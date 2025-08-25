To nie są zwykłe otwory. Żywność nie będzie się już nigdy więcej marnować
Używasz ich na co dzień i myślisz, że popularne w domu przedmioty mają jedyne i słuszne zastosowanie. Przez lata możesz żyć w błędzie, że zgromadzone w domy artefakty często mają więcej możliwości, które mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie. Dlatego warto przyjrzeć się naszym przedmiotom raz jeszcze, a w ten sposób możemy ułatwić sobie domowe czynności, choć ich zastosowanie odkryliśmy dopiero po latach.
Deska do krojenia? Uchwyt ma więcej zastosowań
Chyba nie istnieje dom, w którym deska do krojenia jest jednym z najczęściej używanych przedmiotów, choć na pierwszy rzut oka jej zastosowanie nie budzi żadnych wątpliwości. Okazuje się, że ten niepozorny przedmiot może nas zaskoczyć, a dokładnie podłużny otwór zlokalizowany na jednym z jej końców. Dla wielu osób jest to po prostu uchwyt, aby deskę do krojenia wyciągnąć z szuflady albo zawiesić ją na wieszaku, aby nieco zaoszczędzić miejsca w kuchni. Okazuje się, że otwór może nam się przydać w trakcie gotowania.
Jeśli w trakcie gotowania zawartość żywność na desce do krojenia w trakcie przesypywania ma tendencję do rozsypywania się na blacie albo kuchence, to otwór może tę niedogodność zminimalizować. Wystarczy ustawić deskę tak, aby nożem przesypywać pokrojone produkty, aby przelatywał przez otwór. W ten sposób unikniemy niepotrzebnego sprzątania.
Łyżka do makaronu odmierzy porcję
W niejednym domu makaron odcedza się za pomocą durszlaka lub sitka i ten sposób jest w wielu gospodarstwach jedynym oraz słusznym. Wyśmienite pasty oraz dania włoskie wymagają jednak zachowania wody po gotowaniu makaronu i zastosowania specyficznej łyżki, która ma szerokie ząbki. Wprawne oko zauważy, że taka łyżka ma otwór. Jeśli ktoś taką ma i zastanawiał się, do czego on służy, to sensownym wytłumaczeniem był fakt, aby nie zbierała nadmiaru wody.
Prawdopodobnie to wytłumaczenie jest zasadne, ale otwór w łyżce ma więcej zastosowań. To także praktyczna miarka do jeszcze surowego makaronu spaghetti. Ilość, która zmieści się w otworze, odpowiada jednej porcji makaronu przeznaczonej do spożycia dla jednej osoby. W ten sposób można łatwo uniknąć sytuacji, kiedy ugotujemy do zbyt dużo i nie wiemy później, co z nadprogramową ilością zrobić.
Dziura w rączce patelni: idealny uchwyt
Kiedy patrzymy na rączki w patelniach oraz rondlach, to od razu dostrzegamy w nich otwory. Oczywiście, od razu kojarzymy to z faktem, że mogą one służyć do powieszenia na ścianie. Jednak otwory w rączkach mają kolejne, praktyczne zastosowanie, które można wykorzystać w trakcie gotowania. Jeśli na kuchence stoi patelnia albo rondel, a drewnianą łyżką mieszamy ich zawartość, to nie musimy odkładać jej na bok i tym samym brudzić powierzchni: wystarczy trzonek wetknąć w otwór, aby otrzymać praktyczne miejsce do trzymania.
Gotujesz coś na kuchence? Zapobiegniesz kipieniu zawartości
Gotowanie makaronu albo ziemniaków to rytuał w naszych domach, ponieważ to dwa najczęstsze składniki, jakie lądują na naszych stołach. Niekiedy proces ten - choć banalny - okupiony jest pewnymi niedogodnościami. Jakimi? Jednym z najczęstszych jest kipienie: gdzie zawartość garnka ląduje na kuchence i potrzebne jest dodatkowe sprzątanie. Jak temu zapobiec? Oczywiście, najlepiej jest stać przy garnku w trakcie przygotowywania posiłku i bacznie obserwować sytuację. Jeśli zaś chcemy w międzyczasie skupić się na innych czynnościach w kuchni, na garnku z gotującym się makaronem albo ziemniakami można ustawić drewnianą łyżkę.
Krajalnica nie tylko do jajek
Jeśli gotujemy jajka na twardo i chcemy nimi wzbogacić kanapki, to krajalnica do jajek pasuje do tego perfekcyjnie. Dlaczego? Ponieważ jednym ruchem ręki otrzymamy idealne plasterki, które mogą sprawdzić się na talerzu i pobudzić nasz apetyt. Okazuje się, że to sprytne urządzenie pasuje do innych produktów spożywczych, które standardowe krojenie nie zawsze wychodzi idealnie.
Jeśli masz w domu krajalnicę do jajek, warto spróbować, aby za jej pomocą uzyskać równe cząstki:
- kiwi,
- truskawek,
- awokado,
- pieczarek,
- bananów,
- mozzarelli.
Papier ścierny nie musi być tylko w warsztacie
Papier ścierny jest obowiązkowym wyposażeniem warsztatu. Wiadomo już, że doskonale szlifuje: wyrównuje elementy drewniane, ale także za jej pomocą niezbędne są niektóre naprawy, a także usunięcie rdzy z metalowych elementów. Arkusze drobnoziarnistego papieru ściernego są również pomocne w gospodarstwie domowym. Szczególnie wtedy, kiedy nożyczki nie są ostre tak, jak dawniej. Można je naostrzyć za pomocą papieru ściernego, wystarczy nacinać drobno arkusze.