Spis treści: 01 Szczelina w rurze odkurzacza - do czego służy?

02 Źródło kurzu czy przydatna funkcja?

03 Patent z rajstopami

Szczelina w rurze odkurzacza - do czego służy?

Bezprzewodowe, pionowe, a nawet piorące odkurzacze w pełni nie wyparły tradycyjnych sprzętów. Klasyczne odkurzacze z wysuwaną rurą nadal cieszą się sporą popularnością w wielu polskich domach. Choć większość nie przygląda się zbyt uważnie każdej części urządzenia, czujne spojrzenie niektórych osób zdążyło dojrzeć niewielki otwór znajdujący się w górnej części rury odkurzacza. W jakim celu została tam umieszczona? Głównym zadaniem niewielkiej szczeliny jest regulowanie siły ssania odkurzacza.

Jeśli sprzęt pracuje na pełnej mocy, lekkie oraz bardzo cienkie materiały i tkaniny mogłyby zostać bardzo szybko wciągnięte do środka. Odsłonięcie otworu zmniejsza ciąg odkurzacza, sprawiając, że sama czynność staje się o wiele wygodniejsza. Jeśli przypadkowo zassalibyśmy końcówką odkurzacz foliową torebkę, otworzenie tego punktu zadziała jak naturalny zawór bezpieczeństwa. To rozwiązanie ma na celu zabezpieczyć silnik przed przegrzaniem oraz częściowym lub całkowitym spaleniem.

Źródło kurzu czy przydatna funkcja?

Posiadacze zwykłych odkurzaczy dzielą się na dwie grupy. Jedna pozostawia otwór w rurze odkurzacza otwarty, a druga stale go zamyka, sądząc, że to właśnie z niego będzie wydobywał się kurz podczas sprzątania. Okazuje się, że nie ma to nic wspólnego z prawdą. Producenci odkurzaczy zaprojektowali je tak, by taka sytuacja nigdy się nie zdarzyła. Skąd jednak możemy mieć pewność, że nagromadzony brud nie wydostanie się z rury? Wytłumaczenie jest bardzo proste.

Zdjęcie Czy przez otwór w rurze odkurzacza wydostaje się kurz? / 123RF/PICSEL

Na zatrzymanie nieczystości w odkurzaczu działa specjalny przepływ powietrza, który kieruje je do wewnątrz i zatrzymuje w specjalnie założonym worku. Podchodząc do tematu fachowo, w trakcie odkurzania domu lub mieszkania próżnia wytwarza podciśnienie, czyli specjalny obszar, który wyróżnia się zdecydowanie niższym ciśnieniem. Z kolej powietrze przy otworze jest pod wyższym ciśnieniem niż to wewnątrz samej rury. Otwarcie fabrycznie wytworzonej szczeliny dopuści jedynie wysokociśnieniowe powietrze zewnętrzne, nie pozwalając uciec pełnemu kurzu niskociśnieniowemu powietrzu wewnętrznemu.

Patent z rajstopami

Zgubienie ulubionej biżuterii doprowadza nas do rozpaczy. Jeśli sytuacja wydarzyła się w domu, istnieje szansa na odnalezienie błyskotki. Niewielkie kolczyki, delikatny łańcuszek czy cienka bransoletka wydają się specjalnie chować przed naszym wzrokiem. Co zrobić, gdy nie możemy poświęcić kilku godzin na poszukiwania? Wystarczy wypróbować banalny patent, do którego wykorzystamy nieco zużyte rajstopy.

Wystarczy wyciągnąć z szafki lub szuflady znoszoną parę rajstop, która do tej pory czekała na wyrzucenie, a następnie założyć jedną nogawkę na rurę odkurzacza. Dla bezpieczeństwa przymocujmy ją za pomocą gumki recepturki, by zyskać pewność, że na pewno nie spadnie podczas odkurzania. Teraz wystarczy jedynie włączyć sprzęt i przystąpić do szukania. Kiedy wreszcie uda nam się natrafić na zgubę, zatrzyma się ona na rajstopach i nie poleci do wnętrza odkurzacza.

