Triki na storczyki. Po takim spa obudzą się bujnym kwitnieniem

Storczyk nie kwitnie? Oto możliwe przyczyny

Jeśli zastanawiamy się, dlaczego storczyk nie kwitnie, to trzeba najpierw się zastanowić, czy zapewniliśmy mu odpowiednie warunki. Czego potrzebuje ta roślina, aby rosła w pełnej krasie i kwitła?

Światło: storczyki lubią mieć sporą dawkę rozproszonego światła, ale bezpośrednie promienie słońca, mogą parzyć liście.

Wilgoć: storczyki rosną naturalnie w tropikalnym klimacie, więc potrzebują sporej dawki wilgotności. Można ją zapewnić poprzez częste zraszanie.

Podlewanie: wiemy, że storczyk lubi wilgoć, ale podlewanie nie może być z kolei obfite. Kiedy nawodnić naszą roślinę? Wyłącznie wtedy, kiedy korzenie wewnątrz doniczki stają się szare.

Triki na storczyki. Będę rosły ładnie

Same warunki dla storczyków nie są wystarczające, aby nasze rośliny wyglądały jak z obrazka. Żeby dobrze kontrolować ich wzrost i monitorować kondycję, nasz okaz musi mieć przeźroczystą doniczkę. Dlaczego? Nie dość, że korzenie lubią światło, to na dodatek łatwo wiedzieć, czy wymagają nawodnienia.

Czasami storczyki wymagają również różnicy temperatur. Kiedy przechodzą w stan spoczynku i przestają kwitnąć, można przenosić je do chłodniejszego pomieszczenia, w którym panuje ok. 18 stopni Celsjusza. Jeśli takiego nie mamy, a jest np. lato, wystarczy ograniczyć podlewanie i zasilanie nawozami oraz zmniejszyć częstotliwość zraszania.

Co zrobić, żeby storczyki kwitły przez cały rok?

Gdy, któryś z pędów storczyka skończy kwitnienie, przytnij najcieńszą część łodygi kwiatowej nad kolankiem (węzłem) i delikatnie usuń z niego suche łuski. Następnie namocz wacik w wodzie, tak by był wilgotny, ale nie mokry i umieść go na odsłoniętym kolanku, przypinając spinkami-żabkami.

Okład pozostaw na łodydze, dbając, by wacik cały czas pozostawał wilgotny. Gdy zauważysz, że na storczyku pojawił się młody pęd będący zaczątkiem kolejnej łodygi kwiatowej - usuń wacik.

Jeśli storczyk jest w kiepskiej kondycji i ma mało kwiatów, można zamiast wodą, nasączyć go płynnym nawozem, dzięki czemu zasilimy dodatkowo roślinę. Co zrobić, żeby storczyki kwitły przez cały rok? Pobudzać je do wytwarzania pędów przy pomocy okładów z wilgotnych wacików.

Triki na storczyki 123RF/PICSEL

Jak wzmocnić storczyka, by obficie kwitł? Domowy sposób z pomidorem

Przygotowanie naturalnego nawozu z pomidora jest bardzo proste i nie wymaga specjalnych umiejętności ani kosztownych produktów. Potrzebne będą:

jeden mały, dojrzały pomidor,

300 ml wody,

blender i sitko.

Sposób przygotowania:

Najpierw dokładnie umyj pomidora, aby pozbyć się ewentualnych pozostałości środków ochrony roślin. Następnie pokrój go na mniejsze kawałki - nie trzeba usuwać ani skórki, ani pestek, ponieważ zawierają cenne składniki odżywcze. Umieść wszystko w blenderze, dodaj 300 ml wody i zmiksuj na gładką masę. Gotową mieszankę przecedź przez sitko, by usunąć większe fragmenty skórki i pestek. Dzięki temu otrzymasz klarowny, jednolity płyn. Ponieważ storczyki są bardzo wrażliwe na nadmiar nawozu, koncentrat należy dodatkowo rozcieńczyć w 3 litrach wody. W ten sposób powstanie delikatna, ale skuteczna odżywka.

Jak stosować nawóz z pomidora?

Po rozcieńczeniu można używać go do podlewania rośliny. Wlewaj płyn do doniczki ostrożnie, unikając przelania korzeni - storczyki nie tolerują zalegającej wody. Najlepiej stosować taki nawóz raz na dwa tygodnie, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu, czyli od wiosny do jesieni.

Pomidorowa odżywka dostarcza potasu, fosforu (około 7-8 mg/L) oraz witamin. Jest jednak łagodniejsza niż gotowe nawozy ze sklepu, dlatego powinna stanowić uzupełnienie pielęgnacji, a nie jej podstawę.

Dodatkowo można od czasu do czasu przetrzeć liście storczyka miękką ściereczką nasączoną rozcieńczonym nawozem. Taki zabieg poprawia wygląd i kondycję liści oraz może wspomóc przyswajanie składników odżywczych. Należy robić to delikatnie, aby nie uszkodzić ich wrażliwej struktury.

Co ustawić w pobliżu storczyka, żeby lepiej kwitł?

Regularne podlewanie orchidei nalewką z czosnku, chroni je przed atakiem chorób grzybowych 123RF/PICSEL

Orchidee preferują wilgotne powietrze bardziej niż mokre podłoże, ponieważ w naturalnym środowisku pobierają wilgoć głównie z otoczenia. Najlepiej rozwijają się przy umiarkowanej wilgotności powietrza wynoszącej około 50-70%. Gdy powietrze jest zbyt suche, liście mogą tracić jędrność, a kwiaty szybciej przekwitać.

Aby poprawić warunki, można postawić obok storczyka:

Miskę z wodą - parująca woda zwiększy wilgotność powietrza. Wrzucenie do naczynia kamyków pomoże spowolnić odparowywanie.

Nawilżacz powietrza - szczególnie przydatny w sezonie grzewczym, gdy powietrze w mieszkaniach staje się bardzo suche, zwłaszcza w pobliżu kaloryferów.

Wilgotny ręcznik - może zastąpić nawilżacz. Wystarczy położyć go obok doniczek lub na ciepłym grzejniku i wymieniać, gdy wyschnie.

Inne rośliny o podobnych wymaganiach, takie jak paprocie, skrzydłokwiaty czy bluszcze - wspólnie pomogą utrzymać odpowiedni mikroklimat wokół storczyka.

Czego unikać? Nie należy kłaść w pobliżu storczyków owoców, szczególnie jabłek czy bananów. Wydzielają one etylen - gaz przyspieszający opadanie kwiatów.

