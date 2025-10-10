Trik na gęstą monsterę. Przestanie niepotrzebnie rosnąć tylko w górę

Tomasz Hirkyj

Najmodniejsza roślina doniczkowa? Trudno jednoznacznie wskazać jedną, ale w prywatnych rankingach monstera dziurawa zazwyczaj plasuje się wysoko. Dowód? Wystarczy zapytać znajomych i większość potwierdzi, że ją uprawia. Jak pielęgnować monsterę? Tutaj nie trzeba być wyjątkowym znawcą botaniki, ale problem pojawia się wtedy, kiedy monstera rośnie w górę, a nie na boki. Oczywiście, można temu zaradzić i to w łatwy sposób. Poznajmy, jak zagęścić monsterę.

Jak zagęścić monsterę? Do tego potrzebne są dwa zabiegi
Jak zagęścić monsterę? Do tego potrzebne są dwa zabiegiEkaterina Pereslavtseva123RF/PICSEL

Zanim zaczniesz zagęszczać monsterę

Mamy w domu monsterę, która nie wygląda tak, jak powinna? Rośnie w górę i przechyla się, zamiast zagęszczać swoje łodygi i liście? To wszystko da się naprawić i sprawić, żeby roślina rosła bardzo atrakcyjnie, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy: musimy zapewnić roślinie odpowiednie warunki do wzrostu, co nie jest bardzo trudne.

Jakie warunki musi mieć monstera? Utarło się przekonanie, że nie potrzebuje wiele światła, ponieważ w naturze rośnie w niskich partiach lasów tropikalnych, gdzie jest raczej ciemno. W warunkach domowych monstera potrzebuje jednak sporo światła, ale nie może być równocześnie wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Monstera nie rośnie? W sezonie potrzebuje z kolei solidną dawkę nawozów, które trzeba aplikować regularnie w sezonie wegetacyjnym od wiosny do końca jesieni.

Jak jeszcze można wzmocnić naszą monsterę? Dbając o korzenie powietrzne, które wyrastają wprost z łodygi. Nie należy ich usuwać, ponieważ dbają o to, aby roślina wychwytywała wilgoć z otoczenia. Jeśli nie wiemy, co z nimi zrobić, to wystarczy wsadzić jej końce (gdy będą odpowiednio długie) do doniczki z ziemią.

    Działaj zdecydowanie. Jak zagęścić monsterę?

    Kilka doniczkowych roślin liściastych ustawionych przy białej ścianie w pomieszczeniu, wśród których dominuje monstera pnąca się po podporze.
    Monstera musi mieć palik. Wtedy powinna się szybko zagęścićarchiwum prywatne

    Monstera, choć czasem trudno w to uwierzyć, jest pnączem. Stąd zazwyczaj, zamiast rosnąć na boki, to pnie się w górę prawie do sufitu. Czasami dzieje się tak, że roślina szuka podpory, na której może w dogodnych warunkach wypuszczać swoje liście. Dlatego jeśli mamy monsterę dziurawą, to jedno jest pewne: w doniczce zaraz obok sadzonki powinien znajdować się palik, który ustabilizuje roślinę. Oczywiście, najlepiej zrobić to w trakcie przesadzania, aby podpora nie uszkodziła korzeni monstery. Pamiętajmy również o tym, żeby podwiązać naszą roślinę sznurkiem.

      Czasami trzeba działać radykalnie z monsterą

      Zielone, szerokie liście monstery z charakterystycznymi dziurami, intensywnie oświetlone na tle jasnej, jednolitej ściany.
      Monstera nie musi rosnąć w górę. Można w łatwy sposób ją zagęścić123RF/PICSEL

      Jeśli nasza monstera mimo podpory nadal nie chce rosnąć na boki, trzeba przeprowadzić jeden kluczowy zabieg. Najlepiej poczekać do wiosny, kiedy nasza roślina jest w pełni sił. Na czym polega zagęszczanie monstery? Trzeba przyciąć jej wierzchołek. Wtedy roślina zahamuje swój wzrost ku górze, a po czasie skupi się na tym, aby zacząć rosnąć na boki i wytwarzać nowe pędy.

      Jak przyciąć monsterę? Należy wybrać taki fragment rośliny, aby usunięta część miała również korzeń powietrzny (albo jego zalążek). Następnie taką sadzonkę można umieścić w naczyniu z wodą, a kiedy wytworzy korzenie, można wsadzić ją do doniczki z ziemią. Najlepiej wtedy umieścić starą i nową monsterę w jednym pojemniku, aby dwie sadzonki rosły gęsto razem.

      Aleksandra Tokarz
      Aleksandra Tokarz
