Rośliny doniczkowe potrafią kwitnąć

Masz tzw. rękę do roślin? Jeśli tak, to na pewno wszystkie twoje rośliny doniczkowe wyglądają okazale. Nawet popularne gatunki, do których jesteśmy przyzwyczajeni, nie zawsze tworzą pąki kwiatowe, ponieważ muszą mieć spełnione wyśrubowane warunki: takie, które zbliżone są do naturalnych.

Z drugiej strony czasami uprawa zamienia się albo w pasję, albo mamy na tyle szczęścia, że w domowych warunkach kwitnie monstera, zamiokulkas albo popularna trzykrotka. Jeśli uda nam się to sztuka, możemy być z siebie dumni i z pełnym przekonaniem udzielać rad rodzinie i znajomym, jak uprawiać rośliny.

Sprawdź się w naszym quizie. Wystarczy rozpoznać roślinę doniczkową ale po samych kwiatach. Kto wie, może i w twoim domu rośnie w najdoskonalszej formie.

Poznaj roślinę po kwiecie. Tylko mistrz zdobędzie komplet punktów Rozpocznij quiz

