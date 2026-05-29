Jak wygląda ostnica i czemu warto mieć ją w ogrodzie?

Ostnica zwana też stipą to jedna z najbardziej uroczych ozdobnych traw, które można uprawiać w Polsce. Najpopularniejsza jest odmiana Pony Tails o delikatnych i giętkich liściach, które zjawiskowo kołyszą się nawet na niewielkim wietrze.

Ostnica tworzy zgrabne kępy i już w czerwcu może osiągać 50-60 cm wysokości. Początkowo zachwyca intensywną jasną zielenią, by w sierpniu zyskać złote odcienie. Idealnie nadaje się zarówno do wiejskich rabat, jak i nowoczesnych ogrodów. Może być oryginalnym wypełnieniem aranżacji, ale świetnie wygląda sadzona w grupach, na obwódkach rabat, najlepiej w towarzystwie bylin, np. szałwii czy werbeny.

Uprawa i pielęgnacja ostnicy

Kolejnym atutem ostnicy są jej niskie wymagania, dzięki czemu z uprawą poradzi sobie nawet początkujący ogrodnik. Roślina dobrze rośnie nawet w słabej i jałowej glebie. Potrzebuje jedynie w pełni słonecznego stanowiska. Warto też posadzić ją na niewielkim kopczyku, by zimą uchronić ją przed nadmiarem wody. Ostnica dobrze znosi okresową suszę, ale warto ją wtedy regularnie podlewać, szczególnie w pierwszym roku od wsadzenia. Wczesną wiosną, najlepiej w marcu lub kwietniu należy ją mocno przyciąć, dzięki czemu szybciej wypuści nowe ładne liście. Ostnica, zwłaszcza sadzona w grupach, bardzo często samoistnie się rozsiewa. Sadzonki można też rozmnożyć na wiosnę przez podział kępy.

Ostnica tworzy kępy w kształcie końskiego ogona. Początkowo zachwyca jasnozielonymi liśćmi, które z czasem wybarwiają się na złoto 123RF/PICSEL

Zimowanie ostnicy - czy to roślina wieloletnia?

Zimowanie ostnicy to największe wyzwanie przy uprawie tej rośliny. Mimo że odmiany Pony Tails jest mrozoodporna, to przy długotrwałych i niskich temperaturach może przemarzać. Zwłaszcza w pierwszych latach po posadzeniu. Dlatego w chłodniejszych rejonach Polski zaleca się okrywanie na zimę.

Przede wszystkim nie należy przycinać ostnicy jesienią - bujne kępy są naturalną ochroną przed mrozami. Korzenie można dodatkowo zabezpieczyć niewielkimi kopczykami z ziemi i kory. Unikać trzeba też podlewania, bo w tym czasie roślina jest szczególnie narażona na gnicie korzeni.

