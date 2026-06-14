Spis treści: Tak przedłużysz żywotność pralki Te elementy pralki czyść co miesiąc Pralka długo pobiera wodę? Sprawdź ten element

Tak przedłużysz żywotność pralki

Chcąc zadbać o pralkę, większość osób ogranicza się do wlania raz na jakiś czas specjalnego płynu do jej czyszczenia i włączenia tzw. "pustego prania", sądząc, że to w pełni załatwia sprawę. Owszem, częściowo odkamienimy i oczyścimy wnętrze pralki, ale pozostałe jej elementy nadal będą w kiepskim stanie, jeśli nie zadbamy o nie manualnie. A to skutecznie skróci okres, w którym będzie działać poprawnie. Dlatego warto pamiętać o kilku dodatkowych aspektach - zajmie to dodatkowy kwadrans lub dwa, ale efekty będą zdecydowanie długofalowe.

Te elementy pralki czyść co miesiąc

Szufladka i bęben to nie jedyne elementy wymagające regularnego czyszczenia 123RF/PICSEL

Oto elementy, które przynajmniej raz w miesiącu warto czyścić, oprócz wyjmowanej szufladki na proszek i płyn do płukania tkanin:

Uszczelkę drzwi (fartuch gumowy) - szczególnie w pralkach ładowanych od frontu. W fałdach zbierają się włosy, osady z detergentów, pleśń i woda. To jeden z najczęściej zaniedbywanych elementów.

Komora szuflady (nie sama szufladka) - po wyjęciu szuflady zostaje wnęka z kanałami doprowadzającymi wodę. Tam również często rozwija się pleśń i osad.

Otwory i dysze natryskowe nad szufladą na detergent - mogą zarastać kamieniem, przez co proszek lub płyn nie są dobrze wypłukiwane.

Filtr kłaczków w suszarko-pralce - jeśli mówimy o urządzeniu 2 w 1, część modeli ma elementy wymagające regularnego czyszczenia, o których użytkownicy zapominają.

Do czyszczenia tych elementów warto użyć podstawowego uniwersalnego płynu z wodą i miękkiej szmatki, a w razie konkretnych problemów wspomóc się dydkowanymi preparatami (do zwalczania grzybów i pleśni lub usuwania kamienia). Jest jednak jeszcze jedno miejsce, w które warto zajrzeć w razie pojawienia się problemów z wydłużonym czasem pobierania wody przez pralkę. O tym elemencie słyszało naprawdę niewiele osób.

Pralka długo pobiera wodę? Sprawdź ten element

Oprócz bębna i szufladki na proszek, warto zajrzeć także na tył pralki 123RF/PICSEL

Filtr siatkowy na dopływie wody to małe sitko znajdujące się zwykle w miejscu, gdzie wąż dopływowy jest przykręcony do pralki (czasem także z drugiej strony węża, przy zaworze ściennym). Jego zadaniem jest zatrzymywanie piasku, rdzy i innych zanieczyszczeń z instalacji wodnej, zanim dostaną się do elektrozaworu pralki. Zwykle działa bez zarzutu i nie wymaga wymiany, ale zdarza się, że filtr siatkowy zostanie zapchany drobinkami rdzy, brudu czy kamienia. Warto wtedy ostrożnie wyjąć i umyć ten element. Jeśli filtr okaże się pęknięty, dziurawy albo mocno zdeformowany, warto go wymienić. Pamiętaj, by podczas tego demontażu pralka była wyłączona, a dopływ wody zamknięty. Podłóż także pod węża ręcznik lub wiaderko, bo podczas rozkręcania wydostanie się z niego nieco wody.

Wiedzieliście o istnieniu tego elementu?

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