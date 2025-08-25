Deska do krojenia? Uchwyt ma więcej zastosowań

Chyba nie istnieje dom, w którym deska do krojenia jest jednym z najczęściej używanych przedmiotów, choć na pierwszy rzut oka jej zastosowanie nie budzi żadnych wątpliwości. Okazuje się, że ten niepozorny przedmiot może nas zaskoczyć, a dokładnie podłużny otwór zlokalizowany na jednym z jej końców. Dla wielu osób jest to po prostu uchwyt, aby deskę do krojenia wyciągnąć z szuflady albo zawiesić ją na wieszaku, aby nieco zaoszczędzić miejsca w kuchni. Okazuje się, że otwór może nam się przydać w trakcie gotowania.

Jeśli w trakcie gotowania zawartość żywność na desce do krojenia w trakcie przesypywania ma tendencję do rozsypywania się na blacie albo kuchence, to otwór może tę niedogodność zminimalizować. Wystarczy ustawić deskę tak, aby nożem przesypywać pokrojone produkty, aby przelatywał przez otwór. W ten sposób unikniemy niepotrzebnego sprzątania.

Łyżka do makaronu odmierzy porcję

Nie wiesz, ile ugotować makaronu? Łyżka ci w tym pomoże 123RF/PICSEL

W niejednym domu makaron odcedza się za pomocą durszlaka lub sitka i ten sposób jest w wielu gospodarstwach jedynym oraz słusznym. Wyśmienite pasty oraz dania włoskie wymagają jednak zachowania wody po gotowaniu makaronu i zastosowania specyficznej łyżki, która ma szerokie ząbki. Wprawne oko zauważy, że taka łyżka ma otwór. Jeśli ktoś taką ma i zastanawiał się, do czego on służy, to sensownym wytłumaczeniem był fakt, aby nie zbierała nadmiaru wody.

Prawdopodobnie to wytłumaczenie jest zasadne, ale otwór w łyżce ma więcej zastosowań. To także praktyczna miarka do jeszcze surowego makaronu spaghetti. Ilość, która zmieści się w otworze, odpowiada jednej porcji makaronu przeznaczonej do spożycia dla jednej osoby. W ten sposób można łatwo uniknąć sytuacji, kiedy ugotujemy do zbyt dużo i nie wiemy później, co z nadprogramową ilością zrobić.

Dziura w rączce patelni: idealny uchwyt

Kiedy patrzymy na rączki w patelniach oraz rondlach, to od razu dostrzegamy w nich otwory. Oczywiście, od razu kojarzymy to z faktem, że mogą one służyć do powieszenia na ścianie. Jednak otwory w rączkach mają kolejne, praktyczne zastosowanie, które można wykorzystać w trakcie gotowania. Jeśli na kuchence stoi patelnia albo rondel, a drewnianą łyżką mieszamy ich zawartość, to nie musimy odkładać jej na bok i tym samym brudzić powierzchni: wystarczy trzonek wetknąć w otwór, aby otrzymać praktyczne miejsce do trzymania.

Gotujesz coś na kuchence? Zapobiegniesz kipieniu zawartości

Gotowany makaron często kipi. Dlatego na garnku można położyć drewnianą łyżkę Dmitrii Pridannikov 123RF/PICSEL

Gotowanie makaronu albo ziemniaków to rytuał w naszych domach, ponieważ to dwa najczęstsze składniki, jakie lądują na naszych stołach. Niekiedy proces ten - choć banalny - okupiony jest pewnymi niedogodnościami. Jakimi? Jednym z najczęstszych jest kipienie: gdzie zawartość garnka ląduje na kuchence i potrzebne jest dodatkowe sprzątanie. Jak temu zapobiec? Oczywiście, najlepiej jest stać przy garnku w trakcie przygotowywania posiłku i bacznie obserwować sytuację. Jeśli zaś chcemy w międzyczasie skupić się na innych czynnościach w kuchni, na garnku z gotującym się makaronem albo ziemniakami można ustawić drewnianą łyżkę.

Krajalnica nie tylko do jajek

Krajalnica do jajek pokroi na równe kawałki warzywa oraz grzyby 123RF/PICSEL

Jeśli gotujemy jajka na twardo i chcemy nimi wzbogacić kanapki, to krajalnica do jajek pasuje do tego perfekcyjnie. Dlaczego? Ponieważ jednym ruchem ręki otrzymamy idealne plasterki, które mogą sprawdzić się na talerzu i pobudzić nasz apetyt. Okazuje się, że to sprytne urządzenie pasuje do innych produktów spożywczych, które standardowe krojenie nie zawsze wychodzi idealnie.

Jeśli masz w domu krajalnicę do jajek, warto spróbować, aby za jej pomocą uzyskać równe cząstki:

kiwi,

truskawek,

awokado,

pieczarek,

bananów,

mozzarelli.

Papier ścierny nie musi być tylko w warsztacie

Papier ścierny jest obowiązkowym wyposażeniem warsztatu. Wiadomo już, że doskonale szlifuje: wyrównuje elementy drewniane, ale także za jej pomocą niezbędne są niektóre naprawy, a także usunięcie rdzy z metalowych elementów. Arkusze drobnoziarnistego papieru ściernego są również pomocne w gospodarstwie domowym. Szczególnie wtedy, kiedy nożyczki nie są ostre tak, jak dawniej. Można je naostrzyć za pomocą papieru ściernego, wystarczy nacinać drobno arkusze.

