Dlaczego myć truskawki? Nie pomijaj tego zabiegu

Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że truskawki są zdrowe, a smak zawsze kojarzy się z latem. Nie trzeba także mówić, jak owoce jeść: bo każdy ma swój sposób i odpowiednią metodę, by wydobyć z nich głębię smaku. Zanim jednak zaczniemy ucztę truskawki trzeba umyć. Nie chodzi wyłącznie o to, aby zmyć z nich brud i piach, ale taki zabieg jest bardzo potrzebny. Dlaczego?

Mycie truskawek - tak jak innych owoców - pomaga pozbyć się larw i jaj pasożytów, które mogą zagnieździć się w naszym organizmie. Ponadto wtedy też łatwiej usunąć środki ochrony roślin, które często stosowane są w uprawach. Wszystko to pomoże także zminimalizować ryzyko zatruć pokarmowych w trakcie jedzenia truskawek, co mogłoby zniszczyć naszą owocową ucztę.

Jak myć truskawki? Zacznij od najłatwiejszych sposobów

Andrzej Rostek 123RF/PICSEL

Mycie truskawek jest banalne? Tak przynajmniej wielu osobom może się wydawać. Nie tylko sposób jest kluczowy, ale także moment. Truskawki należy myć dopiero bezpośrednio przed konsumpcją albo obróbką termiczną. Ten bardzo prosty zabieg jest ważny, ponieważ zapobiegnie przedwczesnemu psuciu się owoców.

O czym jeszcze trzeba pamiętać przed myciem truskawek? Nie usuwajmy szypułek, tylko pozostawmy je do momentu zakończenia kontaktu z wodą. Jeśli tego nie zrobimy, truskawki zaczną chłonąć płyn, przez co nie tylko stracą smak, ale również mogą stać się mdłe.

Jeśli mamy już to wszystko na uwadze, możemy zacząć płukać truskawki pod bieżącą wodą. Najlepiej, aby nie była ona lodowata, ale delikatnie ciepła, co ułatwi usuwanie zanieczyszczeń.

Nie musisz szorować, wypróbuj te metody mycia truskawek

123RF/PICSEL

Niektórzy uważają, że samo traktowanie truskawek wodą jest niewystarczające, dlatego wolą sięgać po inne metody. Łatwe rozwiązania warto znać i mieć pod ręką, jeśli chcemy mieć pewność, że truskawki będą czyste i pozbawione brudu i zanieczyszczeń. Jak jeszcze można myć truskawki?

W sodzie oczyszczonej - jedna łyżka specyfiku i litr wody: oto sposób na kąpiel, w której można moczyć truskawki (z szypułkami) przez kwadrans.

W occie jabłkowym - 100 ml trzeba rozpuścić w litrze ciepłej wody. Podobnie jak w przypadku mikstury z sodą: owoce moczy się przez 15 minut.

Niezależnie od tego, jaką metodę obierzemy, truskawki trzeba znów opłukać, ale tym razem pod bieżącą woda.

