki w misce z wodą raz w tygodniu. Długie pędy obsypane kwiatami utrzymują się przez wiele miesięcy, oferując znacznie trwalszy efekt wizualny niż jakakolwiek kompozycja florystyczna z kwiaciarni. To elegancki gest, który z powodzeniem uświetni ważne jubileusze.

Kwiaty storczyka w odcieniach fioletu i bieli z delikatnie zaznaczonymi żyłkami, skupione w kilku gęstych gronach na zielonych łodygach.
To najlepszy prezent zamiast bukietu. Te rośliny zachwycą każdego123RF/PICSEL

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Doniczki z kwiatami, głównie fioletowymi bratkami, ustawione w ogrodzie, rozmyte tło tworzy przyjemną atmosferę letniego dnia. W tle widoczne napisy 'porady' oraz 'interia KOBIETA'.
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Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów© 2026 Associated Press
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