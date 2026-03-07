Spis treści: O tym musi pamiętać każda panna młoda. Taki zestaw to "must have" Co powinno się znaleźć w torbie ratunkowej panny młodej? Nie tylko pomadka i puder Zestaw ratunkowy dla gości weselnych. Co umieścić w koszyczkach?

Ślub to jeden z najbardziej emocjonujących momentów w życiu każdego człowieka. Zazwyczaj jednak to kobiety są najbardziej podekscytowane przygotowaniami, a na ich barkach często spoczywa najwięcej spraw - nie tylko wybór wymarzonej sukni ślubnej, makijażu czy fryzury, ale również inne kwestie, do których mężczyźni nie lubią bądź nie chcą się mieszać.

Niełatwo jest szczególnie wtedy, gdy młoda para planuje wydać huczne przyjęcie i zaprosić sporo gości. Wówczas należy pomyśleć m.in. o oprawie muzycznej, fotograficznej, dekoracjach, szczegółowym menu, upominkach dla bliskich i rodziców, a także innych atrakcjach zaplanowanych dla weselników. Wszystko zatem trzeba zaplanować dużo wcześniej i liczyć się z gigantycznymi wydatkami.

Obmyślając te najważniejsze tematy, warto jednak zastanowić się nad jedną, często pomijaną, a istotną kwestią, jaką jest zestaw "ratunkowy" dla panny młodej. Lista rzeczy, które mogą się przydać, jest naprawdę długa, dlatego, aby mieć spokojną głowę, najlepiej zapakować je z wyprzedzeniem do torby, a następnie przekazać świadkowej lub innej zaufanej osobie. Takie zabezpieczenie sprawi, że w dniu ślubu i wesela, świeżo upieczona żona będzie czuła się dużo spokojniej, a w razie nagłego "wypadku", szybko uratuje przykrą sytuację.

Plastry na otarcia i dodatkowe rajstopy to coś, co musisz mieć przy sobie w czasie ślubu i wesela 123RF/PICSEL

Co powinno się znaleźć w torbie ratunkowej panny młodej? Nie tylko pomadka i puder

Zastanawiając się nad tym, co naprawdę może przydać się kobiecie na jej własnym weselu, na myśl od razu przychodzą kosmetyki do makijażu. Pomadka może przecież zetrzeć się już po pierwszym toaście, a twarz po kilku godzinach będzie się nieco błyszczeć - tym bardziej, jeśli wesele odbywa się latem. Konieczne będzie więc posiadanie tego samego kosmetyku do ust, którym był wykonywany makijaż oraz dobrej jakości pudru z puszkiem - najlepiej transparentnego, aby nie pobrudzić białej sukni. Świetną opcją będą też bibułki matujące, które w kilka sekund zbiorą nadmiar sebum z czoła oraz korektor.

Kosmetyki to jednak nie wszystko, a właściwie jedynie niewielka część tego, co tak naprawdę może się przydać. Warto mieć przy sobie na pewno grzebień i wsuwki do ewentualnych poprawek fryzury i dezodorant, który nie pozostawia śladów na ubraniach. Poza tym każda panna młoda powinna zaopatrzyć się w artykuły higieniczne, takie jak chusteczki higieniczne i nawilżane, a także obowiązkowo tampony lub podpaski oraz wkładki higieniczne.

Na weselu może przydać się nitka, igła i agrafka - nie tylko dla pary młodej, ale także dla gości 123RF/PICSEL

Panie, które zamierzają wziąć uroczysty ślub - bez względu na to czy organizują duże wesele czy skromne przyjęcie, powinny mieć w swojej torebce plastry i opatrunki. Nierzadko zdarza się bowiem, że chodzenie w szpilkach, szczególnie w ciepłe dni, kończy się otarciami, co bywa bardzo frustrujące i bolesne. Najlepiej zainwestować w specjalne, wodoodporne "lepce" na pęcherze, które nie będą się odklejać. Warto mieć również drugą parę wygodnych butów na zmianę.

Jeśli zamierzasz założyć na ślub i wesele rajstopy, wiedz, że w trakcie zabawy o zaciągnięcie nietrudno. Miej więc przy sobie przynajmniej jedną, a najlepiej dwie dodatkowe pary. Przyda się również nitka w kolorze sukni, igła i agrafki - zajmują mało miejsca, zdecydowanie lepiej je mieć, niż nie. Do zestawu warto dołączyć także pilnik i nożyczki do paznokci.

Na liście rzeczy ważnych dla panny młodej figurują także tabletki przeciwbólowe i leki przyjmowane na stałe, ewentualnie elektrolity oraz miętówki. Koniecznie warto mieć przy sobie również ładowarkę do telefonu lub powerbank i małą, elegancką saszetkę lub torebkę, w której świeżo upieczona żona będzie mogła przechowywać smartfona.

Na sali weselnej również mogą przydarzyć się niespodziewane wpadki związane np. z odklejającymi się lub uszkodzonymi przez wiatr dekoracjami. Nie zaszkodzi więc wrzucić do torby dwustronnej taśmy klejącej oraz małych nożyczek.

Zestaw ratunkowy dla gości weselnych. Co umieścić w koszyczkach?

W czasie wesela dobrze również pomyśleć o gościach. Zwyczajem praktykowanym już od wielu lat jest umieszczanie w łazienkach damskich i męskich tzw. "koszyczków ratunkowych". Można wrzucić do nich większość wymienionej wyżej rzeczy. Dla pań przydatne będą przede wszystkim:

chusteczki higieniczne i nawilżane

tampony, podpaski, wkładki higieniczne

leki przeciwbólowe

bibułki matujące

tusz do rzęs

rajstopy w trzech różnych rozmiarach oraz pończochy

miętowe gumy do żucia

igła, nitka, agrafka oraz małe nożyczki

plastry ochronne

dezodorant

wsuwki do włosów i mini lakier

Dla panów przydadzą się dodatkowo również:

garniturowe skarpety w dwóch rozmiarach

rolka do obierania ubrań z meszków

nić dentystyczna

męski antyperspirant

chusteczki do czyszczenia okularów

