Spis treści: Zamiokulkas zamiolistny - idealny dla zapracowanych Skrzydłokwiat - białe kwiaty, które rozjaśnią każde wnętrze Monstera dziurawa - efektowna ozdoba każdego wnętrza Pilea (pieniążek) - symbol szczęścia i pomyślności Storczyk Phalaenopsis - sprawdzony prezent na wyjątkowe okazje

Zamiokulkas zamiolistny - idealny dla zapracowanych

Wielu z nas ma znajomych, którzy twierdzą, że potrafią uśmiercić nawet plastikowy kwiatek. Dla takich osób zamiokulkas będzie prawdziwym wybawieniem. Ta roślina gromadzi wodę w mięsistych liściach i bulwach, co oznacza, że przetrwa bez podlewania nawet kilka tygodni. Dobrze znosi niedobór światła, więc z powodzeniem ozdobi ciemniejszy przedpokój lub kąt w sypialni. Głęboka, błyszcząca zieleń jego pędów wygląda niezwykle elegancko, a roślina nie wymaga od właściciela niemal żadnej uwagi poza sporadycznym usunięciem kurzu z liści.

Zapomnij o ciętych kwiatach. Te rośliny będą cieszyć przez lata 123RF/PICSEL

Skrzydłokwiat - białe kwiaty, które rozjaśnią każde wnętrze

Białe, subtelne kwiaty przypominające małe żagle w połączeniu z gęstym pióropuszem ciemnozielonych liści czynią ze skrzydłokwiatu klasykę gatunku. To, co wyróżnia go na tle innych roślin domowych, to wyjątkowa zdolność komunikowania swoich potrzeb. Kiedy potrzebuje wody, opuszcza liście, dając jasny sygnał, że pora na podlewanie. Już godzinę po otrzymaniu solidnej porcji wilgoci roślina wraca do pionu, odzyskując dawny wigor. Stanowi udany prezent dla kogoś, kto dopiero uczy się wyczuwać potrzeby roślin.

Elegancka roślina na prezent1 123RF/PICSEL

Monstera dziurawa - efektowna ozdoba każdego wnętrza

Monstera potrafi całkowicie odmienić charakter pokoju, nadając mu nieco tropikalnego, a zarazem nowoczesnego wyrazu. Jej wielkie, powcinane liście działają na przestrzeń jak naturalna rzeźba. Kupując ją na prezent, warto wybrać młodszy, mniejszy okaz, aby obdarowana osoba mogła obserwować fascynujący proces powstawania kolejnych "dziur" w rozwijających się liściach. Roślina potrzebuje jasnego stanowiska o rozproszonym świetle i umiarkowanego podlewania, odwdzięczając się za to stabilnym wzrostem.

Te rośliny zachwycą każdego, kto nie ma ręki do kwiatów 123RF/PICSEL

Pilea (pieniążek) - symbol szczęścia i pomyślności

Okrągłe, niemal idealnie symetryczne liście osadzone na cienkich ogonkach sprawiają, że pilea wygląda lekko i uroczo. Dawniej wierzono, że roślina ta przynosi do domu szczęście finansowe, stąd jej powszechna nazwa. Niewielki rozmiar pozwala postawić ją na biurku czy wąskiej półce z książkami. Urok pilei tkwi w jej skłonności do wypuszczania małych odrostów tuż obok głównej łodygi. Obdarowany może z łatwością oddzielać te małe sadzonki i rozdawać je swoim gościom, kontynuując łańcuch miłych gestów.

Szukasz prezentu? Te rośliny są piękne i wyjątkowo łatwe w pielęgnacji 123RF/PICSEL

Storczyk Phalaenopsis - sprawdzony prezent na wyjątkowe okazje

Wiele osób unika kupowania storczyków z obawy przed ich rzekomo skomplikowaną uprawą. W rzeczywistości odmiana Phalaenopsis radzi sobie w warunkach domowych zaskakująco dobrze. Sekret udanej uprawy tkwi w rezygnacji z tradycyjnego podlewania na rzecz kilkunastominutowej kąpieli doniczki w misce z wodą raz w tygodniu. Długie pędy obsypane kwiatami utrzymują się przez wiele miesięcy, oferując znacznie trwalszy efekt wizualny niż jakakolwiek kompozycja florystyczna z kwiaciarni. To elegancki gest, który z powodzeniem uświetni ważne jubileusze.

To najlepszy prezent zamiast bukietu. Te rośliny zachwycą każdego 123RF/PICSEL

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