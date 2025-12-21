Spis treści: Jak przygotować drzewka owocowe na zimę? Trik z folią aluminiową uratuje twoje rośliny. Po co się go stosuje? Jak założyć folię aluminiową na drzewko?

Jak przygotować drzewka owocowe na zimę?

Posiadacze drzewek owocowych w ogrodzie powinny wiedzieć, co należy zrobić przed zimą, aby zabezpieczyć je przed trudnymi warunkami atmosferycznymi, gryzoniami i owadami. Do najbardziej popularnych zabiegów, które dobrze wykonać zanim jeszcze nastaną mrozy, należą m.in. bielenie, kopczykowanie oraz osłanianie agrowłókniną. Najlepiej jest wykonać je późną jesienią lub wczesną zimą - po opadnięciu liści, gdy temperatura spada do okolic zera. Odpowiednio dostosowany do warunków atmosferycznych termin sprawi, że drzewa nie wejdą zbyt szybko w stan spoczynku.

Zabiegi te mimo iż nie należą do skomplikowanych, wymagają odpowiedniego przygotowania. Nie każdy ma świadomość, że istnieje nieco prostszy, nie wymagający żadnych specjalistycznych akcesoriów patent, który zabezpieczy drzewka przed niskimi temperaturami. Potrzebna będzie jedynie folia aluminiowa, którą nabyć można w każdym sklepie. Jak wykonać ten zabieg i czemu w zasadzie ma on służyć?

Jednym z zabiegów, które warto wykonać przed zimą jest bielenie drzew 123RF/PICSEL

Trik z folią aluminiową uratuje twoje rośliny. Po co się go stosuje?

Patent z folią aluminiową stosowany jest w ogrodach dość rzadko. W rzeczywistości przynosi on całą masę korzyści i wpływa realnie na kondycję drzewek owocowych. Przede wszystkim:

- zapobiega uszkodzeniom mrozowym - np. pęknięciom kory. Folia aluminiowa działa jak lustro, odbijając promienie słoneczne i pomaga utrzymać stałą temperaturę

- chroni przed zwierzętami - uniemożliwia sarnom oraz gryzoniom podgryzania kory, a jej szelest dodatkowo je odstrasza

- zmniejsza liczbę szkodników - folia dezorientuje i odstrasza owady, dzięki czemu mamy większe szanse na nierobaczywe plony

- lepsze owocowanie - drzewa zabezpieczone na zimę są silniejsze, zdrowsze, dzięki czemu intensywniej owocują

Jak założyć folię aluminiową na drzewko?

Zabieg z folią aluminiową na owocowe drzewka jest naprawdę bardzo prosty. Oto co należy zrobić:

1.Najpierw przygotuj drzewko - za pomocą szczotki oczyść korę z mchów i porostów, a także pozbądź się opadłych liści dookoła drzewa

2.Owijanie pnia folią aluminiową rozpocznij od wysokości ok. 15 cm nad ziemią i powoli kieruj się w górę - koniecznie błyszczącą stroną na zewnątrz.

3.Owijaj drzewo folią obchodząc je dookoła tak, aby warstwy delikatnie na siebie zachodziły i nie przylegały do kory zbyt ściśle

4.Gdy folia będzie już założona, zabezpiecz ją podklejając taśmą lub zawiązując sznurkiem

Patent ten najlepiej jest zastosować w grudniu i sprawdzi się w przypadku śliw, gruszy, jabłoni, wiśni, czereśni, brzoskwiń oraz moreli. Folię należy zdjąć wczesną wiosną, gdy temperatury się ustabilizują.

