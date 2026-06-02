Dlaczego regularne koszenie trawnika jest tak ważne?

Koszenie to jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, który wpływa nie tylko na wygląd murawy, ale przede wszystkim na jej kondycję. Regularne skracanie źdźbeł pobudza trawę do równomiernego zagęszczania się i tworzenia mocniejszego systemu korzeniowego. Dzięki temu trawnik jest bardziej odporny na rozwój chwastów, suszę czy prozaiczne deptanie.

Błędy w koszeniu trawnika sprawiają, że trawa nadmiernie się wydłuża, co osłabia dolne partie roślin. Całość staje się mniej atrakcyjna wizualnie i wygląda na zaniedbaną. Z kolei zbyt częste skracanie trawy może doprowadzać do przesuszania trawnika oraz jego stopniowego przerzedzania. Widok łysych placków to ostatnie, co chcielibyśmy zarejestrować na swojej posesji.

Na jaką wysokość kosić trawę?

Niektórzy chcą zaoszczędzić czas i zakładają, że bardzo krótkie przycinanie murawy im w tym pomoże. Ścinamy krótko, więc prace związane z pielęgnacją trawnika będziemy mieć z głowy na dłuższy czas? Taki tok rozumowania jest błędny. W praktyce zabieg osłabia rośliny i zwiększa ryzyko żółknięcia trawnika.

W większości przydomowych ogrodów optymalna wysokość trawy po koszeniu wynosi około 4-6 centymetrów. W okresach upałów warto pozostawić nieco wyższe źdźbła, nawet na poziomie 6-8 centymetrów. Dłuższa trawa skuteczniej zatrzymuje wilgoć w glebie i chroni korzenie przed przegrzaniem.

Nie dokonuj zbyt radyklanego cięcia. Trawnik tego nie lubi

Bardzo ważne jest przestrzeganie zasady "jednej trzeciej". O co w niej chodzi? Podczas pojedynczego koszenia nie powinno się usuwać więcej niż jednej trzeciej wysokości źdźbeł. Dzięki temu murawa szybciej się regeneruje i pozostaje w dobrej kondycji.

W jakie dni i o jakiej porze najlepiej kosić trawę?

Najbardziej odpowiednim momentem na koszenie są suche dni z umiarkowaną temperaturą. Do pracy najlepiej przystępować o poranku, gdy trawa obeschnie już z rosy lub późnym popołudniem, kiedy słońce nie operuje już tak intensywnie.

Nie zaleca się koszenia podczas największych upałów. Bywa to niebezpieczne nie tylko dla ludzkiego organizmu, narażonego na przegrzanie. Skracanie trawy w pełnym słońcu może dodatkowo obciążać rośliny i prowadzić do szybszego wysychania trawnika. Sama częstotliwość koszenia zależy od tempa wzrostu. Wiosną i na początku lata murawa zwykle wymaga koszenia raz w tygodniu. W okresach suszy odstępy między kolejnymi pracami w ogrodzie mogą być dłuższe.

Czy można kosić mokrą trawę?

Oto pytanie, które często pojawia się w głowach ogrodników. Jaka jest odpowiedź? Koszenie mokrej trawy nie jest zalecane. Wilgotne źdźbła są cięższe, przez co trudniej je równomiernie przyciąć. W efekcie murawa będzie nierówna i straci estetyczny wygląd.

Mokra trawa ma też tendencję do przyklejania się do noży kosiarki i blokowania urządzenia. Utrudnia to pracę i prowadzi do szybszego zużycia się sprzętu. Gdy chodzi ci po głowie koszenie trawy poi deszczu, lepiej zaczekać, aż murawa przynajmniej częściowo przeschnie.

