Jabłka jako skarbnica zdrowia. Jedz je śmiało

Jesień to w Polsce czas, gdy w kuchni królują jabłka. Najlepiej te zapiekane z cynamonem albo te, z których gotujemy domowy kompot.

To jednak nierzadko zdrowa przekąska niezależnie od pory roku. Jabłka zawierają błonnik i przeciwutleniacze, a także mogą wspomagać zdrowie jelit.

Antyoksydanty zawarte w jabłkach mogą chronić komórki nerwowe przed stresem oksydacyjnym. Badania sugerują także, że spożywanie jabłek może wspierać funkcje poznawcze i zmniejszać ryzyko choroby Alzheimera.

Co ciekawe, mimo że jabłka zawierają naturalne cukry, ich niski indeks glikemiczny oraz błonnik sprawiają, że poziom glukozy wzrasta powoli, mogą być bezpieczne dla osób z insulinoopornością lub cukrzycą typu 2.

Praca naszego organizmu, a raczej wpływ jabłek na tę pracę, nie będzie znaczący, gdy zjemy jedno jabłko. Liczy się ich ilość, a także czas spożycia.

Jabłka na śniadanie, przekąskę, czy może przed treningiem?

Jak twierdzi Lauren Manaker, MS, RDN, LD , dietetyczka, w rozmowie z "Health", mało prawdopodobne jest, aby zjedzenie jednego jabłka miało znaczący wpływ na metabolizm. Jednakże gdy zdecydujemy się na zjedzenie jabłka rano na czczo, może wpłynąć to na pobudzenie jelit i szybsze wypróżnienia.

Z kolei Morgan Walker, profesor nadzwyczajny w Lebanon Valley College, zwraca uwagę na to, co dzieje się z naszym ciałem, gdy zjemy jabłko przed jakimkolwiek innym posiłkiem.

Jednym z naturalnych źródeł taksyfoliny są jabłka 123RF/PICSEL

"Jedzenie jabłka w trakcie lub przed zbilansowanym posiłkiem może pomóc złagodzić skoki cukru we krwi po posiłku, ponieważ błonnik spowalnia wchłanianie węglowodanów. Jeśli chodzi o metabolizm, pora spożycia nie wpływa bezpośrednio na metabolizm, jabłka nie przyspieszają ani nie spowalniają metabolizmu" - powiedział specjalista także w rozmowie z "Health".

Warto także zauważyć, że jabłka zwiększają poczucie sytości, a także pomagają w diecie, gdy pragniemy ograniczyć słodycze, jak czekoladę, czy batoniki. Dodanie jabłka do porannej owsianki będzie sycić i zaspokajać potrzebę słodkości.

Warto także rozważyć jabłko jako przekąskę przed treningiem. Zjedzenie jabłka na dwie do trzech godzin przed treningiem, może dać organizmowi czas na jego rozłożenie i zniwelowanie wpływu błonnika na jelita, a jednocześnie dodaje energii przed wysiłkiem fizycznym.

