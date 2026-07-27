Spis treści: Trwa wysyp kurek. Grzybiarze chwalą się nieprzebranymi zbiorami Gdzie teraz kurki rosną na potęgę? Lasy dosłownie "świecą na żółto" Gdzie szukać kurek w lesie?

Trwa wysyp kurek. Grzybiarze chwalą się nieprzebranymi zbiorami

Raj grzybiarzy trwa w najlepsze. Od tygodni przeczesują oni polskie lasy w poszukiwaniu letnich gatunków grzybów, których jest już naprawdę sporo. Chociaż wysyp najbardziej cenionych borowików szlachetnych nastąpi zapewne we wrześniu, niemniej smaczne i uwielbiane przez Polaków kurki rosną już na potęgę. Na forach internetowych, portalach dla grzybiarzy oraz mediach społecznościowych pojawiają się już od kilku dni wpisy, które są tego dowodem. W niektórych regionach Polski zbieracze wręcz niedowierzają temu, co widzą. Wracają do domów z koszami wypełnionymi po brzegi, a wszystko to dzięki umiarkowanym temperaturom, lokalnym opadom i wysokiej wilgotności powietrza. W których regionach kraju kurek jest obecnie najwięcej?

Poza kurkami w Polsce rosną też inne gatunki grzybów - pojawia się już gdzieniegdzie borowiki Monika Galicka East News

Gdzie teraz kurki rosną na potęgę? Lasy dosłownie "świecą na żółto"

Na facebookowym profilu o nazwie "Grzybiarze w lesie" pojawiają się ostatnio wpisy od zdumionych grzybiarzy, którzy dzielą się swoimi imponującymi zbiorami kurek - niewielkich, żółtych grzybów cenionych za maślany smak z wyraźną, pieprzną nutą, charakterystyczny, owocowo-leśny aromat oraz uniwersalne wykorzystanie w kuchni. Okazuje się, że wysyp tych grzybów obserwuje się obecnie w wielkopolskich lasach. Pewna internautka podzieliła się w sieci zdjęciami kilku koszy wypełnionych po brzegi tymi smakowitymi darami lasu.

- Las dosłownie świecił na żółto! Ależ wysyp kurek w Wielkopolsce! - czytamy na profilu "Grzybiarze w lesie"

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Udostępniono także filmik, na którym widać, jak jeden grzybiarz natknął się na kurkę ogromnych rozmiarów.

- Takiej kurki jeszcze nie widziałem! Gigant prosto z lasu! - napisano pod opisem do filmiku

Gdzie szukać kurek w lesie?

Jak widać obecne warunki pogodowe sprawiają, że grzyby, a szczególnie pieprzniki jadalne rosną na potęgę, dlatego każdy kto uwielbia jeść te grzyby, nie powinien zwlekać z udaniem się na grzybobranie. Warto wiedzieć, że kurki to grzyby rosnące przede wszystkim w lasach iglastych i mieszanych. Uwielbiają towarzystwo sosen, świerków, dębów i buków. Najchętniej zasiedlają miejsca o wilgotnym podłożu, piaszczystej glebie, pokryte mchem lub grubą warstwą igliwia.

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