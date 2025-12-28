To nie tylko smaki Orientu. Łatwiej zrzucisz tłuszcz z brzucha

Tomasz Hirkyj

Świat przypraw może czasami zaskakiwać swoimi właściwościami i - oczywicie - wyjatkowym smakiem. Wcale nie trzeba daleko szukać, by coś wyjątkowego mięć w swoim kulinarnym orężu. Skupmy się dzisiaj na dwóch przyprawach: kurkumie oraz pieprzu, które w połączeniu mogą dawać spektakularne efekty. Co o tym duecie trzeba wiedzieć? Sprawdźmy.

Kolorowe kopczyki mielonych i ziarnistych przypraw, takich jak kurkuma, pieprz czarny, cynamon oraz ziarna pieprzu białego, ułożone na jasnym tle podkreślającym ich różnorodne barwy i faktury.
Pieprz z kurkumą mają wyjątkowe działanie, często dla nas nieodkryte 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kurkuma z pieprzem: duet do zadań specjalnych
  2. Przyprawy działają magicznie
  3. Pieprz i kurkuma: dlaczego są takie ważne razem?
  4. Jak spożywać pieprz z kurkumą?
  5. Pieprz z kurkumą: przeciwwskazania

Kurkuma z pieprzem: duet do zadań specjalnych

Ani kurkumy, ani pieprzu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Co prawda, pierwsza z nich idealnie wpisuje się do dań orientalnych, zwłaszcza indyjskich, ale nie tylko. Ponadto to naturalny barwnik, dzięki któremu można odmienić kolor pozornie zwykłych potraw. Druga przyprawa to żadna nowość w polskich kuchniach, bo nie ma domu, w który pieprz nie byłby obecny.
Okazuje się, że kurkuma wraz z pieprzem działają w duecie fenomenalnie: m.in. przyspieszają metabolizm, wspierają pracę jelit oraz redukują stany zapalne. Oczywiście, to nie wszystko, co te dwie przyprawy mogą nam zaoferować.

    Przyprawy działają magicznie

    Kolorowe kopczyki przypraw rozmieszczone w metalowych miseczkach, widoczne różne odcienie żółtego, pomarańczowego, czerwonego i brązowego, ustawione na drewnianym blacie.
    Orientalne przyprawy powinny być w każdej spiżarni123RF/PICSEL

    Co jest sekretem tych dwóch przypraw? Oczywiście, substancje czynne. Pieprz ma piperynę, a kurkuma kurkuminę. Obie z nich zaliczane są do antyoksydantów, czyli jednych z najsilniejszych środków, które możemy nasz organizm obdarować. Taki duet może pomóc ochronić nasze ciało przed chorobami cywilizacyjnymi, ale ponadto ma zdolność usunąć nadmiar toksyn, czy opóźnić procesy starzenia się komórek.

    Oczywiście, to uniwersalne działanie antyoksydantów, ale piperyna i kurkumina mają dodatkowy wpływ na nasz organizm. Mogą obniżać ciśnienie tętnicze krwi, poprawiać pracę mózgu, a także dobroczynnie działać na mikroflorę jelitową.

    Pieprz i kurkuma mogą także działać kojąco na jelita oraz przyspieszać trawienie. Jest to niezwykle ważne w kontekście odchudzania. Jeśli suplementowanie tych dwóch składników połączymy z aktywnością fizyczną, łatwiej i szybciej osiągniemy widoczne rezultaty.

      Pieprz i kurkuma: dlaczego są takie ważne razem?

      Co prawda, można oddzielnie traktować pieprz i kurkumę, ale okazuje się, że połączenie jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ sama piperyna zwiększa wchłaniania kurkuminy, co jest zdecydowanie korzystniejsze dla naszego organizmu.

      Jak traktować zatem pieprz i kurkumę oraz w jakich proporcjach? Można przyjąć, że na jedną łyżkę kurkumy wystarczy 1/4 łyżeczki pieprzu.

      Jak spożywać pieprz z kurkumą?

      Szklanka złotego napoju posypanego kurkumą, obok drewniana łyżka z kurkumą w proszku, świeży korzeń imbiru oraz ziarenka pieprzu rozsypane na stole.
      Pieprz z kurkumą można dodać do mlekajolod0986123RF/PICSEL

      Te dwie przyprawy można używać na wiele sposobów. Najlepiej dodawać je do potraw, ale wtedy mogą one zdominować całkowicie smak. Jeśli jednak obawiamy się, zbyt intensywnych aromatów, można przygotować różne napoje, które warto pić np. codziennie.

      Kurkumę z pieprzem można wymieszać z mlekiem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby napój sporządzić na bazie wody. Dla lepszego smaku, można także sięgnąć po imbir, cytrynę i miód, które złagodzą nieco ich intensywność.

      Pieprz z kurkumą: przeciwwskazania

      Choć pieprz z kurkumą mogą zdziałać cuda, nie wszyscy mogą z takiego połączenia korzystać. Przede wszystkim częstszego użycia obu przypraw nie powinny stosować ci, którzy przyjmują leki na stałe, ponieważ mogą wchodzić w interakcje z substancjami czynnymi. Duet przypraw nie jest wskazany również dla kobiet w ciąży, osób z chorymi wątrobą i drogami żółciowymi, a także cierpiącymi na wrzody żołądka.

