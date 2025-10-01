Trik z papierem toaletowym to kuchenny hit. Wystarczy jedna rolka

Jak wykorzystać papier toaletowy w kuchni?

Mało kto wie, że papier toaletowy posiada właściwości, które ułatwią utrzymanie czystości w kuchni. Mowa przede wszystkim o lodówce - miejscu, gdzie panuje stale duża wilgotność, co skutkuje gromadzeniem się kropelek wody na ściankach. Sprzyja to niestety rozwojowi bakterii, pleśni, a także powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Dlatego też lodówkę należy regularnie czyścić, używając do tego środków myjących i dezynfekujących - np. płynu do mycia naczyń i octu spirytusowego lub specjalnych preparatów odkażających. Aby jednak zminimalizować te niepożądane efekty, jak również utrzymać świeży zapach na długi czas, warto zastosować trik z wykorzystaniem papieru toaletowego.

Częste mycie lodówki jest ważne z uwagi na bezpieczeństwo spożywania przechowywanych tam produktów 123RF/PICSEL

Włóż papier toaletowy do lodówki. Ten trik to hit

Poza częstym myciem lodówki (przynajmniej raz w miesiącu) i wyrzucaniu zepsutych oraz przeterminowanych produktów, ważne jest, aby zabezpieczyć tę przestrzeń przed powstawaniem pleśni i rozwijaniem się bakterii. Papier toaletowy sprawdzi się do tego doskonale. Jego właściwości higroskopijne sprawiają bowiem, że jest naturalnym pochłaniaczem wilgoci oraz brzydkich zapachów.

Wystarczy, że do lodówki włożysz jedną rolkę papieru toaletowego, a po pewnym czasie, gdy zwilgotnieje, wymienisz na nową. Ten banalny patent przyniesie wiele korzyści - pomoże utrzymać czystość w lodówce na dłużej i zminimalizuje ryzyko rozwoju chorobotwórczych grzybów.

