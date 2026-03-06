Spis treści: 5 roślin doniczkowych idealnych na słoneczny parapet Polubią pełne słońce. Co oprócz roślin doniczkowych? Rośliny na południowym parapecie. Uniwersalne triki

Jakie rośliny doniczkowe polubią pełne słońce w mieszkaniu? Niektóre wprost uwielbiają jasne stanowiska i dobrze znoszą mocne światło. Na ich wzrost negatywnie nie wpływa również lekko przesuszone podłoże. Oto top 5 roślin doniczkowych idealnych na nasłoneczniony parapet. Są ciepłolubne i doskonale znoszą intensywne słońce.

5 roślin doniczkowych idealnych na słoneczny parapet

Kalanchoe: kolor i wdzięk

Listę otwiera kwiat występujący w dziesiątkach odmian i kolorów, który nie wymaga dużo podlewania. Kalanchoe uwielbia jasne stanowiska.

Nie może być inaczej, ponieważ żyworódka pochodzi z Madagaskaru, dlatego tak lubi ciepłe i słoneczne miejsca. Roślina będzie pięknie kwitła na południowym parapecie, ponieważ będzie miała dostęp do słońca przez większą część dnia. Zadziała to pozytywnie na kwiaty, które zyskają piękny, głęboki kolor. Dlatego też warto postawić ją na parapecie wiosną. Latem trzeba nieco uważać, bo ostre promienie mogą "przypalać" liście. W upalne dni dobrze jest zapewnić jej nieco cienia.

Uprawa kalanchoe nie należy do skomplikowanych 123RF/PICSEL

Roślina nie lubi przeciągów i gwałtownych zmian temperatury. Najlepiej zapewnić jej temperaturę pokojową wynoszącą 18-24 st. C.

Oleander: moc kwiatów

Oleander w doniczce to kolejna efektowna propozycja na południowy balkon. Roślina zwraca uwagę lancetowatymi liśćmi i barwnymi kwiatami w kolorze czerwonym, różowym, żółtym i białym. Oleander lubi miejsca nasłonecznione - najbardziej efektownie kwitnie na południowym parapecie i balkonie.

Dobrze radzi sobie, gdy w pomieszczeniu panuje suche powietrze, ale wtedy należy go codziennie podlewać letnią wodą. Najlepiej wlewać ją do podstawki doniczki. Jeśli decydujemy się na postawienie oleandra na parapecie, warto pamiętać, że to roślina trująca.

Oleander zachwyca pięknymi kwiatami spring75 123RF/PICSEL

Aloes: wytrzymały i zielony

A teraz czas na zieloną propozycję. Aloes to wytrzymały sukulent, który uwielbia słońce. Jasne stanowisko lubią zarówno gatunki ozdobne takie jak m.in. aloes tygrysi i niski, jak i leczniczy Aloe vera. Co więcej, nie wymagają też częstego podlewania. Grube i mięsiste liście magazynują wodę, a znajdujące się na nich wypustki ograniczają parowanie i pozwalają przetrwać suszę. Nie ma też specjalnych wymagań co do pielęgnacji.

Aloes to sukulent, który lubi jasne stanowisko Anek@TL2 123RF/PICSEL

Grubosz: drzewko szczęścia

Grubosz, czyli roślina zwana potocznie drzewkiem szczęścia, również odwdzięczy się pięknym wyglądem, jeśli postawisz go na parapecie od strony południowej. Najpopularniejszym gatunkiem jest grubosz owalny o jajowatych, zielonych liściach. Jest odporny na suszę i zaniedbania. Podobnie jak w przypadku aloesu, zaszkodzić mu może nadmierne podlewanie. Nie przepada za zimnym i suchym powietrzem, np. od grzejnika i moczenia liści.

Grubosz jest odporny na suszę i nie lubi zbyt częstego podlewania 123RF/PICSEL

Kaktusy: "słoneczne" rośliny

Propozycja, która raczej nikogo nie powinna dziwić. Kaktusy to bezbłędny wybór na południowy parapet. Z ciepłych rejonów pochodzą m.in. Echinocactus, Mammillaria i Cefalocereus. Są doskonale przystosowane do mocnego słońca. Mają zróżnicowane kształty, dlatego można z nich stworzyć na parapecie efektowną kompozycję.

Te rośliny są idealne dla zapominalskich. Mogą długo przetrwać bez wody Pixabay.com

Nie są wymagające w pielęgnacji - wiosną i latem należy je podlewać wtedy, gdy podłoże całkowicie przeschnie. Najlepiej robić raz na dwa tygodnie.

Polubią pełne słońce. Co oprócz roślin doniczkowych?

Oprócz roślin ozdobnych słoneczny parapet jest idealnym miejscem do uprawy ziół. Lawenda, rozmaryn czy tymianek niezbyt dobrze znoszą zacienione miejsca, dlatego parapet od południowej strony to miejsce idealne dla nich. W ciągu dnia potrzebują nawet do sześciu godzin mocnego światła, w przeciwnym razie zaczną marnieć.

Rośliny na południowym parapecie. Uniwersalne triki

Nowo zakupione rośliny, które docelowo mają znajdować się na mocno nasłonecznionym parapecie, stopniowo przyzwyczajaj do słońca. W największe upały osłaniaj okna, ponieważ promienie nawet najbardziej odpornym roślinom mogą zafundować poparzenia słoneczne.

Na bieżąco monitoruj wilgotność podłoża - chociaż rośliny są w stanie wytrzymać przesuszenie, odpowiednia dawka wody jest im potrzebna.

Niektóre rośliny doniczkowe uwielbiają słońce 123RF/PICSEL

