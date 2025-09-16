Jak szybko umyć okna bez smug?

Mycie okien bywa zmorą. Aby dokładnie to zrobić potrzeba wielu godzin męczącej pracy - szczególnie w przypadku domów o dużej powierzchni. Z pomocą przychodzi wiele nowoczesnych wynalazków, które znacznie ułatwiają tę czynność - m.in. elektryczne myjki. Jednak nawet w przypadku ich użycia, na szybach często powstają nieestetyczne zacieki i smugi - szczególnie w rogach. Aby tego uniknąć konieczne jest więc dokładnie wytarcie ich do sucha oraz wypolerowanie. Nie każdy wie, że istnieje kilka genialnych trików, które skrócą czas mycia okien i pozbędą się wszelkich smug, bez mozolnego wycierania. Koniecznie je poznaj, jeśli mycie okien bywa dla ciebie męczące.

Usuń kurz z szyb i framug

Pierwszym etapem mycia okien powinno być zawsze umycie ich z tzw. "pierwszego brudu" - w tym celu najlepiej użyć ściereczki z mikrofibry, którą uprzednio należy namoczyć w ciepłej wodzie z dodatkiem np. płynu do mycia naczyń. Jeśli okna są wyjątkowo zakurzone, rozważ uprzednie odkurzenie ich, używając wąskiej końcówki do szczelin.

Ocet do mycia okien

Jeśli okna są już wstępnie przetarte, przygotuj roztwór z octem - ten naturalny specyfik radzi sobie ze smugami na szybach po mistrzowsku, a dodatkowo zostawia na nich piękny połysk. Wystarczy, że wymieszać ciepłą wodę z octem w stosunku 1:1. Jeśli okna są wyjątkowo brudne, możesz dodać również 2-3 krople płynu do mycia naczyń.

Cebula do mycia okien

Po umyciu szyb octem warto jeszcze przetrzeć je wodą z dodatkiem połówki cebuli. Substancje uwalniające się z tego warzywa sprawią, że szyby będą lśnić jak nigdy wcześniej.

Woda z cebulą do mycia okien sprawi, że szyby zyskają połysk 123RF/PICSEL

Spirytus do mycia okien

Jako produkt nadający szybom połysk, zamiast cebuli doskonale sprawdzi się również spirytus. Warto przetrzeć nim szyby na sam koniec, używając do tego wysokiej jakości ręcznika papierowego.

Polerowanie okien filtrem do kawy

Wiele osób używa do polerowanie okien gazety, jednak jeszcze lepiej sprawdzi się papierowy filtr kawowy. Wystarczy na samym końcu delikatnie przetrzeć nim szyby.

Filtry do kawy zrobione są z grubego papieru, który doskonale poleruje szyby Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Myj okna tylko przy sprzyjającej pogodzie

Mycie okien często zajmuje sporo czasu, bo zabieramy się do tego w nieodpowiednim czasie. Dni z intensywnie palącym słońcem są najgorszą opcją. Okna będą zbyt szybko wysychać, co sprzyja powstawaniu smug i plam. Kiedy zatem najlepiej myć okna? Wybierz dzień nieco pochmurny, ale nie deszczowy, gdy temperatura na zewnątrz oscyluje w granicach 10-24 st. C.

Czas ma znaczenie

Mycie okien płynem i polerowanie ich nie powinny trwać długo. Im szybciej to zrobisz, tym mniejsze ryzyko, że na szybach zostaną zacieki.

"Nomada": Pilot o strachu przed samolotem. Ryzyko awarii? Mniejsze niż wygrana w lotto INTERIA.PL