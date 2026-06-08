To prawdziwa skarbnica wartości odżywczych, do tego zadziwiająco smaczna. Polacy jedzą ją zbyt rzadko
Zdrowa dieta powinna być urozmaicona - tak mówią aktualne zalecenia dietetyków. Zwykle jednak z przyzwyczajenia sięgamy po te same produkty i przyrządzamy w kółko bardzo podobne posiłki. Zdecydowanie zbyt mało doceniane przez Polaków są wciąż rośliny strączkowe, a wśród nich czerwona soczewica. Dlaczego warto po sią sięgać oraz jak ją przyrządzić, aby była naprawdę smaczna?
Spis treści:
- Soczewica wciąż mało doceniana w diecie Polaków
- Dlaczego warto jeść soczewicę?
- Jak przyrządzić soczewicę, aby była smaczna?
Soczewica wciąż mało doceniana w diecie Polaków
Wielu z nas posiada swoje ulubione produkty, po które sięga regularnie. Niemal codziennie w koszykach Polaków podczas zakupów spożywczych ląduje pieczywo, mięso, nabiał, niektóre warzywa oraz owoce. Z tygodnia na tydzień przyrządzamy zwykle te same posiłki, przez co z czasem codzienny jadłospis staje się monotonny. Warto od czasu do czasu skorzystać z kulinarnych inspiracji na jeszcze bardziej odżywcze posiłki, aniżeli tradycyjne kotlety z ziemniakami czy naleśniki z serem. Opcji jest naprawdę sporo, a wśród produktów, obok których często przechodzimy w dyskontach obojętnie są rośliny strączkowe - m.in. czerwona soczewica. Ten niepozorny, kojarzący się wielu osobom z mdłym smakiem i dolegliwościami jelitowymi produkt to prawdziwa skarbnica składników odżywczych, białka, witamin i minerałów. Mało kto zdaje sobie sprawę, że wystarczy tylko odpowiednio ją przyrządzić, aby była bardzo smacznym dodatkiem do dań obiadowych, a jednocześnie wsparciem dla zdrowia i całego organizmu.
Dlaczego warto jeść soczewicę?
Soczewica to roślina strączkowa, cenna głównie ze względu na to, że jest doskonałym źródłem roślinnego białka. Już od czasów starożytnych była wykorzystywana jako zamiennik mięsa i wiele osób eliminujących lub ograniczających produkty odzwierzęce w diecie stosuje ją właśnie w tym celu. Spośród kilku odmian to czerwona soczewica cieszy się największą popularnością, z uwagi na prostotę przygotowania i smak. Wbrew powszechnej opinii, nie jest ona ciężkostrawna, a dolegliwości jelitowe występujące po jej spożyciu tyczą się nielicznych. Warto sięgać po nią chociaż raz w tygodniu, bo zawiera szereg prozdrowotnych składników - błonnika, witamin z grupy B, wapnia, żelaza i potasu, które sprawiają, że jest to produkt:
- Sycący
- Poprawiający perystaltykę jelit
- Wspierający leczenie niedokrwistości
- Redukujący stres
- Obniżający poziom cukru i cholesterolu LDL we krwi
Jak przyrządzić soczewicę, aby była smaczna?
Niewielu zdaje sobie sprawę, jak wiele soczewica może mieć zastosowań w kuchni i co do niej dodać, aby była naprawdę smaczna. Może być ona oczywiście bazą do zup, ale również sosów, świetnie sprawdza się też jako zamiennik mięsa do makaronu, potraw z ryżu, czy składnik wegetariańskich kotlecików. Warto najpierw przepłukać ją pod bieżącą wodą na sitku, co poprawi walory smakowe oraz jej strawność, a następnie ugotować do miękkości w lekko osolonej wodzie (nie powinna się rozpadać). Przyprawami, które niwelują ewentualnie wzdęcia po zjedzeniu soczewicy są np. tymianek lub koper włoski, dlatego osoby z wrażliwym układem pokarmowym mogą dodać odrobinę do garnka. Ugotowaną soczewicę należy odcedzić i następnie można wykorzystać, np. jako dodatek do wegetariańskiej wersji spaghetti bolognese czy jarskich kotlecików. Warto wówczas podsmażyć ją na oliwie z cebulką i świeżym czosnkiem, dodać paprykę wędzoną, słodką lub ostrą, oregano, bazylię bądź natkę pietruszki i doprawić oczywiście solą oraz pieprzem. Dodatkowo do potraw z soczewicą świetnie sprawdzą się też suszone pomidory, czerwone pesto, tarty parmezan i oliwki. Aby przyrządzić sos z soczewicą, konieczne będzie też dodanie pomidorów z puszki bądź passaty.