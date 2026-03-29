Dlaczego warto sadzić rośliny okrywowe?

Rośliny okrywowe pełnią w ogrodzie kilka ważnych funkcji. Powinni docenić je zarówno początkujący ogrodnicy, jak i osoby, które nie chcą spędzać każdej wolnej chwili na pieleniu rabat.

Tworzą gęsty dywan, który nie tylko cieszy oko, ale przede wszystkim hamuje rozwój chwastów. Rośliny okrywowe zamieniają się w zwartą warstwę, która ogranicza dostęp światła do gleby, a tym samym skutecznie utrudnia kiełkowanie ogrodowych intruzów.

Co więcej, rośliny okrywowe pomagają w zatrzymywaniu wody w podłożu, chroniąc je przed wysychaniem w najbardziej upalne dni. Jednocześnie zabezpieczają glebę przez erozją i nadmiernym wypłukiwaniem składników odżywczych.

Nie można nie wspomnieć o ich walorach estetycznych. Rośliny okrywowe potrafią zamienić trudne do zagospodarowania miejsca, takie jak skarpy, zacienione przestrzenie pod drzewami czy wąskie pasy przy ogrodzeniu, w dekoracyjne fragmenty ogrodu, które z dumą będziemy prezentować gościom.

Bluszczyk kurdybanek idealny do cienia

Masz obawy, że ciemne zakamarki ogrodu będą jedynie straszyć? Nic bardziej mylnego. Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea) to roślina okrywowa, która świetnie radzi sobie w miejscach, w których wiele innych gatunków ma problem.

W cieniu i półcieniu tworzy niskie, gęste kobierce z drobnych, dekoracyjnych liści. Szybko pokrywają powierzchnię gleby. Dzięki temu skutecznie ogranicza rozwój chwastów, nawet w trudnych warunkach.

Dodatkowo bluszczyk kurdybanek jest okazem mało wymagającym i odpornym. Nie sprawi problemów, więc jest polecany osobom, które chcą cieszyć się zadbanym ogrodem, ale bez dużych nakładów czasu i pracy. Jako bonus można potraktować fakt, że wiosną bluszczyk kurdybanek cieszy wzrok drobnymi, fioletowymi kwiatami.

Floks szydlasty - kolorowy dywan w słońcu

Floks szydlasty (Phlox subulata) to jedna z najbardziej efektownych roślin okrywowych, radzących sobie w pełnym słońcu. Wiosną daje prawdziwy popis kwiatowy, obsypując się płatkami o barwie białej, różowej, purpurowej lub fioletowej.

Gęsty pokrój sprawia, że doskonale tłumi wzrost chwastów. Świetnie sprawdza się na skalniakach, obrzeżach ścieżek i rabatach. Floks wykazuje dużą odporność na suszę i bezpośrednie promienie słońca, więc nie będzie wymagać od ogrodników częstego, obfitego podlewania.

Barwinek pospolity rośnie w oczach

Popularność tej roślinie przynosi szybkie tempo wzrostu. Niewiele czasu potrzeba, by barwinek pospolity (Vinca minor) zamienił się w ogrodzie w gęste, zielone kobierce, wypierające chwasty.

Kolejną dużą zaletą tego okazu jest uniwersalność. Barwinek świetnie radzi sobie zarówno w cieniu, jak w półcieniu. Nie ma też dużych wymagań glebowych. Wiosną zdobi ogród delikatnymi, najczęściej niebieskimi kwiatami, które wspaniale kontrastują z ciemnozielonymi liśćmi.

