Trudny quiz dla miłośników roślin. Tylko mistrz zdobędzie komplet punktów

Tomasz Hirkyj

Uprawa roślin doniczkowych to nadal bardzo interesujące i modne zajecie. Jeśli w swoim domu masz wyłącznie okazy z zielonymi liśćmi, to warto otoczyć je opieką. Wystarczy zapewnić im odpowiednie warunki, a szybko i obficie zakwitną. Weź udział w naszej zabawie i sprawdź się, czy rozpoznasz domowe rośliny doniczkowe po ich kwiatach. Niektóre z nich są bardzo rzadko spotykane.

Gałązka z licznymi żółtymi storczykami z czerwonym środkiem na tle rozmytego, zielonego otoczenia, kwiaty w pełnym rozkwicie otoczone pąkami.
Kwitnący storczyk w domu to częsty widok123RF/PICSEL

Rośliny doniczkowe potrafią kwitnąć

Masz tzw. rękę do roślin? Jeśli tak, to na pewno wszystkie twoje rośliny doniczkowe wyglądają okazale. Nawet popularne gatunki, do których jesteśmy przyzwyczajeni, nie zawsze tworzą pąki kwiatowe, ponieważ muszą mieć spełnione wyśrubowane warunki: takie, które zbliżone są do naturalnych.

Z drugiej strony czasami uprawa zamienia się albo w pasję, albo mamy na tyle szczęścia, że w domowych warunkach kwitnie monstera, zamiokulkas albo popularna trzykrotka. Jeśli uda nam się to sztuka, możemy być z siebie dumni i z pełnym przekonaniem udzielać rad rodzinie i znajomym, jak uprawiać rośliny.

Sprawdź się w naszym quizie. Wystarczy rozpoznać roślinę doniczkową ale po samych kwiatach. Kto wie, może i w twoim domu rośnie w najdoskonalszej formie.

