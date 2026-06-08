Spis treści: Soczewica wciąż mało doceniana w diecie Polaków Dlaczego warto jeść soczewicę? Jak przyrządzić soczewicę, aby była smaczna?

Soczewica wciąż mało doceniana w diecie Polaków

Wielu z nas posiada swoje ulubione produkty, po które sięga regularnie. Niemal codziennie w koszykach Polaków podczas zakupów spożywczych ląduje pieczywo, mięso, nabiał, niektóre warzywa oraz owoce. Z tygodnia na tydzień przyrządzamy zwykle te same posiłki, przez co z czasem codzienny jadłospis staje się monotonny. Warto od czasu do czasu skorzystać z kulinarnych inspiracji na jeszcze bardziej odżywcze posiłki, aniżeli tradycyjne kotlety z ziemniakami czy naleśniki z serem. Opcji jest naprawdę sporo, a wśród produktów, obok których często przechodzimy w dyskontach obojętnie są rośliny strączkowe - m.in. czerwona soczewica. Ten niepozorny, kojarzący się wielu osobom z mdłym smakiem i dolegliwościami jelitowymi produkt to prawdziwa skarbnica składników odżywczych, białka, witamin i minerałów. Mało kto zdaje sobie sprawę, że wystarczy tylko odpowiednio ją przyrządzić, aby była bardzo smacznym dodatkiem do dań obiadowych, a jednocześnie wsparciem dla zdrowia i całego organizmu.

Soczewicę w pomidorach przygotujesz ekspresowo, to idealna propozycja na obiad lub kolację 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść soczewicę?

Soczewica to roślina strączkowa, cenna głównie ze względu na to, że jest doskonałym źródłem roślinnego białka. Już od czasów starożytnych była wykorzystywana jako zamiennik mięsa i wiele osób eliminujących lub ograniczających produkty odzwierzęce w diecie stosuje ją właśnie w tym celu. Spośród kilku odmian to czerwona soczewica cieszy się największą popularnością, z uwagi na prostotę przygotowania i smak. Wbrew powszechnej opinii, nie jest ona ciężkostrawna, a dolegliwości jelitowe występujące po jej spożyciu tyczą się nielicznych. Warto sięgać po nią chociaż raz w tygodniu, bo zawiera szereg prozdrowotnych składników - błonnika, witamin z grupy B, wapnia, żelaza i potasu, które sprawiają, że jest to produkt:

Sycący

Poprawiający perystaltykę jelit

Wspierający leczenie niedokrwistości

Redukujący stres

Obniżający poziom cukru i cholesterolu LDL we krwi

Jak przyrządzić soczewicę, aby była smaczna?

Niewielu zdaje sobie sprawę, jak wiele soczewica może mieć zastosowań w kuchni i co do niej dodać, aby była naprawdę smaczna. Może być ona oczywiście bazą do zup, ale również sosów, świetnie sprawdza się też jako zamiennik mięsa do makaronu, potraw z ryżu, czy składnik wegetariańskich kotlecików. Warto najpierw przepłukać ją pod bieżącą wodą na sitku, co poprawi walory smakowe oraz jej strawność, a następnie ugotować do miękkości w lekko osolonej wodzie (nie powinna się rozpadać). Przyprawami, które niwelują ewentualnie wzdęcia po zjedzeniu soczewicy są np. tymianek lub koper włoski, dlatego osoby z wrażliwym układem pokarmowym mogą dodać odrobinę do garnka. Ugotowaną soczewicę należy odcedzić i następnie można wykorzystać, np. jako dodatek do wegetariańskiej wersji spaghetti bolognese czy jarskich kotlecików. Warto wówczas podsmażyć ją na oliwie z cebulką i świeżym czosnkiem, dodać paprykę wędzoną, słodką lub ostrą, oregano, bazylię bądź natkę pietruszki i doprawić oczywiście solą oraz pieprzem. Dodatkowo do potraw z soczewicą świetnie sprawdzą się też suszone pomidory, czerwone pesto, tarty parmezan i oliwki. Aby przyrządzić sos z soczewicą, konieczne będzie też dodanie pomidorów z puszki bądź passaty.





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