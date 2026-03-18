Coraz więcej osób rezygnuje z użytkowania patelni i garnków teflonowych, zamieniając je na naczynia z innych, trwalszych i bezpieczniejszych tworzyw. Największą popularnością cieszą się te wykonane z dobrej jakościowo stali nierdzewnej. Są solidne, odporne na korozje, łatwe w utrzymaniu czystości, bezpieczne w użytkowaniu, bo ich powłoka się nie ściera, a materiał nie reaguje z żywnością. Ponadto można stosować je na wszystkich typach kuchenek, nadają się do mycia z zmywarce, a ich cena nie jest zbyt wygórowana. Smażenie na patelniach stalowych bywa jednak dla niektórych problematyczne, z uwagi na łatwość przywierania. Wynika to najczęściej z nieumiejętnego nagrzewania. Wykonując jeden prosty test przez rozpoczęciem smażenia sprawisz, że od stalowej patelni naleśniki i inne potrawy będą doskonale odchodzić.

Patelnie ze stali nierdzewnej są polecane ze względu na trwałość i bezpieczeństwo. Prawidłowo użytkowanie posłużą na wiele lat

Genialny i prosty trik, który znacznie ułatwi korzystanie ze stalowej patelni zaprezentowała w mediach społecznościowych jedna z influencerek, prowadząca na Instagramie profil o nazwie "team_gluten".

- Dla zdrowia chciałam kupić patelnię ze stali nierdzewnej, a mimo to długo nie kupowałam. Czytałam, że trudno na niej smażyć, że przypala, że trzeba o nią szczególnie dbać. Kupiłam po dwóch latach i jestem mega zadowolona. Jest bardzo prosta w obsłudze, naleśniki szybko się smażą nawet na indukcji. Tylko trzeba pamiętać o "teście wody" - czytamy w rolce na Instagramie.

Rozwiń

Influencerka wyjaśniła na czym dokładnie polega trik, dzięki któremu naleśniki nie będą przyklejać się do patelni stalowej.

- Sekret to "test wody".

Rozgrzej patelnię, kapnij odrobinę wody - jeśli kropla zamienia się w kulkę i "tańczy" po powierzchni, patelnia jest gotowa. Dopiero wtedy dodaj tłuszcz i jedzenie.

Magia? Trochę tak. Od tego momentu nic nie powinno się przyklejać.

Stal nierdzewna nie jest klątwą - to po prostu patelnia dla cierpliwych. A kiedy ją opanujesz, nie będziesz chciał wracać do innych - czytamy w sieci.

Jeśli posiadacie taką patelnię lub planujecie wymianę teflonowej patelni na stalową, warto zawsze wykorzystywać ten trik, bo znacznie ułatwia korzystanie z tego naczynia.

