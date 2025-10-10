Zanim zaczniesz zagęszczać monsterę

Mamy w domu monsterę, która nie wygląda tak, jak powinna? Rośnie w górę i przechyla się, zamiast zagęszczać swoje łodygi i liście? To wszystko da się naprawić i sprawić, żeby roślina rosła bardzo atrakcyjnie, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy: musimy zapewnić roślinie odpowiednie warunki do wzrostu, co nie jest bardzo trudne.

Jakie warunki musi mieć monstera? Utarło się przekonanie, że nie potrzebuje wiele światła, ponieważ w naturze rośnie w niskich partiach lasów tropikalnych, gdzie jest raczej ciemno. W warunkach domowych monstera potrzebuje jednak sporo światła, ale nie może być równocześnie wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Monstera nie rośnie? W sezonie potrzebuje z kolei solidną dawkę nawozów, które trzeba aplikować regularnie w sezonie wegetacyjnym od wiosny do końca jesieni.

Jak jeszcze można wzmocnić naszą monsterę? Dbając o korzenie powietrzne, które wyrastają wprost z łodygi. Nie należy ich usuwać, ponieważ dbają o to, aby roślina wychwytywała wilgoć z otoczenia. Jeśli nie wiemy, co z nimi zrobić, to wystarczy wsadzić jej końce (gdy będą odpowiednio długie) do doniczki z ziemią.

Działaj zdecydowanie. Jak zagęścić monsterę?

Monstera musi mieć palik. Wtedy powinna się szybko zagęścić archiwum prywatne

Monstera, choć czasem trudno w to uwierzyć, jest pnączem. Stąd zazwyczaj, zamiast rosnąć na boki, to pnie się w górę prawie do sufitu. Czasami dzieje się tak, że roślina szuka podpory, na której może w dogodnych warunkach wypuszczać swoje liście. Dlatego jeśli mamy monsterę dziurawą, to jedno jest pewne: w doniczce zaraz obok sadzonki powinien znajdować się palik, który ustabilizuje roślinę. Oczywiście, najlepiej zrobić to w trakcie przesadzania, aby podpora nie uszkodziła korzeni monstery. Pamiętajmy również o tym, żeby podwiązać naszą roślinę sznurkiem.

Czasami trzeba działać radykalnie z monsterą

Monstera nie musi rosnąć w górę. Można w łatwy sposób ją zagęścić 123RF/PICSEL

Jeśli nasza monstera mimo podpory nadal nie chce rosnąć na boki, trzeba przeprowadzić jeden kluczowy zabieg. Najlepiej poczekać do wiosny, kiedy nasza roślina jest w pełni sił. Na czym polega zagęszczanie monstery? Trzeba przyciąć jej wierzchołek. Wtedy roślina zahamuje swój wzrost ku górze, a po czasie skupi się na tym, aby zacząć rosnąć na boki i wytwarzać nowe pędy.

Jak przyciąć monsterę? Należy wybrać taki fragment rośliny, aby usunięta część miała również korzeń powietrzny (albo jego zalążek). Następnie taką sadzonkę można umieścić w naczyniu z wodą, a kiedy wytworzy korzenie, można wsadzić ją do doniczki z ziemią. Najlepiej wtedy umieścić starą i nową monsterę w jednym pojemniku, aby dwie sadzonki rosły gęsto razem.

