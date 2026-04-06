Wiciokrzew w ogrodzie. Co trzeba o nim wiedzieć?

Wiciokrzew to fantazyjna roślina, która już pewnego czasu zyskuje popularność w polskich ogrodach. Nic dziwnego, skoro przykuwa oko swoim wyglądem, a do tego doskonale wpisuje się w gusta każdego użytkownika ogrodu. Wiciokrzew jest pnączem, a to daje ogromne pole do popisu, jak roślinę wykorzystać. Może zazielenić różne przestrzenie np. altany i pergole, nada się także na pokrycie ogrodzenia, które z czasem zamieni w żywopłot. Wiciokrzew może rosnąć również w donicach i zdobić balkon lub taras - choć wtedy trzeba go częściej przycinać, aby nie opanował całkowicie wolnej przestrzeni.

Jakie są zalety posiadania w ogrodzie wiciokrzewu? Oprócz tego, że wygląda atrakcyjnie, to bardzo szybko rośnie. Docelowa wielkość oscyluje do około 10 m, ale rocznie jego pnącza przyrastają o około dwa metry.

Jak wygląda wiciokrzew?

Wiciokrzew obejmuje około 100 gatunków. Niektóre z nich tracą ulistnienie jesienią, ale część z nich jest zimozielona. Pnącze kwitnie od maja do października, w zależności od gatunku, kwiaty przyjmują różne barwy: białe, purpurowe, czerwone lub żółte o fantazyjnym, rurkowatym kształcie (przypominają trąbki i języczki), które widoczne są z daleka.

Warto wiedzieć, że wiciokrzew ma nie tylko walory dekoracyjne. To pożyteczna roślina dla zwierząt: owadów zapylających (jest także miododajny), ale owoce to solidny pokarm dla ptaków.

Gdzie sadzić wiciokrzew?

Choć wiciokrzew ma skromne wymagania, to warto widzieć, w jakich okolicznościach rośnie najlepiej. Dobrze wybrać mu nasłonecznione miejsce, ponieważ wtedy rośnie intensywniej, ale w lekko zacienionym kącie również powinien sobie poradzić, choć wtedy będzie mniejszy.

Warto pamiętać, że wiciokrzew powinien rosnąć w miejscu osłoniętym od wiatru. Dlaczego? Ponieważ silne podmuchy mogą łamać delikatne pędy oraz niszczyć kwiaty. Dobrze wiedzieć również, że wiciokrzewy mogą stabilizować grunt, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby rosły na skarpach, żeby zapobiegać erozji oraz ograniczać rozwój chwastów.

Uprawa wiciokrzewu krok po kroku

Wiciokrzew nie jest wymagający i dobrze rośnie w prawie każdej glebie. Najlepiej jednak, aby była ona i żyzna, i przepuszczalna, o odczynie bliskim neutralnego. Młode egzemplarze trzeba również intensywnie podlewać w trakcie wzrostu, ale kiedy już wykształci silną bryłę korzeniową, zabieg ten nie jest konieczny. Wiciokrzew z kolei powinien być nawożony co najmniej raz w roku - z racji intensywnego kwitnienia i nawożenia: wtedy można wybierać nawozy długo uwalniające, takie jak np. kompost lub obornik.

Istotne jest również jego formowanie. Przez pierwsze trzy lata warto skracać pędy nawet o 1/3 długości. Wszystko ma to na celu jego zagęszczenie, co wyjdzie roślinie tylko na dobre. W kolejnych latach wystarczy usuwać pędy wybujałe, chore i pozbawione liści.

Kiedy sadzić wiciokrzew?

Sadzenie wiciokrzewu nie jest skomplikowane, ale zależne jest od tego, w jakiej formie zakupimy sadzonkę. Jeśli pnącze pozbawione jest bryły korzeniowej, najlepiej sadzić je późnym latem albo wczesną jesienią - ponieważ wtedy będzie miała czas na to, aby zaaklimatyzować się w gruncie przed zimą.

Jeśli zakupiliśmy wiciokrzew w donicy z bryłą korzeniową, to możemy sadzić go do gruntu praktycznie przez cały rok.

